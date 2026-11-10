Con trai út nhà Hoa hậu Diễm Hương tròn một tuổi đáng yêu

GĐXH - Ở tuổi U70, nghệ sĩ Hồng Đào trở lại màn ảnh với vai bà Tím trong phim Ngày con còn mẹ. Không chỉ tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật từ những trải nghiệm cuộc sống, nữ nghệ sĩ còn có những khoảnh khắc xúc động khi nhìn vào đôi mắt của Phương Anh Đào và nhớ đến con gái ruột của mình.
Sở hữu sớm những cặp vé Live concert “Bay về phía mặt trời” – đêm nhạc kỷ niệm 25 năm sự nghiệp của Divo Tùng Dương tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình – được Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) dành tặng riêng khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền với khoản tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng.
GĐXH - Sau những ngày bận rộn với công việc, Hồ Ngọc Hà đã dành thời gian cùng đại gia đình tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng ấm áp tại Phú Quốc. Sự xuất hiện của bé Rosa – cháu gái cưng của nữ ca sĩ trong bộ ảnh kỷ niệm đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú bởi khoảnh khắc thần thái và cực kỳ đáng yêu.
GĐXH - Rũ bỏ hình ảnh gai góc, cá tính quen thuộc, Tùng Dương bất ngờ hóa thân thành chàng trai si tình trong MV mới. Sánh đôi cùng nam ca sĩ là diễn viên Chi Phạm, sinh năm 2001, từng góp mặt trong phim "Tử chiến trên không" và "Cảm ơn người đã thức cùng tôi".