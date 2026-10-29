Người phụ nữ 69 tuổi phát hiện ung thư dạ dày nghi di căn từ dấu hiệu nhiều người dễ bỏ qua

Sụt 14kg trong 5 tháng, phát hiện ung thư dạ dày nghi di căn

Bà N.T.H. (69 tuổi, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec thăm khám vì đau bụng thượng vị, đầy bụng, chướng hơi và ợ chua kéo dài. Đáng chú ý, trong khoảng 5 tháng gần đây, bà sụt tới 14kg dù vẫn ăn uống bình thường. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đang điều trị bằng thuốc. Người thân trong gia đình chưa ghi nhận ai mắc ung thư đường tiêu hóa.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ chưa phát hiện bất thường rõ ràng. Để tìm nguyên nhân, người bệnh được chỉ định thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết. Kết quả siêu âm ổ bụng ghi nhận hình ảnh dày thành dạ dày, nhiều hạch khoang sau phúc mạc và dịch tự do ổ bụng.

Ảnh minh họa.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy thành hang vị dạ dày dày không đều, nghi ngờ ung thư. Bên cạnh đó, hình ảnh ghi nhận một số nốt tổn thương tại nhu mô gan phải, nhiều hạch ổ bụng và khối tổn thương ở cả hai tuyến thượng thận, cần theo dõi tổn thương thứ phát. Hình ảnh dày tổ chức kẽ lan tỏa ở hai phổi cũng được phát hiện, cần đánh giá thêm để loại trừ tổn thương thứ phát.

Người bệnh tiếp tục được nội soi dạ dày. Qua nội soi, bác sĩ phát hiện ổ loét nghi ngờ ung thư và tiến hành sinh thiết lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học. Kết quả cho thấy carcinoma tuyến kém biệt hóa, một dạng ung thư có mức độ ác tính cao.

Từ các kết quả thăm khám, bà H. được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày, nghi ngờ di căn gan, hai tuyến thượng thận và hạch ổ bụng, kèm bệnh lý tăng huyết áp. Bệnh nhân được tư vấn khám chuyên khoa Ung bướu để có cơ sở xây dựng phương án điều trị phù hợp.

Ung thư đường tiêu hóa có thể tiến triển âm thầm

Theo số liệu GLOBOCAN 2024 do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư quốc tế (IARC) công bố ngày 8/7/2026 trong tư liệu được cung cấp, Việt Nam ước tính có 177.404 ca ung thư mới và 111.015 ca tử vong.

Trong nhóm ung thư đường tiêu hóa, ung thư đại trực tràng ghi nhận 22.584 ca mắc mới và 10.990 ca tử vong; ung thư dạ dày có 12.373 ca mắc mới và 10.280 ca tử vong; ung thư thực quản ghi nhận 6.972 ca mắc mới.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Ngát, Trung tâm Tiêu hóa Medtatec cho biết ung thư đường tiêu hóa thường tiến triển âm thầm và có xu hướng xuất hiện ở người trẻ hơn. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể chỉ cảm thấy mệt mỏi, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa nhẹ hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Các biểu hiện không đặc hiệu khiến nhiều người bỏ qua thời điểm phát hiện bệnh sớm. Khi ung thư lan rộng hoặc di căn, việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Theo thông tin trong tư liệu, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư đại trực tràng và trực tràng có thể trên 91% nếu phát hiện sớm, nhưng giảm còn 15,7% ở giai đoạn muộn. Với ung thư dạ dày, tỷ lệ này là 75,4% ở giai đoạn sớm và 7% ở giai đoạn muộn. Đối với ung thư thực quản, tỷ lệ sống sau 5 năm ở giai đoạn sớm là trên 48%, trong khi ở giai đoạn muộn chỉ còn 5,3%.

Ung thư đường tiêu hóa: Dấu hiệu cần đi khám sớm

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động thăm khám, tầm soát theo nguy cơ, đặc biệt là người từ 40 tuổi trở lên, có tiền sử bệnh lý tiêu hóa kéo dài hoặc gia đình có người mắc ung thư đường tiêu hóa.

Các dấu hiệu cần lưu ý gồm đi ngoài ra máu, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân, thiếu máu chưa xác định được nguyên nhân, nuốt khó tăng dần hoặc nôn ói kéo dài. Khi xuất hiện những biểu hiện này, người dân nên đi khám sớm, không chờ đến lịch tầm soát định kỳ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Ngát cho biết, thực tế qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận không ít bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa đến viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, sụt cân nghiêm trọng, tổn thương lan rộng hoặc di căn xa. Trong những trường hợp này, tiên lượng thường dè dặt, việc điều trị gặp nhiều thách thức và có thể phải tập trung vào kiểm soát triệu chứng, chăm sóc giảm nhẹ, kéo dài thời gian sống.

Do đó, tầm soát và phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa có vai trò quan trọng, giúp nhận diện những tổn thương bất thường ngay cả khi triệu chứng chưa rõ ràng.