Điều kiện để mẹ sinh đủ hai con trước 35 tuổi ở Hà Nội nhận hỗ trợ 4 triệu đồng

Hà Nội: Lấy trẻ em làm trung tâm, xây dựng môi trường sống an toàn và thân thiện GĐXH - Hà Nội đặt mục tiêu thay đổi tư duy, lấy trẻ em làm trung tâm, tạo điều kiện để trẻ được lắng nghe, bảo vệ sức khỏe tinh thần và phát triển toàn diện.

Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Trong đó, chính sách hỗ trợ trực tiếp 4 triệu đồng dành cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được xem là động thái cụ thể nhằm khuyến khích mức sinh thay thế tại đô thị có mật độ dân số cao và xu hướng kết hôn, sinh con ngày càng muộn.

Để tiếp cận chính sách hỗ trợ bằng tiền mặt này, người thụ hưởng cần đáp ứng đồng thời các tiêu chí về nhân thân, độ tuổi, số con và tuân thủ các nguyên tắc chi trả theo quy định.

Ba điều kiện tiên quyết để hưởng hỗ trợ

Khoản tiền 4 triệu đồng được chi trả một lần khi người mẹ hoàn thành việc sinh người con thứ hai, gắn với 3 điều kiện cụ thể:

Điều kiện cư trú: Người mẹ phải có nơi cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội (căn cứ theo dữ liệu đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Điều kiện số lượng con: Phải sinh đủ hai con. Mức chi trả này kích hoạt tại thời điểm người mẹ sinh con thứ hai (hoặc sinh đôi ở lần đầu đủ hai con).

Điều kiện về độ tuổi: Người mẹ hoàn thành việc sinh đủ hai con trước khi tròn 35 tuổi. Mốc tuổi này được tính căn cứ theo ngày, tháng, năm sinh ghi nhận trên giấy khai sinh, thẻ căn cước của người mẹ đối chiếu với thời điểm hạ sinh người con thứ hai.

Nguyên tắc "không nhận trùng" mức chi

Một nội dung then chốt được Nghị quyết xác định rõ nhằm bảo đảm kỷ cương quản lý ngân sách nhà nước là nguyên tắc đối soát quyền lợi.

Trường hợp đối tượng thụ hưởng đồng thời đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo các quy định, chương trình an sinh của Chính phủ thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất; không chi trả đồng thời nhiều khoản hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Như vậy, nếu thai phụ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc các chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương vốn đã có định mức hỗ trợ tài chính cao hơn, thành phố sẽ ưu tiên áp dụng mức hưởng tối đa từ chính sách của Trung ương, không cộng dồn hai nguồn tiền.

Mốc hiệu lực thi hành: Áp dụng từ năm 2027

Người dân cần đặc biệt lưu ý về lộ trình triển khai để tránh hiểu lầm về thời điểm thụ hưởng, như sau:

Chính sách hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh con và khoản hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp đôi khám sức khỏe tiền hôn nhân chính thức có hiệu lực thi hành từ năm 2027. Do đó, các trường hợp sinh con trước ngày 1/1/2027 sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của gói hỗ trợ tiền mặt này.

Riêng mức chi thù lao cho đội ngũ cộng tác viên dân số tại thôn, tổ dân phố (bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/tháng) được áp dụng sớm hơn, tính từ ngày 1/7/2026 và chi trả phần chênh lệch phát sinh vào năm 2027.

Khoản tiền 4 triệu đồng là một mắt xích trong chuỗi giải pháp nâng cao chất lượng dân số của Thủ đô. Bên cạnh việc hỗ trợ sau sinh, Hà Nội cũng phê duyệt hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp đôi (Áp dụng cho nam, nữ đủ điều kiện kết hôn, cư trú tại Hà Nội thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế);

Khen thưởng tập thể từ 30 – 60 triệu đồng (Dành cho các xã, phường đạt và duy trì liên tục từ 3 đến 5 năm tỷ lệ trên 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con, nhằm tạo chuyển biến thực chất trong phong trào dân số ngay từ cơ sở).