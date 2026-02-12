Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Mở cửa phiên giao dịch 12/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 178-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng 12/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), đứng im so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji cũng giữ nguyên mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng không thay đổi so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên 11/2, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên giao dịch liền trước. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 178-181 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ. Lúc 8h39' ngày 12/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.058 USD/ounce, hạ 10 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 12/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 160,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 22h ngày 11/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.068 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.079 USD/ounce.