Tin sao 10/11: Tăng Thanh Hà nhắn gửi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Thu Trang gây xúc động khi nhìn lại hành trình 10 năm

7 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi U70, nghệ sĩ Hồng Đào trở lại màn ảnh với vai bà Tím trong phim Ngày con còn mẹ. Không chỉ tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật từ những trải nghiệm cuộc sống, nữ nghệ sĩ còn có những khoảnh khắc xúc động khi nhìn vào đôi mắt của Phương Anh Đào và nhớ đến con gái ruột của mình.