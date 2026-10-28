Viêm nhiễm phụ khoa gây biến chứng nguy hiểm, người phụ nữ 44 tuổi phải nhập viện phẫu thuật

| Dân số và phát triển

GĐXH - Người phụ nữ 44 tuổi nhập viện sau 5 ngày đau nhiều vùng hạ vị, ra nhiều khí hư âm đạo kèm sốt. Các bác sĩ chẩn đoán viêm phúc mạc tiểu khung do viêm mủ vòi trứng hai bên và chỉ định phẫu thuật nội soi điều trị.

Đau bụng dưới, sốt kéo dài 5 ngày vì viêm mủ vòi trứng

Vừa qua, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã thực hiện phẫu thuật nội soi điều trị viêm phúc mạc tiểu khung do viêm mủ vòi trứng hai bên cho một bệnh nhân nữ 44 tuổi.

Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng nhiều ở vùng hạ vị, ra nhiều khí hư âm đạo kèm sốt. Nhận thấy các triệu chứng bất thường, người bệnh đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê thăm khám.

Viêm nhiễm phụ khoa gây biến chứng nguy hiểm, người phụ nữ 44 tuổi phải nhập viện phẫu thuật - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc tiểu khung do viêm mủ vòi trứng hai bên. Trước tình trạng này, người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt hai vòi trứng, lau rửa ổ bụng, kết hợp điều trị bằng thuốc theo phác đồ chuyên môn.

Sau 11 ngày điều trị và theo dõi, sức khỏe người bệnh ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Viêm nhiễm phụ khoa có thể gây biến chứng nguy hiểm

BSCKII Hà Thị Hải Hường – Trưởng khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, viêm nhiễm đường sinh dục nữ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể tiến triển thành những biến chứng nghiêm trọng.

Trong đó, viêm phúc mạc tiểu khung có thể gây áp xe vùng chậu, nhiễm trùng lan rộng trong ổ bụng. Trường hợp nặng, nhiễm trùng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng người bệnh.

Bên cạnh đó, tổn thương vòi trứng do viêm nhiễm còn có thể làm tăng nguy cơ vô sinh và thai ngoài tử cung, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ nên chủ động khám phụ khoa định kỳ và đến cơ sở y tế thăm khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng dưới, khí hư ra nhiều hoặc thay đổi tính chất, sốt hay đau vùng chậu.

Những triệu chứng này có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau, do đó người bệnh không nên tự chẩn đoán hoặc tự ý sử dụng thuốc điều trị tại nhà. Việc thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần hạn chế những ảnh hưởng lâu dài đến khả năng sinh sản và chất lượng cuộc sống.

Viêm nhiễm phụ khoa gây biến chứng nguy hiểm, người phụ nữ 44 tuổi phải nhập viện phẫu thuật - Ảnh 2.Đi ngoài ra máu, người phụ nữ 74 tuổi phát hiện khối u đại tràng sigma

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