Phú Thọ: Bắt giữ nam thanh niên đột nhập nhà dân, dùng dao cướp tài sản trong đêm

Ngày 21/7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn ngoài địa bàn tỉnh liên quan đến vụ đột nhập vào nhà dân, dùng dao khống chế người phụ nữ đang ngủ cùng hai con nhỏ để cướp tài sản.

Khoảng 10 giờ ngày 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của chị N.T.V.A (SN 1998, trú tại tổ dân phố số 27, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về việc bị một đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế và cướp tài sản trong đêm.

Theo trình báo, khoảng 23 giờ ngày 17/7, khi chị V.A đang ngủ cùng hai con nhỏ thì một nam thanh niên bất ngờ đột nhập vào nhà. Sau khi bị phát hiện, đối tượng đã lấy dao tại khu vực bếp để đe dọa, khống chế nạn nhân rồi cướp 1 dây chuyền kim loại màu vàng (vàng tây, trọng lượng khoảng 2 chỉ) và 1 điện thoại di động iPhone 12 Pro Max trước khi nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc khiến chị V.A và các con hoảng loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và đời sống sinh hoạt.

Hình ảnh đối tượng đột nhập vào nhà chị V.A ở Phú Thọ - (ảnh CAPT).

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất manh động, liều lĩnh khi đối tượng lợi dụng đêm khuya, đột nhập vào nhà chỉ có phụ nữ và trẻ em để thực hiện hành vi phạm tội, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng không phải người địa phương, có sự chuẩn bị từ trước, liên tục thay đổi hướng di chuyển và nơi lẩn trốn nhằm gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Tuy nhiên, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp rà soát, truy vết và xác minh nhiều nguồn thông tin, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi vụ án xảy ra, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Từ Liêm, Hà Nội.

Danh tính đối tượng được xác định là Hoàng Minh Sơn (SN 2007, trú tại thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai).

Đối tượng Hoàng Minh Sơn tại nơi cất giấu hung khí gây án - (ảnh CAPT).

Tại cơ quan công an, Hoàng Minh Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên tối 17/7, Sơn bắt xe khách trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai xuống địa bàn tỉnh Phú Thọ với mục đích tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến xã Phù Ninh, đối tượng xuống xe, đi bộ tìm kiếm mục tiêu và phát hiện nhà chị V.A có sơ hở nên đột nhập qua ô thông gió của nhà vệ sinh để vào bên trong.

Trong quá trình lục tìm tài sản, Sơn bị chủ nhà phát hiện nên đã lấy dao tại khu vực bếp khống chế nạn nhân, cướp dây chuyền vàng và điện thoại di động rồi bỏ trốn. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án, gồm: 1 con dao, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 1 điện thoại di động iPhone 12 Pro Max cùng một số tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Minh Sơn để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

