Điều khiển xe bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế nhận cái kết 'đắng'

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 42 phút ngày 22/10, tại Km130 cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (hướng đi Móng Cái), anh N.D.T. (36 tuổi, trú phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger màu trắng biển kiểm soát 14C-376.85 đi ngược chiều trên cao tốc tại làn ngoài cùng gần dải phân cách có tốc độ tối đa 120 km/h.

Sự việc được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Khoảnh khắc xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger màu trắng chạy ngược chiều trên cao tốc được camera hành trình ghi lại.

Theo Cục CSGT, lực lượng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua mạng xã hội đã tiến hành xác minh, lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện.

Căn cứ điểm đ, khoản 11, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ tài xế N.D.T. điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 30.000.000 đến 40.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Xử phạt tới 40 triệu với tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng – Móng Cái. Ảnh: Cục CSGT

Theo Đội CSGT số 2, Cục CSGT, hành vi đi ngược chiều trên cao tốc của anh T. là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tai nạn giao thông thảm khốc.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không đi ngược chiều trên đường cao tốc để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người tham gia giao thông.