Chặng đường 7 năm của Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Thứ hai, 19:59 09/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Đông Nhi - Ông Cao Thắng vừa gây chú ý khi tung bộ ảnh ngọt ngào kỷ niệm 7 năm về chung một nhà.

Chặng đường 7 năm của Đông Nhi - Ông Cao Thắng - Ảnh 1.Diện mạo con gái 6 tuổi nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng khiến fan trầm trồ

GĐXH - Trong chuyến du lịch cùng gia đình mới đây, bé Winnie - con gái đầu lòng của Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi vẻ ngoài phổng phao, đài các chuẩn "tiểu thư" ở tuổi lên 6.

Chặng đường 7 năm hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Ảnh 1.

Mới đây, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đồng loạt đăng tải bộ ảnh mới với những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, bởi với fan, ngày 9/11/2019 là một dấu mốc khó quên. Sau 10 năm đồng hành, Đông Nhi và Ông Cao Thắng tổ chức hôn lễ hoành tráng tại Phú Quốc, trao nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và đông đảo đồng nghiệp trong showbiz Việt.

Chặng đường 7 năm hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Ảnh 2.

Nhân dịp đặc biệt, cả hai không giấu được niềm hạnh phúc khi nhìn lại chặng đường đã qua. Trong loạt ảnh mới, Đông Nhi gây chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà, rạng rỡ. Nụ cười tươi cùng ánh mắt ngọt ngào của nữ ca sĩ khiến nhiều người nhận xét cô đang có cuộc sống viên mãn.

Chặng đường 7 năm hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Ảnh 3.

Trong khi đó, Ông Cao Thắng vẫn giữ phong thái điềm đạm, luôn dành cho bà xã những cử chỉ tình cảm. Nam doanh nhân còn gửi lời kỷ niệm ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "7 Years since we said 'I Do'" (đã 7 năm kể từ ngày chúng ta chính thức nói đồng ý).

Đông Nhi chia sẻ: "7 năm ngày cưới, tranh thủ gửi 2 nàng nhỏ, ba mẹ đi trốn tí nha".

Chặng đường 7 năm hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Ảnh 4.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu bền bỉ của cặp đôi, đồng thời hài hước xin vía để có được một cuộc hôn nhân ngọt ngào như Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Chặng đường 7 năm hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Ảnh 5.

Đông Nhi ngày càng nhuận sắc, xinh xắn trong trang phục như cô dâu.

Chặng đường 7 năm hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Ảnh 6.

Trong khi đó, Ông Cao Thắng ngày càng trưởng thành, chững chạc sau khi lùi về hậu trường để hỗ trợ sự nghiệp của Đông Nhi.

Chặng đường 7 năm hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Ảnh 7.

Sau 7 năm kết hôn, tổ ấm của Đông Nhi và Ông Cao Thắng hiện có thêm hai thành viên nhí là Winnie và Hannie. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ những chuyến du lịch, hoạt động vui chơi đến những giây phút giản dị tại nhà.

Chặng đường 7 năm hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Ảnh 8.

Đông Nhi vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Ông Cao Thắng cũng luôn đồng hành cùng vợ trong công việc lẫn cuộc sống, ghi điểm với hình ảnh người chồng, người cha tâm lý.

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