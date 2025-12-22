Đỗ Thị Hà sau 2 tháng làm dâu hào môn: Sống kín tiếng, thích trổ tài nữ công gia chánh

Hotgirl đấu kiếm Việt Nam gây sốt tại SEA Games 33 được khen đẹp như Hoa hậu Đỗ Thị Hà là ai? GĐXH - Tham dự SEA Games 33, nữ kiếm thủ Ngô Thị Hương chiếm spotlight nhờ nhan sắc trong trẻo, vóc dáng chuẩn mẫu và đôi chân dài ấn tượng. Ngô Thị Hương được khen xinh đẹp như Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Đỗ Thị Hà hồi tháng 10 đã có một hôn lễ ấm cúng và sang trọng với thiếu gia quê Quảng Trị - doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Nàng hậu xứ Thanh trong hôn lễ đã hạnh phúc trào dâng và nói những lời ngọt ngào đến chú rể. "Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để mỗi ngày đều là những niềm vui, lúc mạnh mẽ cũng như lúc yếu lòng, hãy nắm chặt đôi bàn tay nhau anh nhé. Em yêu anh, chồng yêu của em", Đỗ Thị Hà nói.

Đỗ Thị Hà tập bày mâm ngũ quả để chuẩn bị cho năm đầu làm dâu.

Trong hôn lễ ngày hôm ấy, cô cũng xúc động tâm sự về những bữa cơm tình yêu do chính tay cô nấu cho chồng. "Đó là những bữa cơm em nấu cho anh những món anh thích như cá kho, thịt rang, và em cũng thích như thế. Hai đứa mình đã từng cùng nhau tăng cân, rồi lại cùng nhau giảm cân trước ngày cưới", Đỗ Thị Hà kể.

Sau 2 tháng kết hôn cùng chồng thiếu gia quê Quảng Trị, Đỗ Thị Hà vẫn giữ nguyên nếp cũ với cuộc sống bình dị và kín tiếng. Thỉnh thoảng trên nền tảng Tiktok, Đỗ Thị Hà trổ tài nữ công gia chánh của mình như cắm hoa, nấu chè. Và mới đây, cô còn chia sẻ tập bày mâm ngũ quả vì năm đầu tiên về làm dâu. Chỉ qua những chia sẻ nhỏ của người đẹp xứ Thanh khán giả cũng thấy cuộc sống của cô đang yên ấm và hạnh phúc.

Đỗ Thị Hà vui vẻ quay lại khoảnh khắc cắm hoa, bày mâm ngũ quả.

Ngoài những khoảnh khắc ở nhà nấu cơm, cắm hoa hay bày mâm ngũ quả, Đỗ Thị Hà cũng tiết lộ khoảnh khắc cô cùng chồng đi xe máy dạo phố cùng nhau. Tất cả những bình yên đó, người đẹp gói ghém và chia sẻ lại bằng những clip dễ thương rồi nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả.

Với Đỗ Thị Hà, cuộc sống hôn nhân đang tràn ngập màu hồng hạnh phúc. Trong ngày cưới, nàng hậu xứ Thanh đã nói: "Từ tận đáy lòng, em yêu dáng vẻ của chúng ta hôm nay. Em trân trọng anh - người luôn sẵn sàng làm những điều chưa từng làm vì em, người biết nhường nhịn mỗi khi mình cãi vã, người luôn ở bên ủng hộ và chia sẻ những ước mơ, hoài bão của em. Khi ấy, em biết anh chính là bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời mình. Em tin rằng, chỉ cần được ở bên anh, mọi bão tố cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Vì anh là bình yên mà em muốn trở về mỗi ngày".

Nàng dâu xứ Thanh nấu chè sắn.

Trước khi cưới, Đỗ Thị Hà và chồng đã có 2 năm tìm hiểu nên họ học cách sống chung và thấu hiểu nhau. Nhờ đó, cặp đôi đã nên duyên hạnh phúc và hiện tại có một tổ ấm bình yên được công chúng ủng hộ.

Về Hoa hậu Đỗ Thị Hà, trước làm dâu hào môn, cô đã chứng minh bản thân là một người đẹp tài sắc. Năm 2020, người đẹp xứ Thanh vượt qua hơn 30 cô gái khác để giành vương miện Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm ấy, Đỗ Thị Hà đã nhận được rất nhiều đánh giá tốt từ các thành viên BGK và khán giả. Người đẹp có lợi thế với gương mặt khả ái, hài hoà, nụ cười rạng ngời, chiều cao 1,75m lý tưởng, số đo hình thể 80-60-90.

Người đẹp với món chè sắn gây chú ý trên MXH.

Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đã gây chú ý với khán giả về hoàn cảnh gia đình. Được biết, trong gia đình 3 anh chị em, Đỗ Thị Hà là con út, mẹ làm nông nghiệp còn bố làm công trình ở cả Nam lẫn Bắc, là lao động tự do. Ngày nhỏ, Đỗ Thị Hà là một cô bé ngoan ngoãn, có nghị lực kiên cường.

Chính nghị lực ấy đã khiến nàng hậu xứ Thanh ghi điểm trong mắt gia đình chồng, được biết, trong lễ ăn hỏi, bố chồng cô đã có hành động đẹp gây chú ý với khán giả. Trong buổi lễ đó, ông đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình nhà gái vì đã sinh thành, nuôi dạy Đỗ Thị Hà, đồng thời hứa sẽ yêu thương, chỉ bảo con dâu như con ruột. Ông thể hiện sự biết ơn và trân trọng bằng những lời lẽ chuẩn mực, khiêm tốn, nhấn mạnh mong muốn hai con được hạnh phúc mãi mãi và hứa sẽ dạy dỗ con dâu nên người, có ích cho xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người.

Đến hiện tại, dù kết hôn với chồng thiếu gia, Đỗ Thị Hà ngoài công việc nội trợ, người đẹp cũng tạo cho mình nhiều công việc có thu nhập. Nhờ đó, cô ngày càng tự tin, tỏa sáng khi ở bên chồng.

Ảnh, clip: Tiktok Hoa hậu Đỗ Thị Hà