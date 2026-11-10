Hồng Đào mang ký ức bạo bệnh lên phim, xúc động khi nhìn thấy hình bóng con gái qua Phương Anh Đào

Trải nghiệm đáng nhớ ở Bhutan của nghệ sĩ Hồng Đào GĐXH - Trong chuyến đi Bhutan mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào không chỉ được gặp Quốc vương mà chị còn có duyên lành khi được tham dự lễ xây dựng 108 tháp Phật.

Trong Ngày con còn mẹ, Hồng Đào vào vai bà Tím, người phụ nữ đã đi qua nhiều thăng trầm, mang trong lòng không ít tổn thương và luôn canh cánh nỗi lo cho các con. Đây là nhân vật có độ tuổi gần với nữ nghệ sĩ ngoài đời. Sự tương đồng ấy cũng giúp cô dễ dàng tìm được tiếng nói chung với nhân vật, nhất là ở những phân đoạn liên quan đến bệnh tật, sức khỏe và tình cảm gia đình.

Hồng Đào chia sẻ cảm xúc khi nói về vai diễn người mẹ bị mắc bệnh ung thư trong "Ngày con còn mẹ".

Hồng Đào cho biết, những biến cố sức khỏe từng trải qua đã trở thành chất liệu để cô thể hiện vai diễn. Có những cảm xúc không cần phải tưởng tượng hay tìm kiếm từ bên ngoài bởi chính nữ nghệ sĩ đã từng nếm trải. Tuy nhiên, cô cũng thẳng thắn chia sẻ đây là những kinh nghiệm mà bản thân không mong bất cứ ai phải trải qua.

Đặc biệt, trong quá trình diễn xuất cùng Phương Anh Đào, Hồng Đào có những phút giây không giấu được xúc động. Nữ nghệ sĩ tiết lộ đôi mắt to của bạn diễn khiến cô liên tưởng đến con gái lớn của mình. Điều này tạo nên sự kết nối khá đặc biệt giữa hai người, nhất là khi câu chuyện trên phim cũng xoay quanh tình cảm mẹ con.

Hồng Đào và Phương Anh Đào được nhận xét hợp vai trong phim.

Hồng Đào kể, ngoài đời, cô và con gái lớn đôi khi không thực sự hợp tính. Thế nhưng, trong khoảng thời gian cô nằm viện vì bệnh, chính con gái lại là người ở bên chăm sóc mẹ nhiều nhất. Ký ức ấy vẫn in đậm trong lòng nữ nghệ sĩ. Vì vậy, mỗi lần nhìn vào mắt Phương Anh Đào, cô lại nhớ đến con gái và khó lòng giữ được cảm xúc.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ điều này với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Theo cô, có những phân đoạn dù kịch bản đã được chuẩn bị sẵn nhưng cảm xúc khi diễn lại đến từ chính những trải nghiệm thật của bản thân. Có lẽ vì vậy, hình ảnh người mẹ trong vai bà Tím không chỉ được xây dựng bằng kỹ thuật diễn xuất mà còn có cả những rung động rất riêng của một người phụ nữ từng đi qua bệnh tật, hiểu hơn giá trị của tình thân.

Về phía Phương Anh Đào, nữ diễn viên cũng dành nhiều tình cảm cho người đồng nghiệp lớn tuổi. Sau lần kết hợp trước đó với mối duyên "mẹ chồng hụt – con dâu hụt", cả hai tiếp tục có cơ hội làm việc cùng nhau trong một câu chuyện gia đình, lần này chính thức trở thành mẹ con trên màn ảnh.

Phương Anh Đào chia sẻ tình cảm với nghệ sĩ Hồng Đào khiến khán giả xúc động.

Phương Anh Đào cho biết, cô rất vui khi được đóng vai con gái của Hồng Đào. Từ lần hợp tác trước, nữ diễn viên đã dành nhiều thiện cảm cho đàn chị và xem đây là cơ hội quý giá để tiếp tục học hỏi. Điều khiến cô ấn tượng nhất không chỉ nằm ở kinh nghiệm diễn xuất mà còn là tinh thần làm việc của Hồng Đào.

Theo Phương Anh Đào, dù lịch quay có những ngày bắt đầu từ 3-4 giờ sáng, Hồng Đào vẫn luôn giữ nguồn năng lượng tích cực, sự tập trung và thái độ chuyên nghiệp. Nữ nghệ sĩ thường xuyên suy nghĩ, trao đổi để tìm cách thể hiện mỗi phân đoạn sao cho có chiều sâu và chạm đến cảm xúc người xem.

Trong gần 30 ngày ghi hình, có một điều khiến Phương Anh Đào nhớ mãi là những cảnh cô không cần thoại, chỉ có Hồng Đào ngồi đó chứng kiến những biến cố xảy ra trong gia đình. Không cần những lời nói dài dòng hay hành động quá lớn, sự từng trải và cách thể hiện cảm xúc của đàn chị vẫn khiến cô xúc động.

Với Phương Anh Đào, được làm việc bên Hồng Đào không chỉ là một trải nghiệm nghề nghiệp mà còn mang đến cảm giác gần gũi như có thêm một người mẹ trên phim trường. Cô cho biết nhiều lần chỉ muốn chạy đến ôm đàn chị sau những phân đoạn giàu cảm xúc.

Ngày con còn mẹ do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, xoay quanh tình cảm gia đình và những mối quan hệ giữa các thành viên qua những biến cố trong cuộc sống. Phim có sự tham gia của Hồng Đào, Phương Anh Đào, Huy Anh, Nguyên Thảo... dự kiến ra rạp ngày 11/11.

Hồng Đào và Phương Anh Đào khắc họa tình mẹ con nhiều tổn thương GĐXH - Trong phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ", Hồng Đào và Phương Anh Đào vào vai hai mẹ con có nhiều mâu thuẫn vì sự thiên vị và những tổn thương kéo dài. Đằng sau những lời trách móc là khát khao được thấu hiểu, yêu thương và những tình cảm chưa bao giờ mất đi.



