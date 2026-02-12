Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xuyên Tết Nguyên đán 2026 GĐXH - Trước dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết.

Bộ Công thương cho biết, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 18.834 đồng/lít (tăng 395 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 464 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 19.298 đồng/lít (tăng 418 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.463 đồng/lít (tăng 10 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.512 đồng/lít (tăng 122 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.569 đồng/kg (tăng 419 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Kỳ điều hành này, giá xăng dầu đồng loạt tăng, mức tăng cao nhất là 418 đồng/lít áp dụng đối với xăng RON95-III.

Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 05/02/2026 - 11/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Do đó, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới;

Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

