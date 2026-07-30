Đắk Lắk: Bắt thanh niên 19 tuổi cầm đầu nhóm thanh thiếu niên dùng dao đi cướp đêm

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Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt được đối tượng cầm đầu nhóm thanh thiếu niên dùng dao gây ra vụ cướp tài sản trong đêm trên địa bàn.

Đó là Trần Văn Tính (19 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Trường Vũ (17 tuổi) trú tại xã Quảng Phú, Đoàn Thành Phát (15 tuổi), Hoàng Ngọc Phi Hùng (17 tuổi) cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng Trần Văn Tính tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 7/7/2026, Tính cầm đầu nhóm đối tượng trên tập trung đến 1 quán bida ở phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) rồi bàn bạc, rủ nhau đi cướp tài sản.

Lúc này, cả bốn đối tượng mỗi người mang theo 1 con dao, đi trên 2 xe máy không gắn biển số đến đường Mai Thị Lựu thì gặp 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều. Cả nhóm liền quay xe đuổi theo rồi dùng dao uy hiếp, đe dọa, cướp chiếc xe máy của 2 thanh niên trên.

Chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, bằng các nghiệp vụ, Công an phường Ea Kao phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được Vũ, Phát và Hùng. Riêng Tính đã bỏ trốn.

Đấu tranh mở rộng, Công an làm rõ, trước đó, nhóm này còn gây ra 1 vụ trộm xe máy ở phường Tân An. Riêng Hùng và Tính tối 6/7/2026 còn gây ra 1 vụ trộm 4,5 triệu đồng tại 1 cửa hàng tạp hóa ở phường Ea Kao.