Đồ uống buổi sáng nào tốt cho người huyết áp cao?

Mỗi buổi sáng, thói quen cầm cốc cà phê hay ly trà tưởng chừng vô hại lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp . Các chuyên gia tim mạch khuyến cáo rằng, người bị huyết áp cao nên chú ý đến đồ uống đầu ngày vì caffeine, đường, hoặc natri ẩn trong một số loại nước có thể khiến mạch máu co lại và huyết áp tăng đột ngột.

Ngược lại, một số thức uống nhẹ nhàng, giàu chất chống oxy hóa hoặc khoáng chất lại giúp giảm căng thẳng thành mạch, cải thiện lưu thông máu và ổn định huyết áp một cách tự nhiên.

Người bị huyết áp cao cần chú ý tới loại đồ uống vào buổi sáng.

1. Loại đồ uống nên dùng buổi sáng ở người huyết áp cao

1.1 Nước chanh ấm: Khởi đầu nhẹ nhàng cho mạch máu

Một ly nước chanh ấm là cách đơn giản và lành mạnh để bắt đầu buổi sáng. Chanh chứa nhiều vitamin C – chất chống oxy hóa giúp giảm căng thẳng oxy hóa, yếu tố có thể góp phần làm tăng huyết áp.

Nghiên cứu đăng trên trang Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cho thấy, bổ sung thực phẩm giàu vitamin C thường xuyên có thể giúp giảm nhẹ huyết áp tâm thu. Ngoài ra, nước chanh còn giúp cơ thể giữ nước, hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của thành mạch. Tuy nhiên, người có dạ dày nhạy cảm nên pha loãng nước chanh vừa phải để tránh kích ứng do axit.

1.2 Nước ép củ dền: Chất điều hòa huyết áp tự nhiên

Nước ép củ dền là một trong những thức uống được các nhà khoa học quan tâm nhiều nhất khi nói đến kiểm soát huyết áp . Loại củ này chứa nhiều nitrat tự nhiên, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành oxit nitric – hợp chất giúp giãn mạch, cải thiện lưu thông máu và giảm áp lực lên thành động mạch.

Một ly nước ép củ dền tươi vào buổi sáng (không thêm muối hay đường) có thể trở thành người bạn đồng hành hữu ích cho những ai muốn ổn định huyết áp theo cách tự nhiên.

Nước ép củ dền rất tốt cho người cao huyết áp.

1.3 Nước dừa: Bổ sung khoáng chất, tốt cho tim mạch

Nước dừa non không chỉ giúp giải khát mà còn giàu kali – khoáng chất quan trọng giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể. Khi lượng natri giảm, áp lực lên thành mạch cũng giảm theo, giúp huyết áp ổn định hơn. Uống nước dừa tươi nguyên chất với lượng vừa phải có thể hỗ trợ duy trì nhịp tim và cân bằng điện giải.

Tuy nhiên, cần tránh các loại nước dừa đóng chai có thêm đường hoặc natri, vì chúng có thể làm mất đi lợi ích tự nhiên của thức uống này.

1.4 Trà xanh: Nhẹ nhàng tỉnh táo, tốt cho mạch máu

Trà xanh chứa lượng caffeine vừa phải cùng nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin – hợp chất thực vật giúp cải thiện chức năng mạch máu và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Một phân tích tổng hợp đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ năm 2014 cho thấy, thói quen uống trà xanh lâu dài có thể giúp giảm nhẹ huyết áp.

So với cà phê đen, trà xanh mang lại cảm giác tỉnh táo nhẹ nhàng hơn và ít gây tăng huyết áp tạm thời. Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên pha trà nhạt, tránh hãm quá đặc để không làm tim đập nhanh.

2. Đồ uống nên tránh khi bị cao huyết áp

Không phải loại đồ uống buổi sáng nào cũng thân thiện với tim mạch. Một số thức uống tưởng chừng "vô hại" lại có thể khiến huyết áp tăng cao. Cà phê đặc hoặc nước tăng lực chứa nhiều caffeine có thể làm tim đập nhanh và gây tăng huyết áp tạm thời.

Nước ép trái cây đóng hộp – dù được quảng cáo là "tốt cho sức khỏe" – thường có lượng đường cao, dễ dẫn đến kháng insulin và tăng huyết áp nếu dùng thường xuyên. Tương tự, sữa bơ mặn hay các loại đồ uống chứa rễ cam thảo cũng nên hạn chế, bởi hợp chất glycyrrhizin trong cam thảo đã được chứng minh có thể làm tăng huyết áp đáng kể.

Mỗi ngụm uống vào buổi sáng đều mang một tác động nhất định đến cơ thể. Khi biết lựa chọn đúng, bạn có thể bắt đầu ngày mới không chỉ với sự tỉnh táo mà còn với trái tim và mạch máu khỏe mạnh hơn. Giữ thói quen bổ sung nước một cách có ý thức – đó mới chính là "liệu pháp" đơn giản và tự nhiên nhất để hỗ trợ huyết áp ổn định lâu dài.

3. Cách đo huyết áp tại nhà chính xác và hiệu quả

Theo dõi huyết áp tại nhà là cách quan trọng giúp kiểm soát và phát hiện sớm những thay đổi bất thường. Tuy nhiên, để kết quả đo phản ánh đúng tình trạng sức khỏe, cần thực hiện đúng quy trình.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Chọn vòng bít phù hợp: Dùng máy đo huyết áp tự động đã được kiểm định, chọn vòng bít vừa với bắp tay trên (không quá chật hoặc lỏng). Tránh yếu tố ảnh hưởng: Không uống cà phê, hút thuốc hay tập thể dục ít nhất 30 phút trước khi đo. Tư thế đúng: Ngồi thẳng trên ghế, lưng tựa vào ghế, hai chân đặt phẳng trên sàn, tay đặt ngang tầm tim. Thư giãn trước khi đo: Nghỉ ngơi yên tĩnh khoảng 5 phút để nhịp tim và huyết áp ổn định. Đo nhiều lần: Tiến hành đo hai lần, cách nhau 1–2 phút; lấy kết quả trung bình để có chỉ số chính xác hơn. Đo vào cùng thời điểm mỗi ngày: Duy trì đo vào buổi sáng hoặc buổi tối theo một thời gian cố định giúp theo dõi xu hướng lâu dài. Ghi chép kết quả: Lưu lại các chỉ số trong sổ hoặc ứng dụng để chia sẻ với bác sĩ khi cần thiết.

Thực hiện đúng các bước này không chỉ giúp bạn kiểm soát huyết áp hiệu quả mà còn hỗ trợ bác sĩ đưa ra hướng điều trị phù hợp, hạn chế rủi ro tim mạch về sau.