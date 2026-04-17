Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Khởi tố đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn” vào trường mầm non ở Thái Nguyên, bắt giam 3 bị can

Thứ sáu, 22:53 17/04/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ vụ thịt lợn dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli trong bữa ăn học sinh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn” vào trường học. Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi đưa, nhận hối lộ để được cung cấp suất ăn.

Tối ngày 17/4, Bộ Công an thông tin, liên quan đến chuyên án bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn”, thực phẩm kém chất lượng vào các trường học, chiều 17/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi “đưa hối lộ, nhận hối lộ” trong việc cung cấp suất ăn và thực phẩm vào trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Thành (SN 1976, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Nguyễn Văn Thành, địa chỉ xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Thị Tâm (SN 1981, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa); Trần Thị Hằng (SN 1982, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, kế toán Trường Mầm non Nam Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề chính là “mua bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín”. Các năm học từ năm 2022 đến 2026, hộ kinh doanh này đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học thuộc huyện Đồng Hỷ cũ.

Tại Trường Mầm non Nam Hòa, để được cung cấp thực phẩm và suất ăn năm học 2024–2025, Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận, thống nhất chi trả cho bà Nguyễn Thị Tâm và Trần Thị Hằng số tiền bằng 6% tổng giá trị hàng hóa nhà trường mua trong tháng; việc chi trả trên được thực hiện từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026.

Khởi tố đường dây bôi trơn suất ăn trường học ở Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Căn cứ vào các hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành về tội “đưa hối lộ”; Trần Thị Hằng và Nguyễn Thị Tâm về tội “nhận hối lộ”. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật để điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 25/3/2026, phụ huynh học sinh Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh tình trạng thịt lợn nhà trường sử dụng có biểu hiện nhiễm dịch bệnh (sau đó có kết quả xét nghiệm kết luận số thịt trên dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli). Số thịt trên do hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành cung cấp. Vụ việc này, Gia đình và Xã hội (Chuyên trang của Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có loạt bài viết phản ánh trước đó.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn”, thực phẩm kém chất lượng vào các trường học.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tích cực điều tra, mở rộng vụ án.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sau bê bối thực phẩm trong trường mầm non: Hàng loạt xã ở Thái Nguyên đồng loạt kiểm tra

Sau bê bối thực phẩm trong trường mầm non: Hàng loạt xã ở Thái Nguyên đồng loạt kiểm tra

Thái Nguyên: Thịt lợn tại trường mầm non dương tính virus dịch tả lợn châu Phi

Thái Nguyên: Thịt lợn tại trường mầm non dương tính virus dịch tả lợn châu Phi

Nghi vấn thực phẩm tại trường mầm non ở Thái Nguyên: Xác định trách nhiệm pháp lý dựa trên căn cứ nào?

Nghi vấn thực phẩm tại trường mầm non ở Thái Nguyên: Xác định trách nhiệm pháp lý dựa trên căn cứ nào?

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Chỉ đạo nóng từ UBND tỉnh Thái Nguyên sau nghi vấn bữa ăn trường mầm non mất an toàn

Chỉ đạo nóng từ UBND tỉnh Thái Nguyên sau nghi vấn bữa ăn trường mầm non mất an toàn

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Bắt chủ 2 cơ sở bán 160 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng

Quảng Ninh: Bắt chủ 2 cơ sở bán 160 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu 2 cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm. Công an xác định từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ.

Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao' ngay trên xe khách

Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao' ngay trên xe khách

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bị đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bằng lời hứa "việc nhẹ lương cao", một thiếu nữ 15 tuổi ở Nghệ An đã rời nhà lên xe khách ra Bắc.

Một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến

Một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với ngân hàng nước ngoài, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng.

Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%

Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay nên đấu tranh, làm rõ.

Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên trộm, bán 30 lượng vàng lấy tiền tiêu xài

Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên trộm, bán 30 lượng vàng lấy tiền tiêu xài

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở của chủ kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lén lút lấy trộm 30 lượng vàng đưa đồng bọn bán lấy tiền tiêu xài. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam các đối tượng.

Vận chuyển 24.000 viên ma túy lấy 30 triệu đồng tiền công

Vận chuyển 24.000 viên ma túy lấy 30 triệu đồng tiền công

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hai đối tượng vận chuyển 24.000 viên hồng phiến từ một người lạ ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đến địa bàn Nghệ An để lấy tiền công 30 triệu đồng.

Người đàn ông Thanh Hóa bị xử phạt 7,5 triệu đồng khi chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Công an tỉnh

Người đàn ông Thanh Hóa bị xử phạt 7,5 triệu đồng khi chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Công an tỉnh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vay tiền qua app không có khả năng trả nợ, khi bị đòi Đ.H.A (trú tại Thanh Hóa) đẩy toàn bộ các cuộc gọi đòi nợ sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh. Hành vi này của Đ.H.A bị Công an xử phạt 7,5 triệu đồng.

117 đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia lĩnh án

117 đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia lĩnh án

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng sử dụng phương tiện điện tử, mạng viễn thông để lừa người Việt Nam góp tiền đầu tư kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến “ảo”, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng tạo lệnh chuyển tiền giả chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng

Bắt đối tượng tạo lệnh chuyển tiền giả chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn tạo lệnh chuyển tiền thành công giả để mua bán tóc, Dương Quang Thắng (SN 1989, trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của khách hàng.

Trộm hơn 300 triệu đồng tiền mừng cưới, thanh niên Hà Nội lĩnh án

Trộm hơn 300 triệu đồng tiền mừng cưới, thanh niên Hà Nội lĩnh án

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở tại đám cưới, Nguyễn Tuấn Tú (SN 2001, trú tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) trộm cắp hơn 300 triệu đồng tiền mừng cưới.

Xem nhiều

Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%

Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%

Pháp luật

GĐXH - Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay nên đấu tranh, làm rõ.

Một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến

Một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến

Pháp luật
Trộm hơn 300 triệu đồng tiền mừng cưới, thanh niên Hà Nội lĩnh án

Trộm hơn 300 triệu đồng tiền mừng cưới, thanh niên Hà Nội lĩnh án

Pháp luật
Vạch trần thủ đoạn “đổi sim”, kiểm soát tài khoản ngân hàng chiếm đoạt 23 tỷ đồng của nhóm tội phạm công nghệ cao

Vạch trần thủ đoạn “đổi sim”, kiểm soát tài khoản ngân hàng chiếm đoạt 23 tỷ đồng của nhóm tội phạm công nghệ cao

Pháp luật
Công an Hà Nội thông tin vụ va chạm giao thông liên quan 4 phương tiện trên đường Doãn Kế Thiện

Công an Hà Nội thông tin vụ va chạm giao thông liên quan 4 phương tiện trên đường Doãn Kế Thiện

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top