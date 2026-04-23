Hà Nội: Tóm gọn nhóm 'quái xế' bốc đầu xe máy để quay clip tại phường Phúc Lợi
GĐXH - Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội mới đây đã bắt giữ nhóm thiếu niên chuyên tụ tập đua xe, bốc đầu tại khu vực phường Phúc Lợi. Đáng chú ý, đây chính là nhóm đối tượng xuất hiện trong các video bốc đầu xe gây phẫn nộ trên mạng xã hội những ngày vừa qua.
Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, rạng sáng ngày 22/4/2026, Tổ công tác 141 phát hiện một nhóm 4 nam thanh niên đi trên 3 xe máy lưu thông với tốc độ cao trên tuyến Chu Huy Mân – Hội Xá. Không chỉ lạng lách, nhóm này còn liên tục thực hiện hành vi bốc đầu xe, thách thức sự an toàn của người tham gia giao thông.
Ngay lập tức, Tổ công tác đã triển khai đội hình bám sát và tổ chức vây bắt. Khi đến khu vực S6A Vinhomes Symphony (phường Phúc Lợi), lực lượng chức năng đã ép sát, khống chế thành công 3 đối tượng. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng điều khiển xe Wave màu đỏ đã bỏ lại phương tiện và chạy thoát thân vào các ngõ nhỏ.
Tại cơ quan công an, danh tính các đối tượng được xác định là Nguyễn Tấn Ph. (SN 2011), Nguyễn Đức M. (SN 2010) và Nguyễn Minh H. (SN 2009). Dù mới chỉ từ 13 đến 15 tuổi, nhưng các đối tượng này đã tỏ ra rất liều lĩnh khi điều khiển phương tiện dù không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và coi thường tính mạng của bản thân cũng như người khác.
Qua đấu tranh khai thác, nhóm "quái xế" nhí này thừa nhận chính là những nhân vật trong đoạn video bốc đầu xe trên tuyến Hội Xá – Chu Huy Mân được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ngày 12/4.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
