Giá bạc hôm nay (12/2): Thị trường trong nước có dấu hiệu giảm
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 1,2 triệu đồng/kg, đưa giá bán ra trong nước lên vùng 85,6 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục giữ đà tăng khi Phú Quý mở phiên ở vùng giá 84,8 triệu đồng/kg.
Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều nay, sau hàng chục nhịp điều chỉnh, giá bạc của Phú Quý đã vươn lên vùng 85,6 triệu đồng/kg, tương đương 3,212 triệu đồng/lượng.
Tại nhịp điều chỉnh lúc 14 giờ 05 phút, giá của hệ thống này đã giảm, đưa giá bán ra còn 85,0 triệu đồng/kg.
Hệ thống Ancarat cũng ghi nhận diễn biến tương tự khi giá mở phiên chỉ ở vùng 84,2 triệu đồng/kg, tương đương 3,161 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, qua các nhịp điều chỉnh, đến 14 giờ cùng ngày, giá bạc đã tăng lên vùng 85,4 triệu đồng/kg, tương đương 3,205 triệu đồng/lượng.
Trải qua 14 nhịp điều chỉnh trong sáng nay, giá bạc Kim Phúc Lộc của Sacombank-SBJ lùi từ vùng 93,5 triệu đồng/kg xuống còn 92,7 triệu đồng/kg.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay theo giờ Việt Nam đang ở mức 82,8 USD/ounce.
Trong vài ngày qua, thị trường bạc biến động mạnh. Giá bạc thế giới tăng đáng kể do lo ngại thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu đầu tư công nghiệp tăng cao, song sau đó xuất hiện nhịp điều chỉnh do hoạt động chốt lời và áp lực từ thị trường chung.
