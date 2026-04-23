Hà Nội: Tóm gọn nhóm 'quái xế' bốc đầu xe máy để quay clip tại phường Phúc Lợi

Thứ năm, 10:39 23/04/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
GĐXH - Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội mới đây đã bắt giữ nhóm thiếu niên chuyên tụ tập đua xe, bốc đầu tại khu vực phường Phúc Lợi. Đáng chú ý, đây chính là nhóm đối tượng xuất hiện trong các video bốc đầu xe gây phẫn nộ trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, rạng sáng ngày 22/4/2026, Tổ công tác 141 phát hiện một nhóm 4 nam thanh niên đi trên 3 xe máy lưu thông với tốc độ cao trên tuyến Chu Huy Mân – Hội Xá. Không chỉ lạng lách, nhóm này còn liên tục thực hiện hành vi bốc đầu xe, thách thức sự an toàn của người tham gia giao thông.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã triển khai đội hình bám sát và tổ chức vây bắt. Khi đến khu vực S6A Vinhomes Symphony (phường Phúc Lợi), lực lượng chức năng đã ép sát, khống chế thành công 3 đối tượng. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng điều khiển xe Wave màu đỏ đã bỏ lại phương tiện và chạy thoát thân vào các ngõ nhỏ.

Tại cơ quan công an, danh tính các đối tượng được xác định là Nguyễn Tấn Ph. (SN 2011), Nguyễn Đức M. (SN 2010) và Nguyễn Minh H. (SN 2009). Dù mới chỉ từ 13 đến 15 tuổi, nhưng các đối tượng này đã tỏ ra rất liều lĩnh khi điều khiển phương tiện dù không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và coi thường tính mạng của bản thân cũng như người khác.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm "quái xế" nhí này thừa nhận chính là những nhân vật trong đoạn video bốc đầu xe trên tuyến Hội Xá – Chu Huy Mân được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ngày 12/4.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội bắt giữ nhóm ' quái xế ' bốc đầu xe máy gây rối trật tự 2026 - Ảnh 1.Sơn La xử lý 13 'quái xế' dàn hàng ngang, phóng nhanh trên phố

GĐXH - Chỉ trong một đêm, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã truy xét, làm rõ và xử lý 13 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Sơn La xử lý 13 'quái xế' dàn hàng ngang, phóng nhanh trên phố

Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêm

Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ

Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu

Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu

Bắt 6 đối tượng có quan hệ thân tộc vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng có quan hệ thân tộc, hoạt động liên tỉnh, xuyên biên giới, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Hà Nội: Người phụ nữ thuê sát thủ ở Hải Phòng với giá 300 triệu bắn đối thủ ra đầu thú sau 6 năm lẩn trốn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau gần 6 năm lẩn trốn, người phụ nữ bị truy nã vì thuê hai đối tượng dùng súng bắn đối thủ làm ăn tại Ninh Hiệp (Gia Lâm cũ, Hà Nội) đã ra đầu thú khi được lực lượng công an vận động.

Nhóm thanh thiếu niên 'thủ' kiếm, chạy xe rượt đuổi nhau trên phố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét rượt đuổi nhau trên phố.

Vừa lên Lào Cai tìm việc, đối tượng truy nã nguy hiểm ở Cà Mau bị bắt giữ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành dưới vỏ bọc thợ sơn, đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Trường Giang vừa bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn náu trên địa bàn phường Yên Bái.

Lào Cai: TikToker 'câu tương tác' bằng nội dung phản cảm, nhận cái kết đắt giá

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Đăng tải video có nội dung phản cảm, đi ngược thuần phong mỹ tục nhằm thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng xã hội, một TikToker tại Lào Cai vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Dâm ô với người dưới 16 tuổi, Nguyễn Doãn Minh (SN 1991, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam.

Hà Nội: Xử lý cơ sở thẩm mỹ 'chui' khiến khách hàng nhập viện cấp cứu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đăng ký dưới hình thức spa chăm sóc da thông thường, nhưng cơ sở Chang’E Beauty & Academy (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã lén lút thực hiện các thủ thuật xâm lấn trái phép trong điều kiện y tế không đảm bảo.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng có tiền án, cướp điện thoại của du khách nước ngoài lúc rạng sáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, đang thuộc diện quản lý của cơ quan chức năng, Phạm Minh Khoa (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tiếp tục đi cướp giật tài sản.

Lai Châu: Thu giữ 9 bánh heroin trong chuyên án ma túy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án 0426T, bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Điều tra mở rộng vụ cung cấp thực phẩm vào trường học tại Thái Nguyên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ trong hoạt động cung cấp suất ăn, thực phẩm vào trường học tại Thái Nguyên, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Thái Nguyên đồng thời khuyến cáo người dân không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.

Thiếu tiền trả nợ, hai mẹ con mượn xe máy đi cầm cố

Pháp luật

GĐXH - Thiếu tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, hai mẹ con ở Hà Tĩnh mượn 4 xe máy của người khác rồi đưa đi cầm cố.

Công an Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe máy gây tai nạn tại đường Nguyễn Khánh Toàn

Pháp luật
Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

Pháp luật
Hà Nội: Người phụ nữ thuê sát thủ ở Hải Phòng với giá 300 triệu bắn đối thủ ra đầu thú sau 6 năm lẩn trốn

Pháp luật
Bắt 6 đối tượng có quan hệ thân tộc vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
