Top cung hoàng đạo 'chúa' bi quan: Nhìn đâu cũng thấy vấn đề, càng nghĩ càng khổ

Thứ năm, 10:35 30/04/2026 | Gia đình
GĐXH - Dưới đây là những cung hoàng đạo có xu hướng bi quan rõ rệt, và nếu nhận ra mình trong đó, hãy điều chỉnh tư duy để sống nhẹ nhõm hơn.

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Bi quan vì thiếu tự tin và sợ thay đổi

Kim Ngưu là cái tên thường xuất hiện đầu tiên trong nhóm cung hoàng đạo bi quan. Nguyên nhân sâu xa nằm ở sự thiếu tự tin và nỗi sợ sai lầm. 

Họ không quá giỏi trong việc giao tiếp hay hòa nhập, nên thường chọn cách đứng ngoài quan sát thay vì chủ động tham gia.

Trong công việc và cuộc sống, Kim Ngưu dễ chần chừ, thiếu quyết đoán vì luôn lo mình sẽ lựa chọn sai. Không những vậy, họ còn là người sống nặng tình cảm, hay vương vấn quá khứ. 

Chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến họ lo lắng quá mức, thậm chí tưởng tượng ra những kịch bản tiêu cực.

Sự bảo thủ càng khiến Kim Ngưu khó thoát khỏi vòng lặp cũ. Khi không chịu thay đổi, họ dễ mắc kẹt trong những vấn đề lặp đi lặp lại, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp và chất lượng cuộc sống.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Tự "bi kịch hóa" mọi cảm xúc

Song Ngư mang vẻ ngoài nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng nội tâm lại vô cùng phức tạp. Họ dễ cảm thấy bất an và thường xuyên để cảm xúc chi phối suy nghĩ.

Đặc biệt trong tình yêu, chỉ một dấu hiệu nhỏ như tin nhắn trả lời chậm cũng đủ để Song Ngư "dệt" nên hàng loạt kịch bản tiêu cực. Trí tưởng tượng phong phú vốn là điểm mạnh, nhưng nếu không kiểm soát, nó lại trở thành nguyên nhân khiến họ tự làm khổ mình.

Song Ngư thường sống trong thế giới cảm xúc và mộng mơ. Khi không phân biệt rõ giữa tưởng tượng và thực tế, họ dễ phóng đại vấn đề, biến những chuyện nhỏ thành nỗi lo lớn. Điều họ cần là học cách quay về thực tại, tập trung vào hành động cụ thể thay vì suy nghĩ lan man.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Đa nghi nên dễ nhìn đời theo hướng tiêu cực

Bọ Cạp nổi tiếng với trực giác mạnh và khả năng "đọc vị" người khác. Nhưng chính điều này lại khiến họ trở nên đa nghi.

Khi nhận ra quá nhiều khía cạnh không hoàn hảo ở người xung quanh, Bọ Cạp dễ mất niềm tin vào những điều tốt đẹp. 

Họ có xu hướng phân tích mọi việc theo hướng thực tế, thậm chí hơi cực đoan, khiến cuộc sống trở nên nặng nề hơn mức cần thiết.

Với Bọ Cạp, mọi thứ đều cần được cân đo đong đếm. Họ hiếm khi nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng, mà luôn đặt mình trong trạng thái đề phòng. 

Chính sự tỉnh táo này giúp họ tránh sai lầm, nhưng cũng khiến họ khó cảm nhận trọn vẹn sự tích cực của cuộc sống.

Khi đối diện với một vấn đề, Cự Giải thường nhìn thấy rủi ro trước tiên. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Cự Giải: Ôm quá nhiều suy nghĩ trong lòng

Cự Giải là cung hoàng đạo sống tình cảm nhưng lại có xu hướng giấu kín cảm xúc. 

Họ suy nghĩ rất nhiều, từ chuyện quá khứ, hiện tại đến tương lai, nhưng hiếm khi chia sẻ với người khác.

Việc giữ mọi thứ trong lòng khiến Cự Giải dễ rơi vào trạng thái lo âu kéo dài. Họ có thể tự "mắc kẹt" trong chính suy nghĩ của mình, càng nghĩ càng tiêu cực, càng khó thoát ra.

