MC Quang Việt bất ngờ rời VTV sau 14 năm gắn bó
GĐXH - MC Quang Việt từng ghi dấu ấn với các bản tin thể thao, chương trình "Chào buổi sáng", "Chuyển động 24h", anh vừa xác nhận đã nghỉ việc ở Đài truyền hình Việt Nam (VTV).
Theo Báo Tiền phong, sáng 3/11, MC Quang Việt xác nhận thông tin nghỉ việc ở Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sau 14 năm gắn bó. "Hành trình ấy bắt đầu từ những ngày đầu tháng 11/2011 và khép lại cũng vào những ngày này của năm 2025, tròn 14 năm với biết bao kỷ niệm. VTV không chỉ là nơi làm việc, mà còn là ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa. Tôi được sống trọn với đam mê thể thao, được làm việc cùng những người anh, người thầy, những đồng nghiệp và bạn bè tuyệt vời và có cả một gia đình nhỏ nơi đây" - MC Quang Việt chia sẻ.
MC Quang Việt chưa tiết lộ thông tin về nơi làm việc mới. MC Quang Việt sinh năm 1990 được biết đến là PV, BTV được nhiều khán giả yêu mến trong các chương trình thể thao của VTV. Nam MC đến với thể thao đầu tiên là xuất phát từ đam mê hồi nhỏ, yêu thích thể thao và luôn đọc hết các tờ báo thể thao được bố mua cho mỗi ngày. Từ đó xây dựng nên vốn kiến thức thể thao và rất nhớ tên các cầu thủ, đội bóng, thành tích đạt được của các đội...
Khi còn là sinh viên, Quang Việt tình cờ đọc được thông báo tuyển cộng tác viên của Đài Truyền hình Việt Nam và đã thi tuyển. Bắt đầu làm các công việc về thể thao từ đó cho tới khi ra trường và ký hợp đồng chính thức với VTV năm 2012.
Tại VTV, Quang Việt đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau gồm Tổ chức sản xuất, dẫn chương trình, phóng viên về Thể thao của các bản tin Thể thao, trong đó đáng chú ý là "Thể thao 24/7" trên VTV1, "Nhịp đập Thể thao" hay "360 độ thể thao" cùng các chương trình bình luận bóng đá.
Quang Việt để lại ấn tượng với khán giả VTV khi anh tác nghiệp ở nhiều giải đấu quan trọng của thể thao trong nước và quốc tế. Bên cạnh thể thao, Quang Việt còn dẫn các chương trình "Chào buổi sáng", "Chuyển động 24h"...
