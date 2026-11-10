Con trai út nhà Hoa hậu Diễm Hương tròn một tuổi đáng yêu

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GĐXH - Bé Ong - con trai út nhà Hoa hậu Diễm Hương mới đây được đại gia đình tổ chức mừng tiệc thôi nôi. Trong bữa tiệc, vẻ ngoài đáng yêu của bé Ong gây chú ý với khán giả.

Con trai út nhà Hoa hậu Diễm Hương tròn một tuổi đáng yêu - Ảnh 1.Bố mẹ ruột Diễm Hương gây chú ý sau 2 năm ở Canada

GĐXH - Bố mẹ Diễm Hương đã sống ở Canada được 2 năm, giữ gìn sức khỏe và tinh thần tích cực. Hình ảnh đẹp của gia đình mới được nàng hậu hé lộ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Con trai út nhà Hoa hậu Diễm Hương tròn một tuổi đáng yêu - Ảnh 1.

Hoa hậu Diễm Hương xúc động chia sẻ về ngày thôi nôi của bé Ong trong một hoàn cảnh không thực sự trọn vẹn như cô từng mong muốn. Thời điểm này, gia đình đang trải qua giai đoạn căng thẳng nên vợ chồng cô không thể tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật thật đẹp và hoành tráng.

Con trai út nhà Hoa hậu Diễm Hương tròn một tuổi đáng yêu - Ảnh 2.

Diễm Hương cũng không giấu được chút chạnh lòng khi nghĩ đến sự khác biệt giữa hai con. Nếu như anh hai Lucas từng được bố mẹ chăm chút từng chút một, từ những điều nhỏ nhất đến các buổi tiệc sinh nhật được chuẩn bị cầu kỳ, thì với bé Ong, mọi thứ lại được giản lược, ưu tiên sự thuận tiện cho sinh hoạt của cả gia đình.

Con trai út nhà Hoa hậu Diễm Hương tròn một tuổi đáng yêu - Ảnh 3.

Tuy nhiên, càng nghĩ, nàng hậu càng nhận ra rằng giá trị của một ngày sinh nhật không nằm ở số tiền bỏ ra hay quy mô buổi tiệc. Bởi có lẽ, dù bố mẹ có chi thêm nhiều tiền để tổ chức một buổi thôi nôi thật lộng lẫy, bé Ong cũng khó có được món quà ý nghĩa như những gì con nhận được trong ngày đặc biệt này: Tình yêu thương được gửi gắm qua từng món ăn do chính tay bà ngoại chuẩn bị.

Con trai út nhà Hoa hậu Diễm Hương tròn một tuổi đáng yêu - Ảnh 4.

Để có mâm cúng thôi nôi cho cháu, bà ngoại đã dành nhiều ngày tự tay làm xôi, chè, bánh ít. Đây cũng là những món mà bà chưa từng làm thành thạo trước đó. Diễm Hương kể rằng, bà ngoại bắt đầu tìm hiểu, tập làm từ trước ngày thôi nôi của cháu khoảng một tháng, thậm chí thử đi thử lại để mọi thứ được chu đáo nhất. Điều khiến cô xúc động là anh hai Lucas trước đây chưa từng có một mâm cúng mang đậm dấu ấn tình cảm của bà ngoại như vậy, có lẽ chính Diễm Hương cũng chưa từng nhận được món quà tương tự.

Con trai út nhà Hoa hậu Diễm Hương tròn một tuổi đáng yêu - Ảnh 5.

Với nàng hậu, sau này bố mẹ hoàn toàn có thể thuê đơn vị tổ chức những bữa tiệc thật đẹp cho con, nhưng chưa chắc có thể tìm lại được hương vị của những món xôi, chè do bà ngoại tự tay làm. Bởi điều đặc biệt không chỉ nằm ở món ăn ngon mà còn là công sức, sự háo hức và tình yêu thương mà bà dành cho cậu cháu ngoại bé bỏng. Không chỉ bà ngoại, ông ngoại cũng dành cho bé Ong sự yêu thương đặc biệt. Từ khi cháu vừa chào đời, ông đã thường xuyên bế ẵm, chăm chút cho cháu đến mức đau lưng, căng cơ, thậm chí bị chấn thương. Trong ngày thôi nôi, bà ngoại gửi lời chúc cháu luôn vui vẻ, ngoan ngoãn và đừng quá nghịch ngợm, dữ dằn với bà. Còn ông ngoại chọn cách cầu nguyện với Chúa, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cháu trong hành trình trưởng thành.

