Đòi 30 cây vàng cho vay cách đây 10 năm, tôi sốc trước đề nghị của em chồng

Thứ sáu, 10:24 01/05/2026 | Gia đình

Mới đây, khi cần tiền, tôi muốn lấy lại số vàng thì em chồng đề nghị trả tiền theo vàng của 10 năm trước…

10 năm trước, khi nghe tin vợ chồng em chồng quyết định mua nhà sau nhiều năm thuê nhà, tôi đã mừng thật lòng. Chúng tôi đã có nhà riêng nên khi tôi đồng ý cho em chồng vay 30 cây vàng là toàn bộ tài sản tích cóp của gia đình, chồng tôi đã vui ra mặt.

Thời gian trôi qua, cuộc sống của em chồng ổn định hơn, họ còn mua được thêm một căn chung cư chuẩn bị cho con học Đại học, tôi thì chưa cần đến số vàng nên cũng không nhắc lại khoản vay ấy.

Cho đến gần đây, khi có kế hoạch đầu tư và cần đến một khoản vốn, tôi mới chủ động nhắc lại chuyện 30 cây vàng. Tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là khoản tiền đó cũng đã cho vay 10 năm, giờ em chồng khá giả còn tôi thì đang cần tiền cho kế hoạch của mình.

- Ảnh 1.

Tôi lặng người vì không nghĩ mình lại nhận được câu trả lời là trả tiền theo quy đổi của 10 năm trước (ảnh minh họa: AI)

Nhưng phản ứng của em chồng lại khiến tôi bất ngờ, em chồng nói sẽ trả, nhưng theo giá vàng của 10 năm trước quy đổi ra tiền mặt. 

Tôi lặng người vì không nghĩ mình lại nhận được câu trả lời như vậy. Nếu tính theo giá cũ, số tiền nhận lại theo thời giá hiện tại tôi chưa mua nổi 6 cây vàng, trong khi em chồng vay 30 cây.

Tôi không trả lời ngay vì rất khó xử. Nếu tôi làm đúng như đề nghị của em chồng, số tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi gần như mất phần lớn bởi 10 năm, giá vàng đã thay đổi rất nhiều. 

Còn nếu không chấp nhận, chắc chắc sẽ sứt mẻ tình cảm vì em chồng đã muốn như thế rồi, rồi chồng tôi nữa, anh ấy sẽ nghĩ tôi tính toán, so đo. Liệu những lần gia đình gặp mặt sau này có còn thoải mái?

Có phải tôi đã sai khi ngay từ đầu cho vay mà không rõ ràng về điều kiện trả nợ sau này vì quá tin tưởng tình thân gia đình, hay tôi đang tính toán thực sự với người thân?

Giá vàng cao, chị dâu 'mất ngủ' tính quà mừng cưới em chồngGiá vàng cao, chị dâu "mất ngủ" tính quà mừng cưới em chồng

Những ngày gần đây giá vàng nhúc nhích giảm nhẹ, nhưng vẫn rất cao, gần đến ngày cưới em chồng, vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ lo quà mừng cưới, mừng ít thì ngại, mà mừng nhiều thì không đủ tiền.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Lương hưu của cha mẹ: Tiết lộ sai cách, con cái dễ 'đổi thái độ'

Ly hôn thì nhanh, nuôi con thì né: Cặp vợ chồng khiến tòa án phẫn nộ

Sàng lọc bạn bè: 3 kiểu người càng thân càng hại, khôn ngoan thì phải sớm 'cắt đứt'

4 cung hoàng đạo bất cẩn nhất: Vô tư một phút, trả giá cả đời

Khung giờ sinh tiết lộ mẫu phụ nữ khéo ăn khéo nói, đi đến đâu cũng tạo thiện cảm

Tài lộc đại phát tháng 5: 3 cung hoàng đạo càng làm càng giàu

Lén lút ngoại tình với vợ hàng xóm, cụ ông 74 tuổi nhận cái kết đắng lòng

Gặp được mẹ chồng như này là 'trúng số': 4 dấu hiệu con dâu nào cũng ao ước

Top cung hoàng đạo 'chúa' bi quan: Nhìn đâu cũng thấy vấn đề, càng nghĩ càng khổ

Lương hưu của cha mẹ: Tiết lộ sai cách, con cái dễ 'đổi thái độ'

Ly hôn thì nhanh, nuôi con thì né: Cặp vợ chồng khiến tòa án phẫn nộ

Sàng lọc bạn bè: 3 kiểu người càng thân càng hại, khôn ngoan thì phải sớm 'cắt đứt'

5 kiểu tiêu tiền đặc trưng của người EQ thấp

Cha mẹ khôn ngoan không bao giờ tiết lộ 3 chuyện này của con cái

Gọi tên 4 cung hoàng đạo vận đỏ rực 5 năm tới: Tiền đổ về như nước

Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

3 dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu lên âm thầm mà chính bạn cũng không nhận ra

5 kiểu tiêu tiền đặc trưng của người EQ thấp

Top cung hoàng đạo 'chúa' bi quan: Nhìn đâu cũng thấy vấn đề, càng nghĩ càng khổ

10 điều cha mẹ nhất định phải dạy con: Những bài học quý giá làm hành trang đi suốt cuộc đời

