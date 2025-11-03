'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)
GĐXH - Trong tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi luôn nói rằng không muốn xen vào chuyện gia đình Đăng, nhưng "tiểu tam" Linh lại chuyển đến ở gần nhà và thân thiết với Mỹ Anh.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh", thấy thái độ của Đăng (Doãn Quốc Đam) không muốn dây dưa mối quan hệ với mình ngoài công việc, Linh (Lan Phương) liền tỏ ra cao thượng liên tục khẳng định giữa hai đứa không có gì và lần qua đêm đó coi như không tồn tại... Linh còn nhắc Đăng phải thương yêu, trân trọng vợ nhiều hơn.
Dù luôn miệng nói những lời tốt đẹp, nhưng hành động của Linh có phần ngược lại. Linh chủ động tiếp cận, đi ăn cùng Mỹ Anh (Phương Oanh). Sau đó, cô chủ động đề xuất với Mỹ Anh rằng thay vì quan hệ đối tác, hai người trở thành bạn của nhau trong sự vui vẻ của Mỹ Anh. Nhưng lần này, Linh còn cả gan thuê căn hộ cùng tòa nhà với vợ chồng Đăng và ở ngay tầng dưới.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Kim Ngân (Việt Hoa) sau thời gian về quê sinh sống và cảm thấy thoải mái, cô nàng có chuyến thăm lại thành phố. Kim Ngân lên thành phố dự lễ khai trương quán trà của chị Mỹ Anh, không ngờ lại gặp Dũng (Đức Hiếu) "con bác Bơ" tại đây. Không chỉ vậy, Dũng còn là nhân viên của quán trà. Lần tái ngộ với Dũng khiến Kim Ngân bất ngờ, dù luôn tìm cách tránh mặt, nhưng cả hai rất có duyên với nhau.
Trong khi đó, sau khi nói rõ giới hạn đồng nghiệp "không hơn không kém" với Lâm (Hà Thành), Trúc Lam (Quỳnh Kool) lại bất ngờ mua trà tặng Lâm và nói quý Lâm. Với người dễ đoán cảm xúc như Trúc Lam, Lâm dễ dàng nhận ra "bà chị đồng nghiệp" đang muốn nhờ vả mình chuyện gì đó.
Rất có thể, Trúc Lam mượn cậu em đồng nghiệp Lâm để khiến Toàn cảm thấy ghen tuông mà quay về với vợ.
Tập 37 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 03/11 trên kênh VTV3.
Phó Bí thư Sách 'choáng váng' khi sếp cũ nhờ thăng chức cho con traiXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 4 phim "Lằn ranh", Phó bí thư Sách đau đầu vì hết cháu vợ gặp rắc rối đến lời nhờ vả thăng chức cho con trai của sếp cũ. Trong khi đó, Triển bị người khác dọa dẫm nhằm kết nối để "chạy án".
Đời thực ở tuổi xế chiều không vợ con nhưng lên phim NSƯT Hữu Châu lại giàu kinh nghiệm đóng vai người chaXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - NSƯT Hữu Châu đã khắc họa hình ảnh người cha khắc khổ và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ông đã bất lực và quát lên với con trai: "Mày về đây cưới vợ cho cha".
Hoàng Bách hát 'Chuyện chàng cô đơn' khép lại hành trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập cuối “Chuyến xe âm nhạc xanh”, ca sĩ Hoàng Bách cùng dàn thí sinh "Điểm hẹn tài năng" đã đưa khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc ngập tràn cảm hứng.
Nghiêm nhập viện vì bị đánh, Ngân sốc khi biết chồng cưỡng bức cô gái trẻXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm nhập viện vì bị Đức đánh sau khi giở trò cưỡng bức sinh viên thực tập, Ngân muối mặt vì chồng.
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Giáng Sinh 2025Xã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Khoảng 3 tuần nữa mới đến Giáng Sinh, con phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở nên lung linh, nhộn nhịp với cây thông, ông già Noel, tuần lộc,...
Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái, Trần Thị Phương cho biết, đây không chỉ là danh hiệu cao quý mà còn là một sứ mệnh lan tỏa yêu thương, sẻ chia và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.
Nghiêm bị đánh nhập viện vì cưỡng bức Nga, nhóm 'Đại bản doanh' tái ngộ ĐứcXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 18 "Cách em 1 milimet", lấy cớ hẹn sinh viên thực tập đến phòng riêng, Nghiêm đã cưỡng bức Nga và bị Đức phát hiện, lao vào đánh để giải cứu bạn gái.
Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tháng 11/2025, khán giả có thể xem miễn phí "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" tại nhiều nơi trên phạm vi toàn quốc.
Nghiêm có ý đồ xấu với bạn gái của Đức, Thư nhắn tin cho BiênXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 18 "Cách em 1 milimet", Nghiêm đã hẹn Nga bạn gái của Đức đến phòng làm việc của mình với mục đích hoàn tất số liệu báo cáo thực tập.
Doãn Quốc Đam bất ngờ vào vai 'đại ca' phim hành động sắp chiếu rạpXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Doãn Quốc Đam sau các bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", "Lằn ranh" sẽ xuất hiện với vai diễn hành động, hài hước ở phim điện ảnh.
Xin phép sẽ tát Chí Nhân thật, nhưng Phan Minh Huyền vẫn giật mình vì tát quá mạnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Phan Minh Huyền đã phải xin phép diễn viên Chí Nhân thật trong một phân cảnh, tuy nhiên cô vẫn giật mình vì cú tát quá mạnh