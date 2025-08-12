Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái

Thứ ba, 23:04 12/08/2025 | Thế giới showbiz
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đôi tất công nghệ Huy Trần – ông xã Ngô Thanh Vân mua cho con gái trị giá khoảng 10 triệu đồng. Chiếc tất này có điểm gì đặc biệt?

Trên trang cá nhân, Huy Trần - ông xã diễn viên Ngô Thanh Vân review sơ sơ các món đồ công nghệ để chào đón công chúa chào đời. Huy Trần chia sẻ rằng mình đã tìm hiểu rất kỹ nên recommend quý vị mua theo nếu muốn.

Trong số những món đồ đắt tiền, điểm đáng quan tâm là đôi tất công nghệ Huy Trần mua cho con gái có giá khoảng 10 triệu đồng. Đó là tất thông minh đo nhịp tim và oxy máu. Sản phẩm được thiết kế như một chiếc tất mềm quấn quanh bàn chân, bên trong tích hợp cảm biến quang học và bộ phát tín hiệu.

Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái - Ảnh 1.

Đôi tất công nghệ được Huy Trần review (ảnh cắt từ clip FBNV)

Được biết, thiết bị này hoạt động theo nguyên lý đo SpO₂ (nồng độ oxy bão hòa trong máu) và nhịp tim thông qua ánh sáng chiếu qua da. Dữ liệu được truyền không dây đến điện thoại hoặc máy tính bảng qua ứng dụng đi kèm. Khi chỉ số vượt hoặc thấp hơn mức bình thường, hệ thống sẽ phát cảnh báo giúp phụ huynh kịp thời xử lý. Huy Trần đặt sản phẩm này từ Đức về cho con gái.

Trong video của Huy Trần sản phẩm có tông màu pastel, đi kèm đế sạc kiêm bộ xử lý. Giá bán của các dòng tất thông minh chính hãng trên thị trường Việt Nam dao động từ 9 đến hơn 10 triệu đồng, tùy phiên bản và thương hiệu.

Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái - Ảnh 2.

Đôi tất đặc biệt được Huy Trần đặt mua cho con gái.

Ngoài tất thông minh, Huy Trần còn giới thiệu loạt đồ dùng có giá trị khác cho con gái, gồm: Đệm bé nằm bú (1,3 triệu đồng), ghế ngồi cho bé bú (10 triệu đồng), máy lọc không khí Dyson (20 triệu đồng), nôi em bé (5 triệu đồng), đồ treo nôi (900 nghìn đồng), camera quan sát em bé nằm nôi (10 triệu đồng), máy tiệt trùng (8,5 triệu đồng), máy hâm sữa (1,8 triệu đồng), ghế nhún (4,5 triệu đồng), bồn tắm bé (4 triệu đồng)…

Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái - Ảnh 3.

Huy Trần review nhiều sản phẩm có giá trị khác dành cho em bé.

Chiều 9/8, Ngô Thanh Vân thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng có tên thân mật là Gạo ở tuổi 46. Sau 3 năm bên nhau, cuộc hôn nhân của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã gặt hái được "trái ngọt".

Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái - Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc của Huy Trần - Ngô Thanh Vân.

Trước khi sinh, Ngô Thanh Vân từng chia sẻ nhiều tâm sự về hành trình làm mẹ ở độ tuổi U50, không giấu được sự hồi hộp xen lẫn lo lắng. Sự đồng hành, chăm sóc chu đáo của Huy Trần trong suốt thai kỳ cũng khiến khán giả ngưỡng mộ, gọi anh là "ông chồng quốc dân". Giờ đây, cả hai chính thức bước sang một hành trình mới làm bố mẹ với niềm hạnh phúc được nhân đôi.

"Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình — đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay", Huy Trần bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân.

Chồng Ngô Thanh Vân nghẹn ngào khoảnh khắc cùng vợ đón con gái đầu lòngChồng Ngô Thanh Vân nghẹn ngào khoảnh khắc cùng vợ đón con gái đầu lòng

GĐXH - Huy Trần chia sẻ khoảnh khắc cùng Ngô Thanh Vân đón con gái đầu lòng: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình".

Ngô Thanh Vân thông báo mang thai lần đầu ở tuổi 46, được chồng kém 11 tuổi chăm hơn em bé, nấu toàn món ngonNgô Thanh Vân thông báo mang thai lần đầu ở tuổi 46, được chồng kém 11 tuổi chăm hơn em bé, nấu toàn món ngon

GĐXH - Ba năm sau ngày về chung một nhà, chuyện tình giữa Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ. Cuộc sống thường ngày đầy ắp tình yêu với những món ăn ngon.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chồng Ngô Thanh Vân nghẹn ngào khoảnh khắc cùng vợ đón con gái đầu lòng

Chồng Ngô Thanh Vân nghẹn ngào khoảnh khắc cùng vợ đón con gái đầu lòng

Ngô Thanh Vân háo hức đón con đầu lòng, cuộc sống 'đảo lộn' vì sự xuất hiện của 'boss nhí'

