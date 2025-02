Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh 'khóa môi' ông xã nhân ngày đặc biệt

Mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh Tết cùng con cháu GĐXH - Mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh mới đây lại được mạng xã hội chú ý khi diện áo dài đỏ chụp ảnh trước căn biệt thự mặt phố cùng các con cháu.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh bất ngờ "xả kho" loạt ảnh tình cảm cùng ông xã Đỗ Vinh Quang (Chủ tịch CLB Hà Nội). Trong những hình ảnh được chia sẻ, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang trao nhau những nhiều cử chỉ ngọt ngào, hạnh phúc, thậm chí không ít ảnh "khóa môi" của cặp đôi. Nàng hậu tiết lộ lý do là mừng sinh nhật tuổi 30 của ông xã.

"Happy birthday to the man I love the most. We have been to so many places together and there are definitely many more ahead", Đỗ Mỹ Linh viết. (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người đàn ông tôi yêu nhất. Chúng ta đã cùng nhau đi rất nhiều nơi và chắc chắn còn nhiều hành trình phía trước nữa).

Khoảnh khắc "khoá môi" tình tứ của Đỗ Mỹ Linh và ông xã - Đỗ Vinh Quang. (Ảnh: Chụp màn hình)

Được biết, hôm nay cũng là sinh nhật tuổi 30 của ông xã Đỗ Mỹ Linh.

Cuối năm 2022, Mỹ Linh kết hôn với Đỗ Vinh Quang – Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, bước vào cuộc sống "phu nhân hào môn". Cô duy trì lối sống giản dị, chu toàn vai trò người vợ, người mẹ. Dù bận rộn với gia đình, Đỗ Mỹ Linh vẫn đồng hành cùng chồng tại các sự kiện quan trọng và tham gia các hoạt động xã hội.

Ngoài ra, trong suốt gần 3 năm về chung nhà, dù bận rộn công việc, cả hai vẫn dành thời gian để cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Tuy nhiên, cách đây không lâu, Đỗ Vinh Quang từng vướng tranh cãi thiếu ga-lăng khi để vợ xách đồ nặng một mình khi di chuyển xuống máy bay. Vào năm 2023, chồng Đỗ Mỹ Linh cũng từng bị bắt lỗi vì để vợ tự mở cửa lên xe. Trước những ý kiến trái chiều, cả Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang đều không lên tiếng giải thích. Thay vào đó, cả hai tập trung làm việc, chia sẻ cuộc sống đời thường hạnh phúc và cùng nhau nuôi dạy con gái đầu lòng.

Đầu xuân 2025, Đỗ Mỹ Linh cùng chồng – doanh nhân Đỗ Vinh Quang, đã chia sẻ loạt khoảnh khắc gia đình ngập tràn hạnh phúc, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Đây là dịp Tết đầu tiên, nàng hậu công khai dung mạo chụp gần của con gái nhỏ.

Nàng hậu cũng khoe ảnh xuất hiện cùng gia đình nhà chồng trong dịp Tết.