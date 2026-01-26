Mới nhất
Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị

Thứ hai, 10:23 26/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Đỗ Thị Hà sau ít tháng kết hôn cùng chồng thiếu gia quê Quảng Trị, nhan sắc của cô ngày càng tròn đầy, xinh đẹp và ngọt ngào hơn.

Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà đọ sắc "gây bão" mạng xã hộiTrần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà đọ sắc 'gây bão' mạng xã hội

GĐXH - Trần Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà khiến fan sắc đẹp mê mẩn với khoảnh khắc chung khung hình. Hai hoa hậu nổi bật với nhan sắc và thần thái cuốn hút, tạo nên sự tương tác đáng yêu.

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị - Ảnh 2.

Đỗ Thị Hà - nàng hậu xứ Thanh sau ít tháng kết hôn cùng thiếu gia quê gốc Quảng Trị đã có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Điều đó được cô thể hiện bằng chính cuộc sống mỗi ngày của người đẹp.

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị - Ảnh 3.

Đặc biệt sau khi kết hôn, nhan sắc của Đỗ Thị Hà ngày càng lên hương. Chỉ một hình ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ trên trang cá nhân đã nhận được những bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị - Ảnh 4.

Thực tế, Đỗ Thị Hà ở tuổi ngoài đôi mươi nên sắc vóc của cô vẫn luôn trẻ đẹp và căng tràn sức sống. Cô sở hữu cả 2 điều mà phụ nữ ai cũng muốn, đó là nhất dáng, nhì da. Đỗ Thị Hà là người đẹp sở hữu làn da trắng ngần cùng đôi chân dài nuột nà gợi cảm.

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị - Ảnh 5.

Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, Đỗ Thị Hà đều nhận được đánh giá tích cực của khán giả về nhan sắc.

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị - Ảnh 6.

Để sở hữu được làn da ngày càng tươi tắn rạng rỡ, cũng như nhiều chị em phụ nữ khác, Đỗ Thị Hà rất chỉn chu trong việc skincare. Mỗi tối, khi có thời gian rảnh cô vẫn hướng dẫn mọi người cách chăm sóc da để có được vẻ ngoài căng tràn sức sống.

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị - Ảnh 7.

Ngoài ra, Đỗ Thị Hà cũng chú trọng trong ăn uống. Cô chọn ăn uống khoa học, đủ chất và uống cả sữa để bổ sung canxi có lợi.

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, việc chăm chút nhan sắc bằng sức khỏe tinh thần cũng giúp Đỗ Thị Hà xinh đẹp hơn. Những lúc ở nhà, cô thư giãn với việc cắm hoa, trang trí tổ ấm và đây là giây phút người đẹp được thả lỏng nhất.

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị - Ảnh 9.

Không chỉ vậy, dù lấy chồng thiếu gia nhưng Đỗ Thị Hà vẫn độc lập trong tài chính bằng công việc của riêng mình. Cô là KOLS, có lúc nhận chụp lookbook cho nhãn hàng. Nhờ thế, cuộc sống của Đỗ Thị Hà năng động và hạnh phúc hơn.

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị - Ảnh 10.

Sau ít tháng kết hôn, Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia luôn ngọt ngào bên nhau ở mọi khoảnh khắc. Sự viên mãn trọn vẹn này cũng giúp hoa hậu xứ Thanh thêm thăng hạng về nhan sắc.

Đỗ Thị Hà còn có phong cách thời trang, tinh tế và sang trọng.

Ảnh, clip: FB, Tiktok nhân vật

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cướiĐỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

GĐXH - Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý với outfit thanh lịch và phụ kiện đắt giá tại đám cưới bạn thân. Trang phục tinh tế và phong cách trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu Việt Nam 2020.

