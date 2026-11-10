Tin sao 10/11: Tăng Thanh Hà nhắn gửi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Thu Trang gây xúc động khi nhìn lại hành trình 10 năm
GĐXH - Tăng Thanh Hà hội ngộ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhân dịp phim điện ảnh mới trình làng, trong khi đó diễn viên Thu Trang khiến khán giả bồi hồi khi khoe khung ảnh gia đình hạnh phúc gia đình sau 10 năm.
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