'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)

Thứ hai, 15:32 03/11/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi luôn nói rằng không muốn xen vào chuyện gia đình Đăng, nhưng "tiểu tam" Linh lại chuyển đến ở gần nhà và thân thiết với Mỹ Anh.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh", thấy thái độ của Đăng (Doãn Quốc Đam) không muốn dây dưa mối quan hệ với mình ngoài công việc, Linh (Lan Phương) liền tỏ ra cao thượng liên tục khẳng định giữa hai đứa không có gì và lần qua đêm đó coi như không tồn tại... Linh còn nhắc Đăng phải thương yêu, trân trọng vợ nhiều hơn.

Dù luôn miệng nói những lời tốt đẹp, nhưng hành động của Linh có phần ngược lại. Linh chủ động tiếp cận, đi ăn cùng Mỹ Anh (Phương Oanh). Sau đó, cô chủ động đề xuất với Mỹ Anh rằng thay vì quan hệ đối tác, hai người trở thành bạn của nhau trong sự vui vẻ của Mỹ Anh. Nhưng lần này, Linh còn cả gan thuê căn hộ cùng tòa nhà với vợ chồng Đăng và ở ngay tầng dưới.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 37: 'Tiểu tam' chuyển đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh) - Ảnh 1.

Linh thuê căn hộ ở tòa nhà nơi vợ chồng Mỹ Anh đang ở. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Kim Ngân (Việt Hoa) sau thời gian về quê sinh sống và cảm thấy thoải mái, cô nàng có chuyến thăm lại thành phố. Kim Ngân lên thành phố dự lễ khai trương quán trà của chị Mỹ Anh, không ngờ lại gặp Dũng (Đức Hiếu) "con bác Bơ" tại đây. Không chỉ vậy, Dũng còn là nhân viên của quán trà. Lần tái ngộ với Dũng khiến Kim Ngân bất ngờ, dù luôn tìm cách tránh mặt, nhưng cả hai rất có duyên với nhau.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 37: 'Tiểu tam' chuyển đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh) - Ảnh 4.

Kim Ngân tới dự khai trương quán trà của Mỹ Anh và gặp Dũng. Ảnh VTV

Trong khi đó, sau khi nói rõ giới hạn đồng nghiệp "không hơn không kém" với Lâm (Hà Thành), Trúc Lam (Quỳnh Kool) lại bất ngờ mua trà tặng Lâm và nói quý Lâm. Với người dễ đoán cảm xúc như Trúc Lam, Lâm dễ dàng nhận ra "bà chị đồng nghiệp" đang muốn nhờ vả mình chuyện gì đó. 

Rất có thể, Trúc Lam mượn cậu em đồng nghiệp Lâm để khiến Toàn cảm thấy ghen tuông mà quay về với vợ.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 37: 'Tiểu tam' chuyển đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh) - Ảnh 5.

Trúc Lam chủ động mua trà cho Lâm còn nói rằng rất quý cậu em đồng nghiệp. Ảnh VTV

Tập 37 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 03/11 trên kênh VTV3.

T.Hằng (th)
