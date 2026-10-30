Loại lá rẻ tiền giúp đào thải axit uric cực tốt, người Việt nên ăn thường xuyên hơn

Lá tía tô có thực sự giúp đào thải axit uric, hỗ trợ điều trị gout?

Lá tía tô từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong các bữa ăn hằng ngày của gia đình Việt. Ngoài công dụng làm rau gia vị, giảm mùi tanh của thực phẩm, loại cây này còn được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền. Trong đó, chữa bệnh gout bằng lá tía tô là một trong những phương pháp dân gian được nhiều người quan tâm.

Theo Đông y, lá tía tô có tính ấm, đi vào ba kinh Tâm, Phế và Tỳ, có tác dụng trị cảm mạo, thương hàn và hỗ trợ giảm đau nhức do bệnh gout gây ra. Lá tía tô cũng được cho là có khả năng hỗ trợ duy trì hàm lượng axit uric trong máu ở mức thấp, qua đó góp phần hỗ trợ điều trị bệnh gout.

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Dịch chiết từ lá tía tô được đề cập với tác dụng kích thích bài tiết qua tuyến mồ hôi và lợi tiểu, từ đó thúc đẩy quá trình đào thải axit uric ra khỏi cơ thể. Nhờ những đặc tính này, lá tía tô được sử dụng trong một số phương pháp dân gian nhằm hỗ trợ giảm viêm, đau và sưng tấy do gout.

Theo Báo Lao động dịch từ Tạp chí Journal of Ethnopharmacology (Anh), chiết xuất từ lá tía tô chứa hoạt chất rosmarinic acid và flavonoid tự nhiên, có tác dụng chống oxy hóa mạnh, ức chế men xanthine oxidase, loại enzyme tham gia sản sinh axit uric trong cơ thể. Nhờ đó, việc bổ sung lá tía tô vào chế độ ăn có thể giúp giảm nồng độ axit uric trong máu theo cơ chế tự nhiên, an toàn.

Bác sĩ William Li, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết: "Những loại thực vật có hoạt tính sinh học như lá tía tô không chỉ giúp kiểm soát axit uric mà còn hỗ trợ kháng viêm, bảo vệ mạch máu và chức năng gan thận. Đây là hướng tiếp cận đáng khuyến khích trong phòng ngừa bệnh gout hiện nay".

Công dụng của nước lá tía tô đối với sức khỏe

Hỗ trợ quá trình trao đổi chất

Theo quan niệm y học cổ truyền, lá tía tô có tác dụng điều hòa khí huyết và công năng tạng phủ. Nước lá tía tô cũng được sử dụng trong dân gian với mong muốn hỗ trợ quá trình bài tiết các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, không nên đồng nhất những quan niệm này với bằng chứng chứng minh nước lá tía tô có khả năng đào thải axit uric hoặc điều trị các bệnh chuyển hóa.

Hỗ trợ tiêu hóa

Lá tía tô có thể được sử dụng trong bữa ăn hằng ngày hoặc ăn kèm một số món ăn. Việc bổ sung rau trong chế độ ăn đa dạng giúp cung cấp chất xơ, góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, không nên xem nước lá tía tô là phương pháp điều trị các rối loạn tiêu hóa kéo dài.

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Bổ sung chất dinh dưỡng

Lá tía tô chứa một số vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật. Khi được sử dụng như một loại rau gia vị trong chế độ ăn đa dạng, lá tía tô góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Dù vậy, không nên suy rộng công dụng của loại lá này thành khả năng điều trị suy dinh dưỡng, cải thiện trí nhớ hoặc phòng ngừa bệnh tim mạch nếu chưa có căn cứ cụ thể.

Tác dụng theo y học cổ truyền

Trong y học cổ truyền, lá tía tô được sử dụng để hỗ trợ giải biểu, tán hàn và điều trị một số biểu hiện như cảm mạo, ho, đầy bụng, đi lỏng, đau đầu, đau nhức mình mẩy. Việc sử dụng lá tía tô với mục đích điều trị cần phù hợp với tình trạng cụ thể, không nên tự ý dùng thay thế các phương pháp điều trị đã được bác sĩ chỉ định.

Uống nước lá tía tô thế nào cho hợp lý?

Nếu sử dụng nước lá tía tô như một thức uống hỗ trợ sức khỏe, người dân nên xem đây là một phần của chế độ ăn uống đa dạng, không thay thế hoàn toàn nước lọc. Nên dùng với lượng vừa phải, tránh uống quá đậm đặc hoặc kéo dài với mục đích tự điều trị bệnh.

Người đang mắc bệnh gan, bệnh thận hoặc sử dụng thuốc điều trị bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nước lá tía tô thường xuyên. Nếu xuất hiện những biểu hiện bất thường như buồn nôn kéo dài, đau bụng, mệt mỏi bất thường hoặc phản ứng dị ứng sau khi sử dụng, cần ngừng dùng và đi khám.

Hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng trên người để khẳng định nước lá tía tô có thể hạ axit uric hoặc điều trị gout. Vì vậy, người bệnh không nên sử dụng loại nước này với kỳ vọng thay thế thuốc điều trị, cũng không nên tự ý ngừng thuốc khi thấy các triệu chứng đau nhức thuyên giảm.

Lá tía tô có thể là một loại rau gia vị hữu ích trong chế độ ăn uống hằng ngày. Tuy nhiên, để kiểm soát axit uric và bệnh gout, người bệnh cần được thăm khám, theo dõi và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, thay vì chỉ dựa vào các phương pháp dân gian.