Con trai út nhà Hoa hậu Diễm Hương tròn một tuổi đáng yêu - Ảnh 6.

Diễm Hương cũng dành sự quan tâm đặc biệt khi nhắc đến chồng. Dù công việc ở công trình bận rộn, ông xã Duy vẫn thức khuya chuẩn bị, tự tay luộc gà cho ngày thôi nôi của con. Sáng sớm hôm sau, anh lại tất bật ra công trình với vẻ mặt có phần phờ phạc vì thiếu ngủ. Nhìn những việc chồng âm thầm làm cho con, nàng hậu cảm nhận được tình yêu thương mà anh dành cho bé Ong. Cô tin rằng, dù không nói ra bằng những lời hoa mỹ, Duy vẫn là người yêu con vô điều kiện. Anh còn hứa sẽ sớm để bé Ong được lái chiếc xe mà mình yêu thích.

Con trai út nhà Hoa hậu Diễm Hương tròn một tuổi đáng yêu - Ảnh 7.

Riêng với Diễm Hương, lời chúc dành cho con lại được gửi gắm qua một đĩa trái cây mà cô tự tay lựa chọn. Đó là nho, nhãn, mận và hồng, những loại quả mà mỗi thành viên trong gia đình đều yêu thích. Nho là món bà ngoại và bé Ong thích ăn, anh hai Lucas mê nhãn, ông ngoại và mẹ thích mận xanh, còn bố lại thích hồng. Với cô, đĩa trái cây nhỏ ấy không chỉ là lễ vật trong ngày thôi nôi mà còn mang ý nghĩa về sự sum vầy, khi sở thích của từng người đều được mẹ nhớ đến.

Con trai út nhà Hoa hậu Diễm Hương tròn một tuổi đáng yêu - Ảnh 8.

Từ những loại quả tròn trịa, ngọt dịu và mát lành, Diễm Hương gửi gắm mong ước con có một cuộc đời đủ đầy, suôn sẻ, tài lộc sinh sôi, sau này gia đình đông vui, con cháu đề huề. Điều cô mong mỏi không phải những điều quá xa vời mà đơn giản là bé Ong lớn lên khỏe mạnh, được bao bọc trong tình yêu thương và luôn có gia đình ở bên. Diễm Hương cũng cho biết, gia đình vẫn chuẩn bị mâm cúng theo phong tục nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với thực tế, sao cho sau khi hoàn tất nghi lễ, mọi người có thể cùng thưởng thức những món ăn, tránh lãng phí. Với cô, ngày thôi nôi của bé Ong có thể không lộng lẫy, không cầu kỳ như những gì bố mẹ từng dành cho anh hai, nhưng lại chứa đựng những tình cảm rất riêng. Đó là những món ăn bà ngoại lần đầu học làm, cái lưng đau của ông ngoại vì bế cháu, sự tất bật của người bố và đĩa trái cây mẹ lựa chọn bằng tất cả sự quan tâm dành cho từng thành viên.Có lẽ, món quà lớn nhất mà bé Ong nhận được trong ngày đầu đời ấy không nằm trên bàn tiệc mà chính là tình yêu thương của cả gia đình.

Con trai út nhà Hoa hậu Diễm Hương tròn một tuổi đáng yêu - Ảnh 10.Diễm Hương ở Canada: 'Nhớ nhà, nhớ quê hương...'

GĐXH - Diễm Hương gây chú ý khi cùng chồng con mặc áo dài Việt Nam, bày tỏ nỗi nhớ quê hương sau 3 năm định cư tại Canada.

 

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