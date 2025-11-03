Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles
GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood người từng góp mặt trong bộ phim "Sex Education" vừa được công bố tham gia phim tiểu sử về ban nhạc huyền thoại The Beatles.
Bốn nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai những người vợ của các thành viên ban nhạc The Beatles bao gồm: Aimee Lou Wood vào vai Pattie Boyd - vợ của George Harrison, Saoirse Ronan đóng vai Linda McCartney - bà xã của Paul McCartney, Mia McKenna-Bruce đóng Maureen Starkey - vợ đầu của tay trống Ringo Starr, còn Yoko Ono do Anna Sawai thể hiện.
"The Beatles – A Four-Film Cinematic Event" là dự án phim tiểu sử đầy tham vọng của đạo diễn Sam Mendes. Chùm 4 bộ phim sẽ kể về góc nhìn của từng thành viên trong nhóm nhạc The Beatles: John Lennon (Harris Dickenson đóng), Paul McCartney (Paul Mescal), George Harrison (Joseph Quinn) và Ringo Starr (Barry Keoghan) khi họ từ những người vô danh ở Liverpool vào đầu những năm 1960 vươn lên trở thành ban nhạc lớn nhất thế giới trước khi tan rã vào năm 1970.
Vai diễn của ngôi sao phim "Sex Education" - Aimee Lou Wood được dự đoán sẽ thú vị, nhiều màu sắc bởi bản thân nguyên mẫu Pattie Boyd đã là cái tên đầy sức hút với báo giới. Từng là người mẫu hàng đầu thế giới thập niên 60, Pattie Boyd gặp Harrison trên trường quay bộ phim "A Hard Day's Night" của The Beatles năm 1964. Họ kết hôn năm 1966, rồi ly hôn năm 1977. Sau này, Pattie Boyd kết hôn với một giọng ca huyền thoại khác là Eric Clapton từ năm 1979 đến năm 1989.
Kể từ sau khi gây tiếng vang lớn với bộ phim giáo dục giới tính học đường "Sex Education", Aimee Lou Wood là một trong những ngôi sao trẻ được săn đón, đang có bước tiến ấn tượng trong sự nghiệp. Cô vừa có vai diễn thành công, được đề cử giải thưởng Emmy 2025 hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong mùa 3 The White Lotus.
"The Beatles – A Four-Film Cinematic Event" được xem là dự án phim điện ảnh lớn nhất mà Aimee Lou Wood góp mặt, có cơ hội sánh vai cùng với những tên tuổi hàng đầu, từng đoạt nhiều đề cử, giải thưởng danh giá.
