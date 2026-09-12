Tin sáng 12/9: Hà Nội dự kiến chi 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi; rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa để kịp thời cung ứng

Hà Nội dự kiến chi 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

UBND TP Hà Nội đang xây dựng dự thảo nghị quyết quy định một số định mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố.

TP Hà Nội đang xây dựng dự thảo, trong đó dự kiến hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Ảnh minh hoạ: T.B

Tại dự thảo đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp nam, nữ kết hôn đúng độ tuổi theo quy định thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Dự thảo cũng đưa ra cơ chế khuyến khích đối với các xã, phường có đóng góp vào việc duy trì mức sinh thay thế. Theo đó, xã, phường có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 70% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con sẽ được đề xuất tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, kèm hỗ trợ 30 triệu đồng.

Với những xã, phường duy trì kết quả này trong 5 năm liên tục, mức hỗ trợ dự kiến là 60 triệu đồng, đồng thời được đề xuất tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất chính sách hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ sinh con. Theo đó, phụ nữ khi sinh con được hỗ trợ tài chính 2 triệu đồng/người/lần sinh. Chính sách này bao gồm cả phụ nữ thuộc dân tộc thiểu số rất ít người.

Với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng/người/lần sinh. Trường hợp phụ nữ đồng thời thuộc nhiều diện được hỗ trợ thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Theo dự thảo, kinh phí thực hiện nghị quyết được bảo đảm từ ngân sách thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Các chính sách hỗ trợ kết hôn, hỗ trợ tài chính khi sinh con và khuyến khích tập thể góp phần bảo đảm mức sinh thay thế sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa để kịp thời cung ứng

NXB Giáo dục Việt Nam vừa đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nhà trường khẩn trương rà soát chính xác nhu cầu đến từng học sinh. Số liệu chi tiết từng tên sách, từng tập phải gửi về NXB trước 11h ngày 12/9 để kịp thời cung ứng trước ngày 15/9.

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Theo báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã và đang cung ứng 236,6 triệu bản sách giáo khoa tới các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, đơn vị đề nghị các Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục tập trung khẩn trương rà soát đến từng học sinh, nhà trường còn thiếu sách giáo khoa, cụ thể đến từng tên sách, từng tập. Các nhà trường tổng hợp, xác nhận số sách giáo khoa còn thiếu và gửi về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để được cung ứng trong thời gian sớm nhất. Thời hạn gửi thông tin số liệu tổng hợp là trước 11 giờ ngày 12/9.

Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to trên cả nước

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp trên Biển Đông và địa hình đón gió, mưa lớn đã xuất hiện tại hầu hết các khu vực trên cả nước.

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Cụ thể, sáng nay (11/9), khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Sau ngày 12/9, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng dịch chuyển trục dần lên phía Bắc, do đó mưa lớn tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng giảm dần. Tuy nhiên, tại Trung Bộ, mưa lớn được nhận định còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Cụ thể, từ ngày 14-17/9, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực miền Trung, ở khu vực các tỉnh Trung Bộ khả năng cao tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Diễn biến vùng áp thấp/áp thấp nhiệt đới, đặc biệt là quỹ đạo và cường độ, còn có thể thay đổi, cơ quan khí tượng sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Thông tin 'Trường Mầm non Sơn Ca B (Hà Nội) vừa sửa xong một tuần đã sập' là không chính xác

TTXVN đưa tin, theo lãnh đạo UBND xã Đa Phúc, khoảng 14 giờ 30 ngày 10/9, trên địa bàn xuất hiện dông lốc kèm mưa lớn. Thời tiết bất thường khiến khung mái bạt che được lắp dựng ngoài sân Trường Mầm non Sơn Ca B bị ảnh hưởng, phần mái bị tốc, rách và khung bị hư hỏng.

Hình ảnh nhà bạt bị đổ sập tại Trường mầm non Sơn Ca B (xã Đa Phúc, Hà Nội). Ảnh: Tuổi trẻ

Sự cố không gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến hoạt động bên trong nhà trường. Ngay sau khi xảy ra, nhà trường đã tổ chức xử lý, dọn dẹp khu vực bị ảnh hưởng trong tối cùng ngày. Sáng 11/9, trường vẫn đón trẻ và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục bình thường.

Chính quyền xã Đa Phúc cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát cơ sở vật chất, đặc biệt là những hạng mục ngoài trời, cây xanh và khu vực có nguy cơ mất an toàn nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc.

Trước những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đề nghị người dân, phụ huynh tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng gây hiểu nhầm và tâm lý lo lắng không cần thiết.

Việc làm rõ bản chất sự cố nhằm cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ tới phụ huynh và người dân, đồng thời khẳng định nhà trường đã kịp thời khắc phục, bảo đảm an toàn cho trẻ và duy trì hoạt động bình thường.

Kỳ đà hoa quý hiếm nặng 6kg bò vào nhà dân

UBND phường Thành Sen, Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể kỳ đà hoa do người dân tự nguyện giao nộp.

Con kỳ đà được gia đình ông Hoài giao nộp cho cơ quan chức năng. Ảnh: TL.

Trước đó, ông Đỗ Xuân Hoài, trú tại tổ dân phố 34, phường Thành Sen phát hiện một con vật bò vào nhà. Nhìn từ xa, ông Hoài tưởng là rắn nên hoảng hốt gọi người thân. Sau khi nhận ra đây là kỳ đà hoa, gia đình đã bắt giữ con vật và trình báo cơ quan chức năng.

Cá thể kỳ đà hoa có trọng lượng khoảng 6kg, sức khỏe ổn định. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã bàn giao con vật cho Vườn quốc gia Vũ Quang chăm sóc, theo dõi trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo lực lượng chức năng, kỳ đà hoa có tên khoa học Varanus salvator, thuộc nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ.

Loài này đồng thời được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam với cấp độ V (Vulnerable - dễ bị đe dọa tuyệt chủng).

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật rừng, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm, không săn bắt, mua bán hoặc nuôi nhốt trái phép mà cần thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý theo quy định.