Tin sao 10/11: Tăng Thanh Hà nhắn gửi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Thu Trang gây xúc động khi nhìn lại hành trình 10 năm

Thứ ba, 17:47 10/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Tăng Thanh Hà hội ngộ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhân dịp phim điện ảnh mới trình làng, trong khi đó diễn viên Thu Trang khiến khán giả bồi hồi khi khoe khung ảnh gia đình hạnh phúc gia đình sau 10 năm.

Tăng Thanh Hà gửi lời chúc mừng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng , Thu Trang kỷ niệm 10 năm hạnh phúc - Ảnh 1.

Diễn viên Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh thân thiết cùng lời chúc mừng đong đầy tình cảm gửi tới đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trước sự kiện bộ phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ!" chính thức ra rạp.

Tăng Thanh Hà gửi lời chúc mừng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng , Thu Trang kỷ niệm 10 năm hạnh phúc - Ảnh 2.

Diễn viên Lã Thanh Huyền đăng tải những khoảnh khắc đáng nhớ và ngập tràn niềm vui khi đón tuổi mới trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Hàn Quốc.

Tăng Thanh Hà gửi lời chúc mừng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng , Thu Trang kỷ niệm 10 năm hạnh phúc - Ảnh 3.

Diễn viên Thu Trang gây xúc động khi khoe tấm hình gia đình hạnh phúc ở thời điểm hiện tại để cùng ông xã nhìn lại chặng đường 10 năm đồng hành bên nhau. "Chồng tui già thêm 10 tuổi. Con trai từ 1m2 giờ gần 2m. Gia đình tui đón thêm 2 cô công chúa", Thu Trang hóm hỉnh trải lòng trên trang cá nhân.

Tăng Thanh Hà gửi lời chúc mừng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng , Thu Trang kỷ niệm 10 năm hạnh phúc - Ảnh 4.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie khiến người hâm mộ trầm trồ khi xuất hiện với tạo hình mái tóc ngắn cá tính cùng phong cách thời trang sang trọng, đẳng cấp.

Tăng Thanh Hà gửi lời chúc mừng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng , Thu Trang kỷ niệm 10 năm hạnh phúc - Ảnh 5.

Người mẫu Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi úp mở "lý do" bản thân vẫn chọn cuộc sống độc thân. Người đẹp viết trên trang cá nhân: "Nếu một cô gái đã qua 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Chỉ có 3 lý do thôi: Mệnh tốt, mệnh rất tốt, mệnh cực kỳ tốt".

Tăng Thanh Hà gửi lời chúc mừng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng , Thu Trang kỷ niệm 10 năm hạnh phúc - Ảnh 6.

Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) - con gái út của MC Quyền Linh tiếp tục "gây thương nhớ" cho cộng đồng mạng bằng bộ ảnh xinh tươi, ngọt ngào và tràn đầy năng lượng thiếu nữ.

Tăng Thanh Hà gửi lời chúc mừng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng , Thu Trang kỷ niệm 10 năm hạnh phúc - Ảnh 7.

Hoa hậu Emoura Phạm nhận về "cơn mưa" lời khen nhờ diện mạo rạng rỡ, nhan sắc ngày càng quyến rũ và thần thái cuốn hút trong loạt ảnh mới đăng tải.

(Ảnh FB Nhân vật)

Tăng Thanh Hà gửi lời chúc mừng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng , Thu Trang kỷ niệm 10 năm hạnh phúc - Ảnh 8.Tin sao 9/11: Nguyễn Văn Chung được 'giải cứu' bởi mùa đông đã lạnh, Trương Quỳnh Anh nhan sắc quyến rũ ở tuổi U40

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