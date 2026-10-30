Đổi mới tư duy dinh dưỡng và tối ưu giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động

Góc nhìn chuyên gia: Dinh dưỡng hiện đại và nguy cơ rối loạn chuyển hóa

Mở đầu chương trình, PGS.TS Phùng Hòa Bình (Nguyên Giảng viên Đại học Dược Hà Nội) đã có bài báo cáo chuyên đề phân tích toàn diện về thực trạng dinh dưỡng hiện đại. Nơi chế độ ăn mất cân đối giữa chất đường, chất đạm, chất béo và chất xơ kết hợp cùng lối sống tĩnh tại, stress đang làm gia tăng tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa.

PGS.TS Phùng Hòa Bình chia sẻ về nguy cơ rối loạn chuyển hóa tại sự kiện của Unicity.

Ông nhấn mạnh, rối loạn chuyển hóa năng lượng và rối loạn tiêu hóa có mối liên hệ mật thiết như "hai mặt của một đồng xu". PGS.TS Phùng Hòa Bình chỉ ra các dấu hiệu, triệu chứng cũng như các nguy cơ hệ luỵ sức khoẻ nếu để kéo dài giúp người tham dự theo dõi, phòng tránh bệnh tật.

Để giải quyết tận gốc vấn đề, vị chuyên gia cho rằng, giải pháp không nằm ở việc kiêng khem khắc nghiệt mà ở việc tái cấu trúc bữa ăn hợp lý, chủ động bảo vệ hệ vi sinh đường ruột và bổ sung dinh dưỡng thông minh. Trong đó, việc kết hợp khoa học giữa các nhóm chất như protein, vitamin/khoáng chất cùng chất xơ đóng vai trò then chốt giúp duy trì sức khỏe chuyển hóa, ổn định nồng độ glucose, cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Đồng quan điểm, Chuyên gia sản phẩm Triệu Thị Nhung chỉ rõ các bệnh lý do rối loạn chuyển hoá như cao huyết áp, tăng đường máu, dư thừa mỡ trung tâm hay bất thường về cholesterol, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Chuyên gia sản phẩm Triệu Thị Nhung trình bày tại sự kiện.

Từ đó, chị mang đến các giải pháp thực tế, kết hợp giữa phương pháp thực hành khoa học và dòng sản phẩm hỗ trợ tiên tiến. Chuyên gia sản phẩm Triệu Thị Nhung lưu ý tầm quan trọng của việc thu hẹp "khoảng cách" giữa sức khỏe mong muốn và thực tế lối sống thông qua 3 yếu tố cốt lõi: uống đủ nước, đi bộ hoặc tập thể dục đều đặn 30–60 phút mỗi ngày, bỏ thuốc lá và kiểm soát cân nặng.

Đặc biệt, chế độ ăn nên bổ sung thực phẩm giàu chất xơ, chất béo lành mạnh và các dưỡng chất thiết yếu. Có thể kết hợp phương pháp nhịn ăn gián đoạn như khung giờ 16:8 hay 4-4-12, vốn đã được khoa học chứng minh giúp duy trì nồng độ glucose và cholesterol khỏe mạnh, hạ huyết và cải thiện hệ tim mạch.

Sự kiện của Unicity

Ra mắt phiên bản Unimate 10 gói: Tối ưu tiện ích

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Unicity Marketing Việt Nam đã giới thiệu chuyên sâu về dòng sản phẩm Unimate – giải pháp chiết xuất từ lá trà Yerba Mate Nam Mỹ qua quy trình tinh chế nghiêm ngặt.

Thành phần trà Yerba Mate chứa nhiều vitamin (A, B1, B2, B3, C, E), khoáng chất (kali, magiê, canxi, mangan, sắt, selen, phốt pho, kẽm) cùng các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên như polyphenol, flavonoid và dẫn chất xanthin, tham gia tích cực vào quá trình chuyển hóa năng lượng.

Cũng tại chương trình, Unicity đã giới thiệu 2 phiên bản mới của Unimate Chanh (Unimate Lemon Flavored Mate) và Unimate Chanh Gừng (Unimate Lemon Ginger Flavored Mate) với quy cách đóng hộp 10 gói.

Theo đại diện sản phẩm, thiết kế hộp 10 gói mang lại sự linh hoạt tối đa, tạo điều kiện để người dùng dễ dàng tiếp cận, dùng thử và trải nghiệm sản phẩm trước khi gắn bó lâu dài. Bên cạnh đó, quy cách nhỏ gọn này cũng vô cùng tiện lợi để mang theo khi đi làm, du lịch hay công tác hàng ngày.

Trải qua nhiều năm phát triển, Unicity Marketing Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động và giải pháp chuyển hóa. Sự thành công của sự kiện không chỉ lan tỏa tri thức y khoa hữu ích đến cộng đồng mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc không ngừng cải tiến, mang đến các giải pháp dinh dưỡng chất lượng và tiện ích nhất cho người tiêu dùng.

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Theo Unicity Marketing Việt Nam