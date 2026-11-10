Con trai út nhà Hoa hậu Diễm Hương tròn một tuổi đáng yêu

Từ những loại quả tròn trịa, ngọt dịu và mát lành, Diễm Hương gửi gắm mong ước con có một cuộc đời đủ đầy, suôn sẻ, tài lộc sinh sôi, sau này gia đình đông vui, con cháu đề huề. Điều cô mong mỏi không phải những điều quá xa vời mà đơn giản là bé Ong lớn lên khỏe mạnh, được bao bọc trong tình yêu thương và luôn có gia đình ở bên. Diễm Hương cũng cho biết, gia đình vẫn chuẩn bị mâm cúng theo phong tục nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với thực tế, sao cho sau khi hoàn tất nghi lễ, mọi người có thể cùng thưởng thức những món ăn, tránh lãng phí. Với cô, ngày thôi nôi của bé Ong có thể không lộng lẫy, không cầu kỳ như những gì bố mẹ từng dành cho anh hai, nhưng lại chứa đựng những tình cảm rất riêng. Đó là những món ăn bà ngoại lần đầu học làm, cái lưng đau của ông ngoại vì bế cháu, sự tất bật của người bố và đĩa trái cây mẹ lựa chọn bằng tất cả sự quan tâm dành cho từng thành viên.Có lẽ, món quà lớn nhất mà bé Ong nhận được trong ngày đầu đời ấy không nằm trên bàn tiệc mà chính là tình yêu thương của cả gia đình.