Trải nghiệm 'Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A' giá 230 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất chuẩn 'xe sang' liệu có xứng đáng?

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, chi trả như xe hạng A có tạo sốt cuối năm? GĐXH - SUV hạng B Omoda C5 hybrid bất ngờ được hé lộ tại Việt Nam với loạt nâng cấp về trang bị và khung gầm, hướng tới nhóm SUV cỡ nhỏ định vị cao hơn phân khúc B.

'Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A' thiết kế thể thao, nội thất chuẩn 'xe sang'

Nữ chủ xe Hyundai Exter lựa chọn bản số tự động và không ngại đem chiếc xe đi đường đèo và cho kết quả vận hành mượt mà, trơn tru. Ảnh: Tổng hợp





Mẫu SUV cỡ nhỏ Hyundai Exter hay còn được mệnh danh là Hyundai Grand i10 phiên bản SUV mới đây đã được nhà sản xuất cập nhật phiên bản 2025 tại thị trường Ấn Độ.

Ở lần cập nhật này, Hyundai Grand i10 phiên bản SUV được bổ sung thêm bản SX Tech mới, định vị nằm dưới phiên bản SX (O) và SX (O) Connect cao cấp nhất. Trong khi, các phiên bản CNG của Hyundai Exter 2025 được thiết kế lại và thêm nhiều tính năng mới.

Hyundai Exter 2025 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.815 x 1.710 x 1.631 mm, chiều dài cơ sở 2.450 mm và khoảng sáng gầm xe 185 mm.

Hyundai Exter SX Tech được trang bị đèn pha projector tự động, dải đèn LED ban ngày hình chữ H, lưới tản nhiệt sơn đen bóng và mâm hợp kim 15 inch hai tông màu, tạo nên vẻ ngoài thể thao và hiện đại.

'Hyundai i10 phiên bản SUV' sở hữu thiết kế đẹp, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt nếu bán tại Việt Nam. Ảnh: Tổng hợp





Bên trong nội thất, Hyundai Exter SX Tech mới đi kèm các tính năng như mở cửa không cần chìa khóa, cửa sổ trời, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8 inch với Android Auto và Apple CarPlay, điều hòa tự động, đèn pha máy chiếu và camera hành trình phía trước và phía sau.

Những tính năng an toàn trên xe bao gồm 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS).

Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Exter 2025 là động cơ xăng 1,2 lít

Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Exter 2025 là động cơ xăng 1,2 lít, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên với tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và hộp số AMT 5 cấp. Động cơ cung cấp công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114Nm. Phiên bản CNG đạt mức công suất 69 mã lực và 95,2 Nm.

Theo chia sẻ, động cơ vận hành mượt mà và việc điều khiển xe khá dễ dàng. Ngay cả ở những con dốc cao tại Darjeeling, Exter vẫn đáp ứng tốt, không gặp vấn đề về tăng tốc hay vận hành. Chủ xe cho biết lựa chọn số tự động giúp cô tự tin hơn khi lái xe trên các cung đường dốc và khuyến nghị mẫu xe này cho những người gặp khó khăn trong điều kiện tương tự.

Với giá rẻ nhưng Exter vẫn được trang bị cửa sổ trời. Đây là trang bị thường thấy trên những chiếc xe sang. Ảnh: Tổng hợp





Hyundai Exter tại Ấn Độ sử dụng động cơ xăng 1.2L, cho công suất 82 mã lực và mô-men xoắn 113,8 Nm. Mẫu xe có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động thông minh AMT.

Phiên bản số tự động còn được trang bị lẫy chuyển số sau vô-lăng – tính năng hiếm gặp trong phân khúc SUV hạng A tại thị trường này – hỗ trợ người lái khi vượt xe hoặc đổ đèo. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) cũng góp phần tăng sự thuận tiện cho người dùng ở khu vực đồi núi.

Trải nghiệm thực tế cho thấy việc sẵn sàng lựa chọn khác với số đông đôi khi mang lại hiệu quả tích cực. Với chủ xe nói trên, Hyundai Exter SX AMT không chỉ giúp việc lái xe ở Darjeeling trở nên nhẹ nhàng hơn mà còn đem lại sự hứng khởi sau vô-lăng.

Giá 'Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A'

Trong năm 2025 vừa qua, Hyundai Motor Ấn Độ cho biết đã mở rộng danh mục Exter bằng việc bổ sung hai phiên bản mới mang tên S Smart và SX Smart, với giá niêm yết dao động từ 7,68 lakh Rs (xấp xỉ 230 triệu đồng) đến 9,18 lakh Rs (khoảng 280 triệu đồng).

Ở cấu hình S Smart, bản số sàn có giá 7,69 lakh Rs, bản AMT ở mức 8,39 lakh Rs, trong khi biến thể sử dụng CNG được chào bán với giá 8,63 lakh Rs.

Trong khi đó, SX Smart bản số sàn có giá 8,16 lakh Rs. Hai lựa chọn còn lại gồm SX Smart AMT giá 8,83 lakh Rs và SX Smart CNG giá 9,18 lakh Rs. Toàn bộ mức giá trên là giá bán lẻ đề xuất tại thị trường Ấn Độ.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.





Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid





Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.