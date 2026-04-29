5 kiểu tiêu tiền đặc trưng của người EQ thấp

Thứ tư, 15:49 29/04/2026 | Gia đình
GĐXH - Người EQ thấp thường tiêu tiền theo cảm xúc, dễ rơi vào những khoản chi không mang lại giá trị lâu dài.

Dưới đây là 5 kiểu chi tiêu phổ biến ở người EQ thấp.

Người EQ thấp chi tiền để phông bạt, khoe mẽ hình ảnh

Một trong những biểu hiện rõ ràng của người EQ thấp là xu hướng dùng tiền để xây dựng hình ảnh bề ngoài. 

Họ có thể mua đồ hiệu đắt đỏ chỉ để chụp ảnh đăng mạng xã hội, hoặc tổ chức những buổi tiệc xa hoa nhằm gây ấn tượng với người khác.

Với họ, giá trị bản thân thường bị gắn chặt với vật chất và sự công nhận từ bên ngoài. Những lời khen, ánh nhìn ngưỡng mộ trở thành "thước đo thành công".

Tuy nhiên, thói quen này dễ đẩy họ vào áp lực tài chính. Không ít người sẵn sàng vay mượn chỉ để duy trì "hình ảnh", trong khi thực tế tài chính lại không tương xứng.

5 kiểu tiêu tiền đặc trưng của người EQ thấp - Ảnh 1.

Người EQ thấp có thể mua đồ hiệu đắt đỏ chỉ để chụp ảnh đăng mạng xã hội, hoặc tổ chức những buổi tiệc xa hoa nhằm gây ấn tượng với người khác. Ảnh minh họa

Người EQ thấp mua sắm theo cảm xúc, giải tỏa nhất thời

Người EQ thấp thường khó kiểm soát cảm xúc, vì vậy họ dễ tìm đến mua sắm như một cách giải tỏa tâm lý. 

Khi buồn chán, căng thẳng hoặc thậm chí chỉ vì thấy khuyến mãi hấp dẫn, họ có thể chi tiền mà không suy nghĩ nhiều.

Kết quả là những món đồ mua về không thực sự cần thiết, thậm chí bị bỏ quên sau một thời gian ngắn. Tủ đồ ngày càng đầy, nhưng tài khoản lại dần vơi đi.

Việc "mua cho vui" có thể mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, nhưng về lâu dài lại khiến ngân sách cá nhân mất kiểm soát.

Người EQ thấp đầu tư mạnh cho sở thích nhưng nhanh chóng bỏ dở

Không ít người EQ thấp dễ bị cuốn theo hứng thú nhất thời. 

Họ có thể chi một khoản lớn để theo đuổi một sở thích mới như chơi golf, chụp ảnh, sưu tầm… với tâm thế rất hào hứng ban đầu.

Tuy nhiên, khi sự mới mẻ qua đi, họ nhanh chóng mất động lực. Những thiết bị đắt tiền dần bị bỏ xó, trong khi chi phí đã bỏ ra thì không thể thu hồi.

Vấn đề không nằm ở việc có sở thích, mà ở sự thiếu kiên trì và thiếu cân nhắc trước khi chi tiền.

Người EQ thấp tiêu tiền để tạo ấn tượng trong các mối quan hệ

Một đặc điểm khác của người EQ thấp là nhu cầu được công nhận trong các mối quan hệ xã hội. 

Họ dễ chi mạnh tay trong những buổi gặp gỡ, sẵn sàng bao ăn uống, tặng quà giá trị hoặc "chi đẹp" để gây ấn tượng.

Dù có thể mang lại thiện cảm ban đầu, nhưng nếu vượt quá khả năng tài chính, điều này sẽ trở thành gánh nặng. Thậm chí, những mối quan hệ xây dựng dựa trên vật chất thường khó duy trì lâu dài.

Việc dùng tiền để "mua cảm tình" không phải là chiến lược bền vững cho cả tài chính lẫn cảm xúc.

5 kiểu tiêu tiền đặc trưng của người EQ thấp - Ảnh 2.

Một đặc điểm khác của người EQ thấp là nhu cầu được công nhận trong các mối quan hệ xã hội. Ảnh minh họa

Người EQ thấp đầu tư theo phong trào, thiếu hiểu biết

Người EQ thấp cũng dễ bị cuốn theo tâm lý đám đông trong đầu tư. Khi thấy người khác kiếm tiền nhanh, họ có xu hướng lao vào mà không tìm hiểu kỹ.

