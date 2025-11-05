Mới nhất
Độ giàu có của 2 nữ danh hài đóng phim điện ảnh đang gây sốt ngoài rạp

Thứ tư, 07:00 05/11/2025 | Câu chuyện văn hóa
"Cục vàng của ngoại" là phim điện ảnh đang nhận được nhiều chú ý của khán giả với sự tham gia của cặp danh hài đình đám Việt Hương và Hồng Đào.

Phim điện ảnh Cục vàng của ngoại do đạo diễn Khương Ngọc thực hiện vượt mốc doanh thu 74 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Phim vẫn đang giữ vững vị trí dẫn đầu phòng vé. Một số nhà phê bình phim dự báo tác phẩm của đạo diễn Khương Ngọc có thể đạt doanh thu 100 tỷ đồng.

Thành công của phim nhờ một phần lớn vào sự thể hiện của cặp nghệ sĩ Việt Hương và Hồng Đào. Bên cạnh danh tiếng, đây cũng được xem là 2 nữ danh hài giàu có hàng đầu của showbiz Việt.

Độ giàu có của 2 nữ danh hài đóng phim điện ảnh đang gây sốt ngoài rạp - Ảnh 1.

Hồng Đào - Việt Hương đảm nhận vai chính của phim.

Việt Hương làm bà chủ, sống trong biệt thự 300 tỷ đồng

Sau hàng chục năm cống hiến cho nghệ thuật, Việt Hương đang là nữ danh hài nổi tiếng, đắt show nhất nhì showbiz Việt. Tên tuổi của cô phủ sóng khắp các gameshow truyền hình và sân khấu, với cát-xê rất cao.

Không chỉ thành công rực rỡ với nghệ thuật, Việt Hương còn "mát tay" với kinh doanh. Cô là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất làng giải trí Việt, sở hữu một thương hiệu và showroom mỹ phẩm riêng, 7 cửa tiệm bánh ngọt sang trọng, hoành tráng ở TP.HCM... Nắm giữ khối tài sản khổng lồ, nữ nghệ sĩ sinh năm 1976 được mệnh danh là "phú bà" của showbiz Việt.

Độ giàu có của 2 nữ danh hài đóng phim điện ảnh đang gây sốt ngoài rạp - Ảnh 2.

Việt Hương được mệnh danh là "phú bà showbiz Việt".

Bên cạnh sự nghiệp, Việt Hương cũng khiến khán giả ngưỡng mộ với hôn nhân bên nhạc sĩ Hoài Phương. Họ tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân vào năm 2006. Cả hai sinh được cô con gái sinh năm 2009.

Đầu năm 2021, sau nhiều năm định cư tại Mỹ, ông xã Việt Hương quyết định đưa con gái về Việt Nam sống để đoàn tụ với bà xã. Hai vợ chồng nữ nghệ sĩ mua căn biệt thự rộng rãi tại TP Thủ Đức. Đây là món quà Hoài Phương tặng vợ con khi quyết định trở lại Việt Nam sinh sống sau nhiều năm định cư ở Mỹ.

Biệt thự của vợ chồng Việt Hương có tổng diện tích sử dụng là 1.500m2, có 3 tầng, một hầm để xe và sân thượng cùng hồ bơi. Theo tiết lộ, biệt thự của họ có giá khoảng 300 tỷ đồng sau khi hoàn thiện nội thất. Căn biệt thự rộng lớn với không gian xanh, ngập tràn cây cối phủ kín cả khuôn viên.

Độ giàu có của 2 nữ danh hài đóng phim điện ảnh đang gây sốt ngoài rạp - Ảnh 3.

Độ giàu có của 2 nữ danh hài đóng phim điện ảnh đang gây sốt ngoài rạp - Ảnh 4.

Gia đình Việt Hương sống trong căn biệt thự 1.500m2.

Ở tuổi 49, Việt Hương trở thành một trong những nữ danh hài thành công cả trên con đường sự nghiệp lẫn gia đình.

Hồng Đào sở hữu biệt thự sân vườn bên Mỹ

Là một trong những nghệ sĩ thuộc "thế hệ vàng" của làng kịch nói TP.HCM thập niên 1990, Hồng Đào vẫn giữ được sức hút suốt nhiều năm làm nghề. Vì lẽ đó, Hồng Đào sở hữu khối tài sản không hề nhỏ.

Nhiều năm qua, Hồng Đào sống trong căn biệt thự rộng với đầy đủ tiện nghi ở Mỹ. Cơ ngơi của nữ nghệ sĩ rợp bóng cây xanh và hoa tươi, ngoài ra còn có bể bơi và khuôn viên để uống trà chiều, nghỉ ngơi. Nhiều khán giả gọi biệt thự của Hồng Đào là “thiên đường hoa”, nơi toát lên tinh thần nghệ sĩ dịu dàng và tình yêu cuộc sống.

Độ giàu có của 2 nữ danh hài đóng phim điện ảnh đang gây sốt ngoài rạp - Ảnh 5.

Hồng Đào sống cùng mẹ và các con trong biệt thự rộng lớn ở Mỹ.

Sau khi ly hôn Quang Minh, Hồng Đào sống ở Mỹ nhưng thường xuyên về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ có sự nghiệp thăng hoa, liên tục góp mặt vào các dự án điện ảnh lớn.

Theo đó, Hồng Đào hiện được xem là "bà hoàng phòng vé Việt" khi tham gia nhiều phim có doanh thu trăm tỷ đồng. Tuy vậy, nữ nghệ sĩ từng khẳng định cát-xê với cô bây giờ không phải điều quan trọng.

Dù Hồng Đào chưa từng công khai con số cụ thể về tài sản, song cuộc sống sung túc đã cho thấy nền tảng tài chính vững vàng của Hồng Đào. Trong giới nghệ sĩ ở lứa tuổi 6x, Hồng Đào được xem là một trong những gương mặt thành công, vừa có danh tiếng lẫn sự nghiệp ổn định.

Độ giàu có của 2 nữ danh hài đóng phim điện ảnh đang gây sốt ngoài rạp - Ảnh 6.

Hồng Đào hiện được xem là "bà hoàng phòng vé Việt".

Trải qua nhiều biến cố, Hồng Đào nhìn vào các con để sống và học cách yêu thương bản thân. Nữ nghệ sĩ hạnh phúc khi hai con gái đều trưởng thành, có công việc ổn định. Dù ở xa, cô và các con vẫn liên lạc, cập nhật cuộc sống cho nhau mỗi ngày.

"Tôi đang rất đủ đầy, vui vẻ với cuộc sống một mình nên không thấy thiệt thòi. Với tôi lúc này, bố mẹ khỏe mạnh, con cái trưởng thành, tôi được làm những gì mình thích là tôi hạnh phúc nhất rồi. Còn một lúc nào đó, nếu cảm thấy thiệt thòi, tôi sẽ đi tìm sự bù đắp", nữ nghệ sĩ từng tâm sự.

Ở tuổi 62, Hồng Đào được nhận xét ngày càng trẻ đẹp, gợi cảm. Nghệ sĩ sở hữu phong cách thời trang đa dạng, từ quyến rũ đến năng động. Cô dành nhiều thời gian cho bản thân, thường xuyên đi du lịch, thể thao cùng bạn bè và hai con gái.


Ngọc Thanh
