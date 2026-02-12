Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Thứ năm, 15:03 12/02/2026 | Giá cả thị trường
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chiều 12/2, Bộ Công thương chính thức công bố giá xăng dầu bán lẻ mới áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu đồng loạt tăng, mức tăng cao nhất là 418 đồng/lít áp dụng đối với xăng RON95-III.

Giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh Cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xuyên Tết Nguyên đán 2026

GĐXH - Trước dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết.

Bộ Công thương cho biết, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn  giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 18.834 đồng/lít (tăng 395 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 464 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 19.298 đồng/lít (tăng 418 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.463 đồng/lít (tăng 10 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.512 đồng/lít (tăng 122 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.569 đồng/kg (tăng 419 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh Cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Kỳ điều hành này, giá xăng dầu đồng loạt tăng, mức tăng cao nhất là 418 đồng/lít áp dụng đối với xăng RON95-III.

Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 05/02/2026 - 11/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Do đó, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới;

Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công thương: Hội chợ Mùa Xuân 2026 tạo "cú hích" tiêu dùng nội địa ngay từ đầu năm 2026Bộ Công thương: Hội chợ Mùa Xuân 2026 tạo 'cú hích' tiêu dùng nội địa ngay từ đầu năm 2026

GĐXH - Ngày 29/1, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ công thương, ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) thông tin chi tiết về Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

"Siêu" Hội chợ Mùa Xuân 2026 Bộ Công thương sắp tổ chức có gì đặc biệt?'Siêu' Hội chợ Mùa Xuân 2026 Bộ Công thương sắp tổ chức có gì đặc biệt?

GĐXH - Hội chợ Mùa Xuân 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 2/2-13/2/2026, do Bộ Công thương tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), với chủ đề "Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Loại quả dát vàng chỉ bán ngày Tết vì quan niệm mang 'lộc', 'tài', giá đắt đỏ vẫn 'cháy' hàng

Loại quả dát vàng chỉ bán ngày Tết vì quan niệm mang 'lộc', 'tài', giá đắt đỏ vẫn 'cháy' hàng

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xuyên Tết Nguyên đán 2026

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xuyên Tết Nguyên đán 2026

Ngày cận Tết Nguyên đán, gian hàng giò chả, bánh chưng ở Hội chợ Mùa Xuân bùng nổ doanh số

Ngày cận Tết Nguyên đán, gian hàng giò chả, bánh chưng ở Hội chợ Mùa Xuân bùng nổ doanh số

Giá tất cả các loại xăng dầu đều giảm trong năm 2025

Giá tất cả các loại xăng dầu đều giảm trong năm 2025

Ngày cuối cùng của năm 2025, giá xăng dầu đồng loạt giảm

Ngày cuối cùng của năm 2025, giá xăng dầu đồng loạt giảm

Cùng chuyên mục

Giá bạc hôm nay (12/2): Thị trường trong nước có dấu hiệu giảm

Giá bạc hôm nay (12/2): Thị trường trong nước có dấu hiệu giảm

Giá cả thị trường - 49 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 1,2 triệu đồng/kg, đưa giá bán ra trong nước lên vùng 85,6 triệu đồng/kg.

Trải nghiệm 'Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A' giá 230 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất chuẩn 'xe sang' liệu có xứng đáng?

Trải nghiệm 'Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A' giá 230 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất chuẩn 'xe sang' liệu có xứng đáng?

Giá cả thị trường - 51 phút trước

GĐXH - Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A được cho là có khả năng về Việt Nam nhằm dễ dàng chinh phục những cung đường dốc cao.

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hatchback WULING BINGO 2026 – phiên bản được xem là hoàn thiện nhất của dòng xe điện đô thị này, với loạt nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và chuẩn sạc.

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục có diễn biến khác hẳn với tháng đầu năm 2026. Vàng miếng SJC trụ vững ở mốc 181 triệu đồng còn vàng nhẫn cũng ‘im tiếng’.

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với công suất mạnh, tải trọng lớn tới 260 kg, trang bị dày và định hướng sử dụng bền bỉ cho đô thị lẫn nhu cầu chở nặng.

Loại quả dát vàng chỉ bán ngày Tết vì quan niệm mang 'lộc', 'tài', giá đắt đỏ vẫn 'cháy' hàng

Loại quả dát vàng chỉ bán ngày Tết vì quan niệm mang 'lộc', 'tài', giá đắt đỏ vẫn 'cháy' hàng

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Những ngày sát Tết Nguyên đán, bên cạnh bánh mứt, giỏ quà và thực phẩm khô, quầy trái cây chưng Tết được khách hàng tìm mua thì mặt hàng dừa dát vàng cũng rất thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?

Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc Honda Giorno+ mới thể hiện rõ định hướng của hãng trong việc biến phương tiện di chuyển hằng ngày thành một phần phong cách sống, nơi yếu tố thẩm mỹ và cá tính cá nhân được đặt ngang với công năng sử dụng.

Lãi suất 13 tháng lên tới 9%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 150 triệu đồng

Lãi suất 13 tháng lên tới 9%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 150 triệu đồng

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.

Quất cảnh giá ổn định, đa dạng mẫu mã, quất mini đắt khách

Quất cảnh giá ổn định, đa dạng mẫu mã, quất mini đắt khách

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, không khí tại các chợ hoa xuân và tuyến phố bán cây cảnh đã trở nên nhộn nhịp. Người dân tranh thủ đi sắm sửa, chọn đào, quất, hoa tươi để trang hoàng nhà cửa, trong đó quất cảnh tiếp tục là mặt hàng được săn đón nhiều nhất.

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chọn thay Vision và SH Mode vì rẻ

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chọn thay Vision và SH Mode vì rẻ

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 đã ra mắt tại Việt Nam với thiết kế đẹp long lanh, có phanh ABS cực xịn sò, chỉ từ 39,5 triệu đồng.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý trong tầm trung nhờ thiết kế thể thao như Vario, động cơ 2.000W và mức giá chưa tới 26 triệu đồng.

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm cực mạnh bằng tiền mặt, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Mazda CX-5 không so về giá

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm cực mạnh bằng tiền mặt, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Mazda CX-5 không so về giá

Giá cả thị trường
SUV hạng B bán ở Việt Nam giảm sốc 328 triệu đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, nội thất được số hóa cạnh tranh Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng A

SUV hạng B bán ở Việt Nam giảm sốc 328 triệu đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, nội thất được số hóa cạnh tranh Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng A

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top