Ngô Thanh Vân háo hức đón con đầu lòng, cuộc sống 'đảo lộn' vì sự xuất hiện của 'boss nhí'

Tiệc chào đón em bé sắp chào đời của Ngô Thanh Vân và chồng trẻ

Tiệc chào đón em bé sắp chào đời của Ngô Thanh Vân và chồng trẻ

'Ngày của cha', Ngô Thanh Vân khoe hình ảnh mang bầu, dành lời khen 'có cánh' đến chồng trẻ

'Ngày của cha', Ngô Thanh Vân khoe hình ảnh mang bầu, dành lời khen 'có cánh' đến chồng trẻ

Dân mạng tranh cãi việc Ngô Thanh Vân mang bầu không đụng tay chân vào việc gì, để chồng trẻ chăm từ A- Z

Dân mạng tranh cãi việc Ngô Thanh Vân mang bầu không đụng tay chân vào việc gì, để chồng trẻ chăm từ A- Z

Cùng chuyên mục

NSND với biệt danh 'Ngọc Hoàng' sống độc thân không vợ con

NSND với biệt danh 'Ngọc Hoàng' sống độc thân không vợ con

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

Khác với hình ảnh "Ngọc Hoàng" nghiêm nghị, lạnh lùng trên sân khấu, ngoài đời Quốc Khánh sống giản dị và "quẩy tưng bừng" với bạn bè, chọn cuộc sống độc thân vui vẻ, không vợ con.

Nghệ sĩ Quang Minh U70 'trẻ như thanh niên' hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổi

Nghệ sĩ Quang Minh U70 'trẻ như thanh niên' hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổi

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

U70, diễn viên Quang Minh được khen phong độ, trẻ không kém thanh niên. Anh hiện hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổi.

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang 'gương vỡ lại lành'?

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang 'gương vỡ lại lành'?

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

Động thái mới đây của cả hai khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.

Đàm Thu Trang: 'Tôi dặn lòng yêu thương các con công bằng'

Đàm Thu Trang: 'Tôi dặn lòng yêu thương các con công bằng'

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

Đàm Thu Trang vui khi con gái Suchin đòi mẹ sinh thêm em bé, bởi nhờ đó cô biết bản thân đã cư xử công bằng trong ngôi nhà đông con.

Sau 3 lần đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có động thái mới gây chú ý

Sau 3 lần đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có động thái mới gây chú ý

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

GĐXH - Khoảnh khắc nghệ sĩ Phước Sang xuất hiện tại phim trường sau hơn 1 năm đột quỵ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh

Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

GĐXH - Lily Chen khiến khán giả quê nhà rất tự hào khi trở thành giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh của Miss Grand Vietnam 2025.

Hôn nhân kín tiếng của 'nam thần VTV' bên bà xã kém 14 tuổi, từng thi hoa hậu

Hôn nhân kín tiếng của 'nam thần VTV' bên bà xã kém 14 tuổi, từng thi hoa hậu

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

Cũng như bao gương mặt nổi tiếng của VTV, nam MC này kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, hiếm khi chia sẻ về vợ con.

Chuyện gì đang xảy ra với Thanh Hằng?

Chuyện gì đang xảy ra với Thanh Hằng?

Thế giới showbiz - 5 ngày trước

Vietnam’s Next Top Model 2025 tái xuất sau thời gian dài vắng bóng với nhiều thử thách khắc nghiệt. Sau tập 1 phát sóng, sự chú ý, tranh luận của khán giả đang đổ dồn về phía siêu mẫu Thanh Hằng.

Mrs Earth Vietnam 2025 chính thức khởi động mùa thứ hai

Mrs Earth Vietnam 2025 chính thức khởi động mùa thứ hai

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

GĐXH - Sau thành công của mùa đầu tiên, Mrs Earth Vietnam 2025 chính thức khởi động. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 28/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Diễn viên Kiều Trinh công khai tình yêu tuổi 48, được bạn đời 'xem như đứa trẻ'

Diễn viên Kiều Trinh công khai tình yêu tuổi 48, được bạn đời 'xem như đứa trẻ'

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

Diễn viên Kiều Trinh hiếm hoi chia sẻ về bạn đời, bày tỏ niềm hạnh phúc sau nhiều đổ vỡ. Chị mong tình yêu giản dị, tận hưởng cuộc sống bên nửa kia.

Xem nhiều

Nghệ sĩ Quang Minh U70 'trẻ như thanh niên' hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổi

Nghệ sĩ Quang Minh U70 'trẻ như thanh niên' hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổi

Thế giới showbiz

U70, diễn viên Quang Minh được khen phong độ, trẻ không kém thanh niên. Anh hiện hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổi.

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang 'gương vỡ lại lành'?

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang 'gương vỡ lại lành'?

Thế giới showbiz
Sau 3 lần đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có động thái mới gây chú ý

Sau 3 lần đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có động thái mới gây chú ý

Thế giới showbiz
Chuyện gì đang xảy ra với Thanh Hằng?

Chuyện gì đang xảy ra với Thanh Hằng?

Thế giới showbiz
Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh

Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top