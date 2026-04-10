Sau bê bối thực phẩm trong trường mầm non: Hàng loạt xã ở Thái Nguyên đồng loạt kiểm tra

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sau vụ việc nghi mất an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng) khiến dư luận bức xúc, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trường học.

Thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2026, sáng 9/4, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm xã Côn Minh tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú cho trẻ mầm non trên địa bàn.

Tại các trường, đoàn kiểm tra thực tế các nội dung như: nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm; quy trình tiếp nhận, bảo quản; điều kiện vệ sinh khu vực bếp ăn; dụng cụ chế biến; quy trình nấu ăn; việc lưu mẫu thức ăn và hồ sơ, sổ sách liên quan.

Nhiều xã ở tỉnh Thái Nguyên kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học.

Qua kiểm tra, các nhà trường cơ bản thực hiện tốt quy định về an toàn thực phẩm, chú trọng lựa chọn nguồn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng; khu vực bếp ăn sạch sẽ; quy trình chế biến theo nguyên tắc một chiều; nhân viên nuôi dưỡng chấp hành tốt quy định vệ sinh cá nhân.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các trường tiếp tục siết chặt khâu tiếp nhận thực phẩm, tăng cường vệ sinh khu vực bếp ăn, thực hiện nghiêm quy trình lưu mẫu và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cùng ngày 9/4, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm xã Chợ Đồn do ông Trương Quốc Tuân, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Ngọc Phái, Trường Mầm non Ngọc Phái và Trường PTDT Nội trú trên địa bàn.

Tại các trường, đoàn kiểm tra thực tế các nội dung như: nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm; quy trình tiếp nhận, bảo quản; điều kiện vệ sinh khu vực bếp ăn; dụng cụ chế biến; quy trình nấu ăn; việc lưu mẫu thức ăn và hồ sơ, sổ sách liên quan.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý liên quan đến an toàn thực phẩm; điều kiện cơ sở vật chất; khu vực chế biến, bảo quản; nguồn gốc nguyên liệu; việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; công tác vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra, các trường cơ bản chấp hành quy định; thực phẩm có hóa đơn, chứng từ; có tủ lưu mẫu; nhân viên nấu ăn được tập huấn kiến thức và khám sức khỏe định kỳ.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại như khu vực bếp ăn sắp xếp chưa hợp lý, công tác vệ sinh môi trường xung quanh chưa đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Đặc biệt, đoàn yêu cầu các trường siết chặt nguồn gốc thực phẩm, không sử dụng thịt lợn xay sẵn nhằm tránh nguy cơ khó kiểm soát chất lượng và phát hiện dịch bệnh.

Sáng 10/4, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm xã Văn Lang tiếp tục kiểm tra 5 bếp ăn bán trú tại 5 trường học trên địa bàn. Nội dung kiểm tra gồm hồ sơ pháp lý, nguồn gốc thực phẩm, điều kiện cơ sở vật chất, quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn, vệ sinh môi trường và công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, một mẫu kiểm nghiệm 11 chỉ tiêu về thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng có 3 chỉ tiêu dương tính gồm vi sinh vật hiếu khí, E.coli và tụ cầu vàng; mẫu khác dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Đoàn kiểm tra đã trao đổi trực tiếp, nhắc nhở các nhà trường khắc phục những nội dung còn tồn tại nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Việc đồng loạt kiểm tra diễn ra trong bối cảnh vấn đề an toàn thực phẩm tại trường học đang trở thành chủ đề “nóng”, đặc biệt sau bê bối tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng) khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Theo kết quả xét nghiệm được UBND xã Văn Lăng công bố ngày 8/4, các mẫu thực phẩm liên quan bữa ăn bán trú tại trường này phát hiện nhiều chỉ tiêu không đảm bảo. Cụ thể, một mẫu kiểm nghiệm 11 chỉ tiêu có 3 chỉ tiêu dương tính gồm vi sinh vật hiếu khí, E.coli và tụ cầu vàng; mẫu khác dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Liên quan vụ việc, UBND xã Văn Lăng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình để phục vụ kiểm tra, xác minh. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành (xóm Tân Long, xã Vô Tranh) – đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhà trường.

Các sai phạm gồm: ghi chép kiểm thực và lưu mẫu không đúng quy định; không có phiếu kiểm nghiệm nguồn nước; không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc thực phẩm; bảo quản thực phẩm sống – chín chung; khu vực chế biến có côn trùng xâm nhập.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng đã thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh này.










