Điều tra vụ con trai quấn thi thể mẹ, đem bỏ ra đường lúc rạng sáng

Hôm nay (ngày 26/5), tổ địa bàn quận Bình Thạnh (Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường 2, quận Bình Thạnh làm rõ vụ thi thể được phát hiện tại một con hẻm trên địa bàn.

Theo đó, rạng sáng 25/5, người dân tại hẻm một con hẻm ở đường Bạch Đằng phát hiện chăn, mền vứt chắn giữa đường nên kiểm tra, di dời. Người dân tá hoả khi phát hiện bên trong là 1 thi thể.

Người dân chỉ vị trí phát hiện thi thể gói ghém trong đống chăn, mền. Ảnh: B.T.

Khi nhận tin báo, công an tiến hành phong toả để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng.

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng ghi nhận, lúc 2h30 ngày 25/5, có 1 thanh niên ôm đống chăn, mền đến vứt tại con hẻm trên.

Camera an ninh ghi lại cảnh con trai vứt thi thể của mẹ ra đường lúc rạng sáng. Ảnh: Người dân cung cấp

Công an xác định, người tử vong là bà Nguyễn Thị Chung T. (63 tuổi, ngụ ở địa phương). Thanh niên trong clip là Nguyễn Ngọc C. (27 tuổi, con trai của bà T., hiện làm nhân viên bảo vệ của một bệnh viện gần nhà).

Tại cơ quan điều tra, người này có khai báo, tối 24/5, khi vừa đi làm về đã phát hiện mẹ tử vong tại nhà. Do không biết gọi ai để hỗ trợ và cho rằng, không lo được hậu sự cho mẹ nên đành gói ghém thi thể của mẹ trong chăn, mền rồi ôm ra vứt ở đầu hẻm lúc rạng sáng 25/5.

Đến sáng, C. vẫn đi làm việc như bình thường cho đến khi công an mời làm việc. Theo người nhà và hàng xóm thông tin, bà T. bị bệnh, nằm một chỗ. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi, người mẹ tử vong do bệnh lý.