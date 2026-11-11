Đời thực giản dị của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khoe ảnh gây tò mò với khán giả GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hài hước chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên con, đồng thời úp mở về sự thay đổi của bản thân khiến mọi người tò mò.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp bên gia đình cùng quan niệm sâu sắc về tình yêu. Trong tiết trời se lạnh, cô kể chuyện những bông hoa nghệ trong vườn được mẹ tự tay hái vào cắm, còn chiếc đế lót bình hoa cũng do mẹ tỉ mỉ móc bằng len. Những chi tiết nhỏ bé nhưng chứa đựng sự chăm chút, khéo léo và tình cảm của người mẹ khiến không gian sống trở nên gần gũi, ấm cúng.

Lọ hoa nghệ trong vườn nhà Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

Nguyễn Thị Huyền hài hước thừa nhận bản thân có thể làm được nhiều việc, chỉ riêng cắm hoa là không giỏi. Bù lại, cô có mẹ và chị gái đều rất khéo tay, có thể giúp mình chăm chút cho từng góc nhỏ trong nhà. Với nàng hậu, khi thời tiết trở lạnh, cảm giác được ở bên những người thân yêu, tận hưởng sự bình yên và quan tâm giản dị của gia đình chính là điều mang lại hơi ấm quý giá nhất.

Cũng từ những câu chuyện trong gia đình, Hoa hậu Việt Nam 2004 chia sẻ một cuộc trò chuyện thú vị với con. Khi được hỏi tình yêu là gì, Nguyễn Thị Huyền cho rằng tình yêu không đơn thuần là cảm giác vui vẻ khi ở bên một người lúc mọi thứ đều thuận lợi, mà còn là sự tự nguyện lựa chọn đồng hành ngay cả khi đối phương có những thời điểm không vui vẻ, không hoàn hảo.

Cô cho rằng yêu thương cũng không đồng nghĩa với việc sở hữu hay ràng buộc người khác. Nếu một ngày người mình yêu thương tìm thấy hạnh phúc ở một lựa chọn khác, tình yêu thực sự còn nằm ở khả năng chấp nhận, tôn trọng quyết định ấy và chân thành mong người đó được bình an. Đó là cách nhìn về tình yêu có phần trưởng thành, đề cao sự tự do và hạnh phúc của mỗi cá nhân thay vì chỉ nghĩ đến mong muốn của bản thân.

Đặc biệt, Nguyễn Thị Huyền nhấn mạnh mỗi người cần học cách yêu thương chính mình trước khi muốn trao đi tình cảm cho người khác. Bởi chỉ khi hiểu được cảm xúc, nhu cầu và những tổn thương của bản thân, chúng ta mới có thể đủ tinh tế để nhận ra đối phương đang vui hay buồn, cần được sẻ chia hay cần một khoảng lặng. Cô cũng cho rằng những gì một người muốn trao tặng cho người khác trước hết phải là điều họ có trong chính mình.

Vườn nhà ngập tràn những điều bình yên, mộc mạc của

Từ đó, nàng hậu đặt ra một góc nhìn đáng suy ngẫm về sự hy sinh trong tình yêu. Việc bỏ bê cảm xúc, sức khỏe và nhu cầu của bản thân để đáp ứng mọi mong muốn của người khác chưa chắc đã xuất phát từ tình yêu đúng nghĩa. Đôi khi, đó có thể chỉ là sự lệ thuộc vào cảm giác được cho đi, được hy sinh hoặc được người khác đón nhận tình cảm. Một mối quan hệ lành mạnh, theo cách nhìn của cô, cần bắt đầu từ sự trân trọng bản thân và sự tự nguyện của cả hai phía.

Nguyễn Thị Huyền còn hóm hỉnh gọi những điều mình vừa nói là một bài giảng có phần ngẫu hứng dành cho các con, đồng thời vui vẻ hỏi mọi người có ý kiến gì bổ sung để cô cập nhật thêm cho bài học về tình yêu.

Trước đó, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cũng chia sẻ đĩa cơm chay bình dân và hồi ức về thời cấp 3 tươi đẹp. Cô kể, ngày còn đi học, nếu buổi trưa không phải về nhà nấu cơm cho bố, cô thường rủ cô bạn thân tên Ngọc Mỹ ghé một quán chay nằm ngay đầu ngõ nhà cô giáo chủ nhiệm để ăn trưa. Những bữa ăn bình dân, không cầu kỳ ấy đã trở thành một phần ký ức đẹp của thời thanh xuân mà đến nay cô vẫn nhớ.

Nhan sắc hiện tại của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

Nhiều năm trôi qua, tình cảm dành cho những món ăn chay vẫn còn nguyên vẹn trong lòng người đẹp Hải Phòng. Mỗi lần có dịp trở về quê nhà, cô thường tìm một quán cơm chay có hương vị thân thuộc như ngày trước. Với Nguyễn Thị Huyền, sức hấp dẫn của những bữa cơm ấy không nằm ở sự cầu kỳ trong cách chế biến mà ở hương vị mộc mạc, gần gũi, gợi nhớ những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô cũng hào hứng gợi ý những ai có dịp đến Hải Phòng nên thử đưa một bữa cơm chay vào hành trình khám phá ẩm thực của mình.

Bên cạnh sở thích ăn chay khi trở về quê, Hoa hậu Việt Nam 2004 còn chia sẻ hình ảnh những mâm cơm chay do gia đình chuẩn bị vào ngày mùng 1 và ngày rằm hằng tháng. Những món ăn được bày biện giản dị, thể hiện nếp sinh hoạt quen thuộc của gia đình. Qua lời mời thân tình, Nguyễn Thị Huyền mang đến cảm giác gần gũi của một người phụ nữ yêu căn bếp, trân trọng những bữa cơm nhà và luôn gìn giữ những thói quen đẹp gắn với gia đình, quê hương.