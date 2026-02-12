Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Hatchback ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi

WULING BINGO 2026 được trang bị chuẩn sạc nhanh CCS2. Ảnh: Tổng hợp

WULING EV Việt Nam vừa công bố mở bán mẫu xe điện đô thị WULING BINGO 2026 – phiên bản được xem là hoàn thiện nhất kể từ khi dòng xe này ra mắt thị trường. Không chỉ được tinh chỉnh về thiết kế và trang bị tiện nghi, mẫu xe còn cho thấy bước đi chiến lược trong việc đồng bộ hạ tầng sạc và đa dạng hóa cấu hình, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và người dùng tại khu vực đô thị.

Điểm thay đổi đáng chú ý trên WULING BINGO 2026 là việc trang bị chuẩn sạc nhanh CCS2 – tiêu chuẩn phổ biến tại nhiều trạm sạc công cộng ở Việt Nam hiện nay. Việc đồng bộ chuẩn sạc giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng, đặc biệt ở các hành trình ngoài đô thị.

Ở phiên bản BINGO MAX có tầm hoạt động 410 km, xe hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30% lên 80% pin trong khoảng 35 phút, góp phần nâng cao tính linh hoạt cho những chuyến đi xa.

WULING BINGO 2026 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế Retro với các đường cong mềm mại, song được làm mới thông qua bảng màu ngoại thất thời trang như Tím Pastel, Trắng Ivory và Xanh Denim, hướng đến nhóm khách hàng đề cao yếu tố thẩm mỹ, đặc biệt là nữ giới.

Khoang nội thất được "đo ni đóng giày" dành cho phái đẹp. Ảnh: Tổng hợp

Không gian nội thất phát triển theo triết lý “đảo nổi”, kết hợp phong cách cổ điển với hai tông màu Nâu Honey và Nâu Caramel. Một thay đổi đáng chú ý là cần số điện tử đặt sau vô lăng, thay thế cần số cơ truyền thống, giúp giải phóng không gian khu vực trung tâm, tăng hộc chứa đồ và cải thiện tính tiện dụng hằng ngày.

Hệ thống giải trí cũng được nâng cấp với màn hình kép 10,25 inch, giao diện UI/UX mới theo hướng trực quan và hiện đại hơn.

WULING BINGO 2026 được phân phối với ba phiên bản gồm: BINGO (333 km), BINGO PLUS (333 km) và BINGO MAX (410 km).

Phiên bản tiêu chuẩn BINGO hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ, gia đình trẻ hoặc người dùng ưu tiên chi phí hợp lý. Tầm hoạt động 333 km cho phép xe đáp ứng nhu cầu di chuyển đô thị trong nhiều ngày, đồng thời duy trì lợi thế về chi phí vận hành thấp – yếu tố quan trọng với xe dịch vụ.

Xe được trang bị cần số trên vô lăng, giống như những mẫu xe sang trên thị trường. Ảnh: Tổng hợp

Hai phiên bản cao hơn là BINGO PLUS và BINGO MAX tập trung vào nâng cao trải nghiệm và an toàn với các trang bị như 4 túi khí, camera 360 độ, cùng các tính năng hỗ trợ như đèn pha tự động, gạt mưa tự động, giúp việc di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị trở nên thuận tiện và an tâm hơn.

Giá hatchback WULING BINGO 2026

WULING BINGO 2026 có giá dự kiến từ 399 triệu đồng. Nhân dịp mở bán, hãng triển khai chương trình ưu đãi “Đặc quyền tiên phong” dành cho 500 khách hàng đặt cọc sớm nhất, với tổng giá trị ưu đãi lên đến 19 triệu đồng. Gói này bao gồm ưu đãi 2% giá trị xe, bảo hiểm thân vỏ một năm cùng chính sách bảo hành 4 năm hoặc 150.000 km cho xe và 7 năm hoặc 150.000 km cho pin.

Với loạt nâng cấp tập trung vào nhu cầu sử dụng thực tế – từ chuẩn hóa hạ tầng sạc, cải tiến thiết kế đến chiến lược sản phẩm theo từng phiên bản – WULING BINGO 2026 được kỳ vọng tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe điện đô thị tại Việt Nam trong thời gian tới.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.



