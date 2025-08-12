Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái

Trên trang cá nhân, Huy Trần - ông xã diễn viên Ngô Thanh Vân review sơ sơ các món đồ công nghệ để chào đón công chúa chào đời. Huy Trần chia sẻ rằng mình đã tìm hiểu rất kỹ nên recommend quý vị mua theo nếu muốn.

Trong số những món đồ đắt tiền, điểm đáng quan tâm là đôi tất công nghệ Huy Trần mua cho con gái có giá khoảng 10 triệu đồng. Đó là tất thông minh đo nhịp tim và oxy máu. Sản phẩm được thiết kế như một chiếc tất mềm quấn quanh bàn chân, bên trong tích hợp cảm biến quang học và bộ phát tín hiệu.

Đôi tất công nghệ được Huy Trần review (ảnh cắt từ clip FBNV)

Được biết, thiết bị này hoạt động theo nguyên lý đo SpO₂ (nồng độ oxy bão hòa trong máu) và nhịp tim thông qua ánh sáng chiếu qua da. Dữ liệu được truyền không dây đến điện thoại hoặc máy tính bảng qua ứng dụng đi kèm. Khi chỉ số vượt hoặc thấp hơn mức bình thường, hệ thống sẽ phát cảnh báo giúp phụ huynh kịp thời xử lý. Huy Trần đặt sản phẩm này từ Đức về cho con gái.

Trong video của Huy Trần sản phẩm có tông màu pastel, đi kèm đế sạc kiêm bộ xử lý. Giá bán của các dòng tất thông minh chính hãng trên thị trường Việt Nam dao động từ 9 đến hơn 10 triệu đồng, tùy phiên bản và thương hiệu.

Đôi tất đặc biệt được Huy Trần đặt mua cho con gái.

Ngoài tất thông minh, Huy Trần còn giới thiệu loạt đồ dùng có giá trị khác cho con gái, gồm: Đệm bé nằm bú (1,3 triệu đồng), ghế ngồi cho bé bú (10 triệu đồng), máy lọc không khí Dyson (20 triệu đồng), nôi em bé (5 triệu đồng), đồ treo nôi (900 nghìn đồng), camera quan sát em bé nằm nôi (10 triệu đồng), máy tiệt trùng (8,5 triệu đồng), máy hâm sữa (1,8 triệu đồng), ghế nhún (4,5 triệu đồng), bồn tắm bé (4 triệu đồng)…

Huy Trần review nhiều sản phẩm có giá trị khác dành cho em bé.

Chiều 9/8, Ngô Thanh Vân thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng có tên thân mật là Gạo ở tuổi 46. Sau 3 năm bên nhau, cuộc hôn nhân của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã gặt hái được "trái ngọt".

Gia đình hạnh phúc của Huy Trần - Ngô Thanh Vân.

Trước khi sinh, Ngô Thanh Vân từng chia sẻ nhiều tâm sự về hành trình làm mẹ ở độ tuổi U50, không giấu được sự hồi hộp xen lẫn lo lắng. Sự đồng hành, chăm sóc chu đáo của Huy Trần trong suốt thai kỳ cũng khiến khán giả ngưỡng mộ, gọi anh là "ông chồng quốc dân". Giờ đây, cả hai chính thức bước sang một hành trình mới làm bố mẹ với niềm hạnh phúc được nhân đôi.

"Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình — đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay", Huy Trần bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân.