Khi đối diện với một vấn đề, Cự Giải thường nhìn thấy rủi ro trước tiên. Với những việc chưa làm, họ lo lắng liệu có thành công hay không. Với những việc đang làm, họ lại dễ tập trung vào điểm yếu hơn là điểm mạnh.

Để cải thiện, Cự Giải cần học cách buông bỏ những suy nghĩ quẩn quanh, cho bản thân thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại cảm xúc. Khi đầu óc được "giải phóng", họ sẽ nhìn mọi thứ nhẹ nhàng và tích cực hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Top con giáp nữ đảm đang bậc nhất: Lấy được là 'trúng số' cả đời

4 cung hoàng đạo bất cẩn nhất: Vô tư một phút, trả giá cả đời

Ngoại tình chưa phải điều tệ nhất: Đây mới là thứ khiến hôn nhân mục ruỗng

Thuê nhà gần 10 năm, chồng đòi lại 1,5 tỷ khi phát hiện chủ nhà là vợ

Người sống thọ thường có 4 điểm chung

Lương hưu của cha mẹ: Tiết lộ sai cách, con cái dễ 'đổi thái độ'

GĐXH - Lương hưu là nguồn thu nhập quan trọng giúp cha mẹ an tâm tuổi già, nhưng việc chia sẻ lương hưu với con cái cần sự tinh tế.

Ly hôn thì nhanh, nuôi con thì né: Cặp vợ chồng khiến tòa án phẫn nộ

GĐXH - Khi hôn nhân rạn nứt, điều đáng nói nhất không phải là việc ly hôn, mà là việc cả hai cùng tìm cách né tránh trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ khuyết tật.

Sàng lọc bạn bè: 3 kiểu người càng thân càng hại, khôn ngoan thì phải sớm 'cắt đứt'

GĐXH - Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể chọn kiểu người sẽ đồng hành cùng mình.

5 kiểu tiêu tiền đặc trưng của người EQ thấp

GĐXH - Người EQ thấp thường tiêu tiền theo cảm xúc, dễ rơi vào những khoản chi không mang lại giá trị lâu dài.

Cha mẹ khôn ngoan không bao giờ tiết lộ 3 chuyện này của con cái

GĐXH - Khi về già, nhiều bậc cha mẹ thường thích ngồi trò chuyện, chuyện qua chuyện lại rồi câu chuyện lại xoay quanh con cái. Có người khoe con thành đạt, có người kể chuyện riêng tư của con để giãi bày nỗi lòng, cũng có người vô tình đem chuyện gia đình làm đề tài xã giao.

Gọi tên 4 cung hoàng đạo vận đỏ rực 5 năm tới: Tiền đổ về như nước

GĐXH - Trong vòng 5 năm tới, bức tranh vận mệnh của một số cung hoàng đạo thành đạt sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Người tinh ý chỉ cần nhìn 2 điều này là 'đọc vị' được lòng người

GĐXH - Bạn có thể nghe ai đó nói rất hay, nhưng chưa chắc họ sống như vậy. Thực tế, lòng người không nằm ở lời nói, mà lộ rõ qua những khoảnh khắc rất nhỏ mà ít ai để ý.

Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.

Vì sao cách nuôi dạy con của người Tây Tạng tạo ra những đứa trẻ cực kỳ quyết đoán?

GĐXH - Với người Tây Tạng, nuôi dạy con không chỉ đơn thuần là dạy chữ, mà còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh, sự tự chủ và lòng tôn trọng.

Vì sao đàn ông luôn "đặt vợ lên đầu" lại có gia đình hạnh phúc?

GĐXH - Không ít người cho rằng gia đình rối ren là vì thiếu tình yêu. Nhưng thực tế, nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ lại bắt nguồn từ một điều đơn giản: đặt sai thứ tự ưu tiên. Khi cha mẹ đứng trước bạn đời, khi "hiếu thảo" không có ranh giới, tổ ấm nhỏ rất dễ rạn nứt từ bên trong.

Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

