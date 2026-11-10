H'Hen Niê: 'Nhìn ba mẹ vui, tôi thấy hạnh phúc trọn vẹn'

Khoảnh khắc cực đáng yêu của con gái H'Hen Niê ở Châu Âu GĐXH - Bé Harley - con gái H'Hen Niê, tiếp tục gây sốt với vẻ đáng yêu và những biểu cảm tinh nghịch trong chuyến đi châu Âu.

Mới đây, H'Hen Niê chia sẻ những cảm xúc sau chuyến du lịch châu Âu cùng gia đình. Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đưa bố mẹ ra nước ngoài, vì vậy hành trình mang đến cho cô trải nghiệm khác biệt so với những lần trước.

Theo người đẹp Ê-đê, các chuyến đi cùng ông xã Tuấn Khôi thường mang tinh thần khám phá. Cả hai sẵn sàng thức dậy từ 5 giờ sáng, di chuyển liên tục để không bỏ lỡ cảnh sắc thiên nhiên. Lần này, lịch trình được điều chỉnh phù hợp với bố mẹ và con gái Harley hơn một tuổi.

"Chuyến đi châu Âu lần này mang một âm hưởng hoàn toàn khác biệt so với những hành trình trước đây của Hen. Nếu những chuyến đi cùng anh Khôi luôn cuồng nhiệt, sẵn sàng thức dậy từ 5 giờ sáng thì lần này lại là một nốt trầm êm ái, có em bé và có cả ba mẹ", cô tâm sự.

Khép lại hành trình châu Âu cùng gia đình, H'Hen Niê cho biết, những lo lắng ban đầu đã được thay thế bằng niềm vui khi chứng kiến người thân tận hưởng chuyến đi theo cách riêng.

Trước ngày khởi hành, H'Hen Niê không tránh khỏi lo lắng. Dù từng đưa đấng sinh thành đến nhiều địa phương trong nước, cô chưa có kinh nghiệm đồng hành cùng họ trong một chuyến xuất ngoại dài ngày.

Điều khiến nàng hậu bận tâm nhất là thói quen ăn uống của mẹ. Bà vốn quen với những bữa cơm giản dị gồm cơm trắng, rau xanh và thịt heo. Việc tìm các món hợp khẩu vị giữa châu Âu được cô ví như một "bài toán khó".

Tuy nhiên, khả năng thích nghi của bố mẹ khiến H'Hen Niê bất ngờ. Bố cô vốn không thích đồ chiên rán nhưng vẫn vui vẻ thưởng thức những món ăn truyền thống chiên xù, nhiều dầu mỡ tại Cộng hòa Czech. Mẹ nàng hậu cũng cố gắng trải nghiệm ẩm thực mới trong suốt hành trình.

Không chạy theo lịch trình dày đặc, bố mẹ H'Hen Niê lựa chọn cách tận hưởng phù hợp với sức khỏe. Vì sợ lạnh, mẹ cô thường ngồi trong xe hoặc nghỉ tại nhà hàng khi cả nhà đến những nơi có tuyết rơi dày. Bố người đẹp lại hào hứng trước cảnh sắc mới, thích thú chơi đùa giữa trời tuyết.

Mong ước đưa bố mẹ đi ngắm tuyết trắng ở Châu Âu đã được H'Hen Niê hoàn thành. Bố người đẹp lại hào hứng trước cảnh sắc mới, thích thú chơi đùa giữa trời tuyết.

H'Hen Niê cho biết Harley lần đầu thấy tuyết nên rất hí hửng, thích thú.

"Đứng trước thiên nhiên kỳ vĩ, ba cứ như một đứa trẻ, vô tư tung những nắm tuyết trắng lên không trung. Giây phút nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ngập tràn niềm vui của ba mẹ, trái tim Hen thực sự cảm nhận được thế nào là hạnh phúc trọn vẹn", H'Hen Niê chia sẻ.

Con gái Harley cũng khiến vợ chồng cô yên tâm khi thích nghi tốt với lịch trình. Mỗi sáng, bé dậy sớm, bi bô trò chuyện và quấn quýt bên ông ngoại. Trong những chặng đường dài qua nhiều quốc gia, cô bé ăn, vui chơi rồi ngủ ngoan trên xe.

Qua các hình ảnh được đăng tải, Harley tỏ ra tò mò trước cảnh vật xung quanh. Bé được bố mẹ đưa đi ngắm núi, trải nghiệm tuyết và khám phá nhiều không gian mới. Sự ngoan ngoãn của con gái giúp những lo âu của H'Hen Niê dần được giải tỏa.

"Em biết đưa đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn thế giới, bộc lộ sự thích thú trước những cảnh sắc xa lạ như người lớn. Mọi lo âu ban đầu dường như tan biến hết. Chuyến đi thành công hơn cả những gì Hen mong đợi", cô viết.

H'Hen Niê có khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. “Chuyến đi thành công hơn cả những gì tôi mong đợi”, cô nói.

Trong suốt hành trình, H'Hen Niê thường xuyên cập nhật hình ảnh của các thành viên. Bố cô hào hứng leo núi, ngắm tuyết và cõng cháu ngoại. Mẹ người đẹp dành thời gian nghỉ ngơi khi cần thiết nhưng vẫn cố gắng đồng hành cùng con cháu. Tuấn Khôi đảm nhận việc lái xe, sắp xếp lịch trình và chăm sóc Harley.

Dưới các bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn có cơ hội đưa bố mẹ đến những vùng đất mới. Những chia sẻ này khiến H'Hen Niê nhớ lại khoảng thời gian cô cũng từng ấp ủ ước mơ tương tự.

"Tôi từng là một người con ôm ấp giấc mơ ấy, từng khao khát, nỗ lực không ngừng và cuối cùng có cơ hội biến nó thành hiện thực. Chỉ mong thời gian trôi thật chậm, mong đấng sinh thành luôn dồi dào sức khỏe để chúng ta có thể cùng ba mẹ đi qua thêm nhiều chân trời mới", nàng hậu bộc bạch.

Hình ảnh H'Hen Niê và gia đình trong suốt hành trình Châu Âu: