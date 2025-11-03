Mới nhất
Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Thứ hai, 14:00 03/11/2025 | Thế giới showbiz
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood người từng góp mặt trong bộ phim "Sex Education" vừa được công bố tham gia phim tiểu sử về ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Bốn nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai những người vợ của các thành viên ban nhạc The Beatles bao gồm: Aimee Lou Wood vào vai Pattie Boyd - vợ của George Harrison, Saoirse Ronan đóng vai Linda McCartney - bà xã của Paul McCartney, Mia McKenna-Bruce đóng Maureen Starkey - vợ đầu của tay trống Ringo Starr, còn Yoko Ono do Anna Sawai thể hiện.

"The Beatles – A Four-Film Cinematic Event" là dự án phim tiểu sử đầy tham vọng của đạo diễn Sam Mendes. Chùm 4 bộ phim sẽ kể về góc nhìn của từng thành viên trong nhóm nhạc The Beatles: John Lennon (Harris Dickenson đóng), Paul McCartney (Paul Mescal), George Harrison (Joseph Quinn) và Ringo Starr (Barry Keoghan) khi họ từ những người vô danh ở Liverpool vào đầu những năm 1960 vươn lên trở thành ban nhạc lớn nhất thế giới trước khi tan rã vào năm 1970.

Aimee Lou Wood từ Sex Education đến vai Pattie Boyd trong phim về The Beatles - Ảnh 1.

Aimee Lou Wood tham gia dự án phim về ban nhạc The Beatles. (Ảnh: Karwai Tang/WireImage).

Vai diễn của ngôi sao phim "Sex Education" - Aimee Lou Wood được dự đoán sẽ thú vị, nhiều màu sắc bởi bản thân nguyên mẫu Pattie Boyd đã là cái tên đầy sức hút với báo giới. Từng là người mẫu hàng đầu thế giới thập niên 60, Pattie Boyd gặp Harrison trên trường quay bộ phim "A Hard Day's Night" của The Beatles năm 1964. Họ kết hôn năm 1966, rồi ly hôn năm 1977. Sau này, Pattie Boyd kết hôn với một giọng ca huyền thoại khác là Eric Clapton từ năm 1979 đến năm 1989. 

Kể từ sau khi gây tiếng vang lớn với bộ phim giáo dục giới tính học đường "Sex Education", Aimee Lou Wood là một trong những ngôi sao trẻ được săn đón, đang có bước tiến ấn tượng trong sự nghiệp. Cô vừa có vai diễn thành công, được đề cử giải thưởng Emmy 2025 hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong mùa 3 The White Lotus.  

Aimee Lou Wood từ Sex Education đến vai Pattie Boyd trong phim về The Beatles - Ảnh 2.

Aimee Lou Wood (giữa) trong phim Sex Education (Ảnh: Netflix)

"The Beatles – A Four-Film Cinematic Event" được xem là dự án phim điện ảnh lớn nhất mà Aimee Lou Wood góp mặt, có cơ hội sánh vai cùng với những tên tuổi hàng đầu, từng đoạt nhiều đề cử, giải thưởng danh giá.

Aimee Lou Wood từ Sex Education đến vai Pattie Boyd trong phim về The Beatles - Ảnh 3.Nữ diễn viên quê Lào Cai 'gây sốt' với vai diễn trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Diễn viên Việt Hoa vai Kim Ngân trong "Gió ngang khoảng trời xanh" gây ấn tượng với khán giả bởi diễn xuất, nhan sắc.

Aimee Lou Wood từ Sex Education đến vai Pattie Boyd trong phim về The Beatles - Ảnh 4.Hoàng Bách hát 'Chuyện chàng cô đơn' khép lại hành trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh'

GĐXH - Trong tập cuối “Chuyến xe âm nhạc xanh”, ca sĩ Hoàng Bách cùng dàn thí sinh "Điểm hẹn tài năng" đã đưa khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc ngập tràn cảm hứng.

Aimee Lou Wood từ Sex Education đến vai Pattie Boyd trong phim về The Beatles - Ảnh 5.Lan Phương xuất sắc nhưng vẫn gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Diễn viên Lan Phương đánh dấu sự trở lại sau gần 2 năm vắng bóng, tuy nhiên nhân vật Linh 'tiểu tam' trong "Gió ngang khoảng trời xanh" của nữ diễn viên đang gây nhiều tranh cãi.

T.Hằng (th)
