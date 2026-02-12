Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?
GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục có diễn biến khác hẳn với tháng đầu năm 2026. Vàng miếng SJC trụ vững ở mốc 181 triệu đồng còn vàng nhẫn cũng ‘im tiếng’.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 12/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 178-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng 12/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), đứng im so với chốt phiên hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji cũng giữ nguyên mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng không thay đổi so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Chốt phiên 11/2, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên giao dịch liền trước. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 178-181 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với chốt phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ. Lúc 8h39' ngày 12/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.058 USD/ounce, hạ 10 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 12/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 160,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 22h ngày 11/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.068 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.079 USD/ounce.
