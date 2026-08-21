Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản của người phụ nữ đi đường

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Công an xã Thanh Oai đã bắt giữ hai đối tượng Mai Giang Nam (SN 1983, trú tại thôn Phương Trung, xã Thanh Oai) và Lâm Văn Khoa (SN 1987, trú tại thôn Châu Thành, xã Thanh Oai) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, sáng 14/8/2026, Công an xã Thanh Oai tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H (SN 1988, trú tại xã Thanh Oai, TP Hà Nội) về việc bị hai đối tượng nam giới đi xe mô tô áp sát từ phía sau cướp giật túi xách.

Hai đối tượng cướp giật tài sản. Ảnh: CACC

Theo chị H, khoảng 9h30 cùng ngày, khi đang điều khiển xe mô tô trên đường Muỗi theo hướng từ xã Tam Hưng đến xã Thanh Oai, đến khu vực Cụm Công nghiệp Kim Bài thuộc tổ dân phố Kim Bài thì bị hai đối tượng nam giới đi một xe mô tô áp sát từ phía sau. Đối tượng ngồi sau đã giật chiếc túi xách da màu nâu của chị H, bên trong có một điện thoại di động iPhone 14 Pro Max màu đen rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Oai đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, rà soát các tuyến đường, truy tìm đối tượng và tang vật. Đến 17h cùng ngày, lực lượng Công an xã xác định chiếc điện thoại bị cướp giật đã được các đối tượng mang bán tại một cửa hàng kinh doanh điện thoại trên địa bàn xã Vân Đình.

Công an xã Thanh Oai đã phối hợp Công an xã Vân Đình tiến hành làm việc với chủ cửa hàng, kịp thời thu hồi và tạm giữ tang vật phục vụ công tác điều tra.

Tiếp tục mở rộng, ngày 15/8/2026, Công an xã Thanh Oai đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Mai Giang Nam về hành vi cướp giật tài sản.

Đến ngày 18/8/2026, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ đối tượng còn lại là Lâm Văn Khoa.

Công an xã Thanh Oai đang lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.