Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn

Trong bối cảnh thị trường xe điện tại Việt Nam ngày càng mở rộng, không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân mà còn hướng tới nhóm người dùng kinh doanh, chở hàng hoặc sử dụng cường độ cao, các mẫu xe điện có kết cấu chắc chắn và động cơ mạnh bắt đầu được quan tâm nhiều hơn. Before All BF là một trong những đại diện tiêu biểu cho xu hướng đó, khi được định vị không phải là mẫu xe “đi cho vui” mà là phương tiện thực dụng, chịu tải lớn, vận hành ổn định và hướng tới độ bền lâu dài.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Before All BF tạo cảm giác khác biệt so với nhiều mẫu xe điện phổ thông đang bán trên thị trường. Xe có kích thước tổng thể lớn, dài gần 2 mét, bề ngang rộng và thân xe dày dặn, mang dáng dấp của một mẫu xe điện công suất cao hơn là xe điện học sinh.

Thiết kế tổng thể hướng tới sự vững chãi, phù hợp với người dùng trưởng thành, thường xuyên di chuyển hai người hoặc chở thêm hàng hóa. Yên xe dài, được bọc da PU cao cấp, chia tách rõ vị trí người lái và người ngồi sau tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển quãng đường dài. Sàn để chân rộng, tư thế ngồi thẳng lưng giúp người lái không bị mỏi khi sử dụng liên tục trong ngày.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn bi LED cỡ lớn, thiết kế đầu tròn mang hơi hướng cổ điển nhưng cho hiệu quả chiếu sáng tốt, đặc biệt khi di chuyển ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu. Phần mặt nạ xe được tích hợp thêm đèn trang trí, vừa tăng khả năng nhận diện, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho tổng thể ngoại hình.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Before All BF nằm ở khả năng chịu tải. Với tải trọng công bố lên tới 260 kg, mẫu xe này vượt trội so với mặt bằng chung của xe máy điện phổ thông, vốn thường chỉ dao động quanh mức 120–150 kg.

Khung xe được thiết kế chắc chắn, kết hợp cùng hệ thống giảm xóc trước – sau có hành trình dài, giúp xe vận hành ổn định ngay cả khi chở nặng hoặc đi qua các đoạn đường xấu, gờ giảm tốc, mặt đường gồ ghề. Bộ bánh 14 inch đi kèm lốp không săm cỡ lớn giúp tăng diện tích tiếp xúc mặt đường, cải thiện độ bám và cảm giác đầm xe khi chạy ở tốc độ cao.

Hệ thống phanh đĩa được trang bị cho cả bánh trước và bánh sau, mang lại hiệu quả phanh tốt hơn so với cấu hình phanh cơ thường thấy trên nhiều mẫu xe điện cùng tầm giá. Điều này đặc biệt quan trọng với một mẫu xe có trọng lượng bản thân lớn và thường xuyên chở nặng như Before All BF.

Về khả năng vận hành, Before All BF sử dụng động cơ điện không chổi than với công suất định danh 1.500W nhưng công suất tối đa có thể đạt tới 2.600W. Thông số này cho thấy xe không chỉ đủ dùng cho di chuyển hằng ngày mà còn dư sức xử lý các tình huống cần tăng tốc, leo dốc hoặc chở nặng.

Hệ thống truyền động được tối ưu cho sự ổn định thay vì tốc độ tối đa, phù hợp với nhóm người dùng ưu tiên độ bền và khả năng vận hành lâu dài. Xe sử dụng bộ ắc quy 72V gồm 6 bình 20Ah, cung cấp nguồn năng lượng đủ lớn để duy trì hiệu suất ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

Before All BF được trang bị khả năng chống nước đạt chuẩn IP67 cho toàn xe giúp người dùng yên tâm hơn khi di chuyển dưới mưa lớn hoặc qua các đoạn đường ngập nước – một yếu tố rất thực tế trong điều kiện giao thông đô thị tại Việt Nam.

Không chạy theo các tính năng mang tính "trình diễn", Before All BF tập trung vào những trang bị thiết thực. Xe sử dụng đồng hồ điện tử thông minh, hiển thị rõ ràng các thông số như tốc độ, mức pin, quãng đường và trạng thái vận hành, đồng thời có khả năng chống chói và chống nước tốt.

Hệ thống khóa thông minh tích hợp smartkey và thẻ từ, đi kèm tính năng báo động chống trộm. Khi xe đang ở trạng thái khóa mà bị rung lắc hoặc dắt đi, hệ thống sẽ kích hoạt báo động và khóa động cơ, tăng mức độ an toàn khi để xe ở nơi công cộng.

Một điểm đáng chú ý khác là tính năng “cứu hộ”, cho phép xe vận hành thêm một quãng đường ngắn trong trường hợp pin yếu, giúp người dùng có thể di chuyển tới cửa hàng sửa chữa hoặc điểm sạc gần nhất, tránh tình trạng dắt bộ giữa đường.

Giá xe máy điện Before All BF

Với mức giá gần 26 triệu đồng, Before All BF không phải mẫu xe điện rẻ nhưng đổi lại là một cấu hình hướng tới sử dụng lâu dài, chở nặng và vận hành bền bỉ. Mẫu xe này phù hợp với người dùng cần một phương tiện điện thay thế xe xăng cho việc đi làm, chở hàng nhẹ, di chuyển dịch vụ hoặc sử dụng gia đình với cường độ cao.

Trong bức tranh chung của thị trường xe máy điện, Before All BF không dành cho số đông tìm kiếm sự gọn nhẹ, mà nhắm tới nhóm khách hàng cần một chiếc xe điện “đúng nghĩa phương tiện”, chắc chắn, mạnh mẽ và thực dụng. Đây cũng là hướng đi đang ngày càng rõ nét khi xe điện không còn chỉ là lựa chọn phụ mà dần trở thành phương tiện chính trong đời sống đô thị.

Xe máy điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.