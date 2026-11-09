Chặng đường 7 năm của Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Mới đây, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đồng loạt đăng tải bộ ảnh mới với những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, bởi với fan, ngày 9/11/2019 là một dấu mốc khó quên. Sau 10 năm đồng hành, Đông Nhi và Ông Cao Thắng tổ chức hôn lễ hoành tráng tại Phú Quốc, trao nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và đông đảo đồng nghiệp trong showbiz Việt.