Việc thiếu kiến thức, không đánh giá rủi ro và không có kế hoạch dài hạn khiến họ dễ chịu thua lỗ khi thị trường biến động.

Những quyết định đầu tư dựa trên cảm xúc hoặc sự sợ bị "bỏ lỡ cơ hội" thường tiềm ẩn rủi ro cao và có thể gây tổn thất đáng kể.

EQ thấp và vòng lặp chi tiêu cảm xúc

Không phải cứ có một vài hành vi trên là đồng nghĩa với EQ thấp, nhưng điểm chung là những người này thường để cảm xúc chi phối quyết định tài chính.

Họ dễ bị ảnh hưởng bởi nhu cầu được công nhận, nỗi sợ bị tụt lại phía sau hoặc mong muốn thỏa mãn tức thì. 

Khi thiếu kế hoạch dài hạn và kỷ luật tài chính, họ dễ lặp lại các khoản chi không mang lại giá trị thực.

Ngược lại, người có EQ cao vẫn có thể chi tiêu cho sở thích hoặc xu hướng, nhưng luôn đặt trong giới hạn ngân sách và mục tiêu rõ ràng.

Kiểm soát cảm xúc – chìa khóa để chi tiêu thông minh

Khả năng quản lý cảm xúc chính là nền tảng để xây dựng thói quen tài chính lành mạnh. Khi biết cân bằng giữa nhu cầu cá nhân và khả năng chi trả, mỗi quyết định chi tiêu sẽ trở nên có ý thức hơn.

Nếu để cảm xúc dẫn dắt ví tiền, bạn rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn "kiếm được bao nhiêu cũng không đủ". Nhưng khi kiểm soát được bản thân, bạn không chỉ giữ được tiền, mà còn xây dựng được sự ổn định và an toàn cho tương lai.

Người EQ thấp thường đăng gì trên mạng xã hội? Kiểu thứ 3 ai cũng từng thấyNgười EQ thấp thường đăng gì trên mạng xã hội? Kiểu thứ 3 ai cũng từng thấy

GĐXH - Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, người EQ thấp thường có xu hướng đăng tải những nội dung lặp lại, thiếu kiểm soát và đôi khi gây khó chịu cho người đọc.

GĐXH - Khi về già, nhiều bậc cha mẹ thường thích ngồi trò chuyện, chuyện qua chuyện lại rồi câu chuyện lại xoay quanh con cái. Có người khoe con thành đạt, có người kể chuyện riêng tư của con để giãi bày nỗi lòng, cũng có người vô tình đem chuyện gia đình làm đề tài xã giao.

GĐXH - Trong vòng 5 năm tới, bức tranh vận mệnh của một số cung hoàng đạo thành đạt sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ.

GĐXH - Bạn có thể nghe ai đó nói rất hay, nhưng chưa chắc họ sống như vậy. Thực tế, lòng người không nằm ở lời nói, mà lộ rõ qua những khoảnh khắc rất nhỏ mà ít ai để ý.

GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.

GĐXH - Với người Tây Tạng, nuôi dạy con không chỉ đơn thuần là dạy chữ, mà còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh, sự tự chủ và lòng tôn trọng.

GĐXH - Không ít người cho rằng gia đình rối ren là vì thiếu tình yêu. Nhưng thực tế, nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ lại bắt nguồn từ một điều đơn giản: đặt sai thứ tự ưu tiên. Khi cha mẹ đứng trước bạn đời, khi "hiếu thảo" không có ranh giới, tổ ấm nhỏ rất dễ rạn nứt từ bên trong.

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những nàng giáp trời sinh đã mang tố chất của một người vợ lý tưởng, vừa biết yêu thương, vừa đủ bản lĩnh để cùng chồng đi qua mọi thăng trầm.

GĐXH - Có những cung hoàng đạo dù được nhắc nhở nhiều lần vẫn giữ thói quen "nhớ trước quên sau", dễ sơ suất trong những việc quan trọng.

GĐXH - Nếu một ngày bạn nhận ra con dâu hay con rể luôn tìm cớ tránh né việc về thăm nhà, đó không đơn thuần là vì họ bận, mà là dấu hiệu báo động của 3 vấn đề gia đình nghiêm trọng sau đây.

GĐXH - Trầm cảm ở trẻ vị thành niên ngày càng phổ biến trong gia đình hiện đại, nhưng nhiều gia đình lại nhầm là con "không vui", khi nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa. Phụ huynh cần nhận diện sớm dấu hiệu tâm lý để hỗ trợ con em mình vượt qua.

GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
