Hà Nội: Lấy trẻ em làm trung tâm, xây dựng môi trường sống an toàn và thân thiện
GĐXH - Hà Nội đặt mục tiêu thay đổi tư duy, lấy trẻ em làm trung tâm, tạo điều kiện để trẻ được lắng nghe, bảo vệ sức khỏe tinh thần và phát triển toàn diện.
Theo Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 26/10/2026 về thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố Hà Nội đưa ra lộ trình dịch chuyển nhận thức xã hội theo hướng "lấy trẻ em làm trung tâm".
Để mái ấm là nơi con được giãi bày
Trong đời sống hiện đại, khoảng cách thế hệ và áp lực cuộc sống đôi khi khiến các bậc phụ huynh bỏ quên nhu cầu được lắng nghe của con trẻ. Kế hoạch mới của Hà Nội hướng mạnh tới việc thay đổi văn hóa ứng xử ngay trong từng mái nhà, cụ thể:
80% trẻ em được tạo điều kiện tự do bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng với cha mẹ, thầy cô và người chăm sóc.
70% phụ huynh và người chăm sóc trẻ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lắng nghe tích cực, đồng hành cùng con thay vì áp đặt tâm lý một chiều.
90% trẻ từ 6 tuổi trở lên được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và thể hiện chính kiến một cách tự tin, tích cực.
Đặc biệt, 100% các chương trình, chính sách, quy hoạch liên quan mật thiết đến đời sống, học tập và vui chơi của thiếu nhi đều phải thông qua bước tham vấn, lấy ý kiến thực tế từ trẻ em hoặc các tổ chức đại diện nguyện vọng của các em.
Nhiều mô hình gắn kết học đường và đời sống
Để tiếng nói của con không dừng lại ở mức "lắng nghe hình thức", Hà Nội yêu cầu các trường học, địa phương tổ chức đối thoại định kỳ, đa dạng hóa sân chơi thực chất:
Mở rộng các diễn đàn dân chủ: Duy trì hiệu quả mô hình Đối thoại học đường, Hội đồng trẻ em, Phiên họp giả định Hội đồng nhân dân trẻ em và Câu lạc bộ Quyền trẻ em. Ít nhất 70% các kiến nghị, băn khoăn của trẻ tại những diễn đàn này phải được cơ quan chức năng, nhà trường tiếp nhận, giải quyết thỏa đáng và phản hồi minh bạch.
Khuyến khích sáng kiến của chính các em: 100% xã, phường sẽ triển khai ít nhất 01 mô hình do trẻ em tự khởi xướng. Thành phố khuyến khích các em tự làm clip ngắn, viết bài, vẽ tranh, sử dụng công nghệ số để phản ánh các vấn đề gần gũi như phòng chống bạo lực học đường, áp lực thi cử, kỹ năng an toàn trên không gian mạng.
Bên cạnh việc huy động hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, thành phố kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em, bạo lực gia đình hoặc các hành vi đi ngược lại lợi ích tốt nhất của con trẻ.
Lắng nghe con trẻ cất lời không chỉ giúp xây dựng những đứa trẻ tự tin, hạnh phúc mà còn là chìa khóa gìn giữ sự thấu hiểu, bền chặt cho mỗi tổ ấm gia đình Thủ đô.
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