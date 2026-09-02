Tịch thu xe của thanh niên 17 tuổi thích thể hiện, đăng ảnh “bốc đầu” xe lên mạng xã hội

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh) đã xác minh, lập biên bản xử lý nam thanh niên 17 tuổi có hành vi điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh ("bốc đầu") trên đường giao thông để quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 29/8/2026, trên Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô "bốc đầu", gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Hình ảnh thanh niên 17 tuổi "bốc đầu" xe máy (ảnh cắt từ clip).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã vào cuộc xác minh. Kết quả xác định, khoảng 21h00 cùng ngày, N.X.Q (SN 2009, trú tại xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 14AK-047.xx chạy bằng một bánh tại khu vực đường Khu công nghiệp Hải Hà (xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Tại cơ quan Công an, Q thừa nhận thực hiện hành vi trên để quay clip đăng lên mạng xã hội nhằm thể hiện bản thân với bạn bè.

Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản đối với Q về các hành vi: điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô.

Với các hành vi vi phạm trên, Q bị xử lý theo quy định và tịch thu xe mô tô vi phạm. Đồng thời, lực lượng CSGT lập biên bản đối với người giao xe cho Q khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, mức phạt 9 triệu đồng.

Lự lượng chức năng thu giữ phương tiện vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Theo cơ quan chức năng, "bốc đầu", lạng lách, đánh võng không phải là cách thể hiện bản thân. Đây là những hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn và hậu quả nghiêm trọng cho chính người vi phạm cũng như những người tham gia giao thông khác.

Cục CSGT khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ phương tiện, giáo dục con em chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Các hành vi sử dụng đường giao thông để "bốc đầu", lạng lách, đánh võng, quay clip đăng mạng xã hội sẽ được lực lượng CSGT phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.