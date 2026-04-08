Thái Nguyên: Thịt lợn tại trường mầm non dương tính virus dịch tả lợn châu Phi

Liên quan đến nghi vấn mất an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên, nhiều phụ huynh lo lắng khi phát hiện nguồn thịt lợn sử dụng trong bữa ăn bán trú có dấu hiệu bất thường. Để làm rõ, mẫu thịt được phụ huynh và cơ quan chức năng mang đi kiểm nghiệm nhằm xác định chất lượng và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Ngày 8/4, thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, theo kết quả xét nghiệm, mẫu thịt lợn được lấy tại trường cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Liên quan đến vụ việc này, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo, nắm bắt thông tin; đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm.

Tại buổi làm việc, ông Lượng nhấn mạnh, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm, gắn trực tiếp với sức khỏe, nhất là đối với trẻ em trong các cơ sở giáo dục. Vì vậy, mọi thông tin liên quan cần được xem xét, đánh giá khách quan, thận trọng trên cơ sở khoa học và đúng quy định; đồng thời phải được cung cấp đầy đủ, kịp thời để tạo sự thống nhất trong nhận thức của phụ huynh và dư luận xã hội.

Trường Mầm non Hòa Bình nơi xảy ra sự việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường phải xác định việc bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ trong trường học mà cả tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bếp ăn tập thể; kiểm soát chặt chẽ nguồn cung thực phẩm, công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cũng như quy trình lựa chọn, ký kết với các đơn vị cung ứng trong các nhà trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động kiểm tra, xác minh toàn diện vụ việc, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; làm rõ nguyên nhân, nguồn gốc thực phẩm, quy trình cung ứng, chế biến và tổ chức bữa ăn tại nhà trường.

Theo báo cáo của địa phương, đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của học sinh và giáo viên Trường Mầm non Hòa Bình không có diễn biến bất thường. Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các sự việc tương tự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Văn Lăng chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương cung cấp, công khai thông tin về sự việc theo quy định; trong đó, cung cấp thông tin về kết quả xét nghiệm theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm minh bạch, khách quan, chính xác; đồng thời tổ chức kiểm tra toàn diện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại nhà trường.

Liên quan đến kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi tại Trường Mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng, ông Lượng đề nghị Đảng ủy xã Văn Lăng thực hiện quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Chi bộ Trường Mầm non Hòa Bình, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; tập trung xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân và nguồn gốc thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; bảo đảm tuyệt đối công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.