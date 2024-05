Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Trước đó, vào khoảng 10h-11h ngày 15/5, tại Km228 trên QL18A đoạn trước cửa siêu thị Aloha (thuộc phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà), xuất hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 14N1-203.69 có hành vi chạy một bánh đối với xe 2 bánh (bốc đầu xe) trên đường. Trong khi đó, người điều khiển phương tiện và người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm.



Hình ảnh 2 nam thanh niên bốc đầu xe máy lưu thông trên đường.

Đáng chú ý, sự việc trên đã được người dân quay video và đăng tải lên mạng xã hội Facebook, gây dư luận xấu và bức xúc trong nhân dân.

Sau khi nắm được sự việc, Đội CSGT Công an huyện Đầm Hà phối hợp với Đội 3-Phòng PC08 Công an tỉnh Quảng ninh tiến hành xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 14N1-203.69 là L.V.Q (SN 2009, trú tại thôn Tân Trung, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà); người ngồi sau là L.Đ.T (SN 2009, trú tại thôn Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà). Chủ xe máy nói trên là ông Nguyễn Văn Tâm (trú tại thôn Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà).

Hai nam thanh niên được cơ quan công an triệu tập.

Hiện Công an huyện Đầm Hà đã triệu tập 2 nam thanh niên, ông Nguyễn Văn Tâm- chủ phương tiện liên quan đến việc giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi thành niên; đồng thời cơ quan công an tạm giữ xe máy BKS 14N1-203.69, lập biên bản để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

