Hoa hậu Hà Trúc Linh tuổi 22: 'Tôi muốn tự mua nhà bằng khả năng của mình'

Hà Trúc Linh nói gì về việc chưa thi quốc tế khi sắp kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam? GĐXH - Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hà Trúc Linh cho biết cô sẵn sàng thi quốc tế nếu có cơ hội phù hợp, song không xem việc chưa góp mặt tại đấu trường nhan sắc quốc tế là thiệt thòi.

Tiếc nuối của Hà Trúc Linh sau khi kết thúc nhiệm kỳ

Sau hơn một năm đương nhiệm, điều gì khiến Linh tiếc nhất?

- Nhiệm kỳ của tôi kéo dài khoảng một năm bốn tháng, ngắn hơn hai năm, nên tôi chưa kịp triển khai thêm những dự án lớn như mong muốn. Đó là điều tôi tiếc.

Dự án tôi tâm đắc là xây dựng ngôi trường mơ ước cho các em nhỏ ở Hà Tĩnh. Tôi cũng có dịp đến những vùng sâu, vùng xa ở Tây Bắc, gặp gỡ người dân và tự tay trao quà cho các em. Những chuyến đi giúp tôi hiểu thêm về văn hóa địa phương. Điều tôi quý nhất là được trực tiếp góp sức vào các hoạt động ấy.

Nhiệm kỳ đã khép lại nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục những việc mình quan tâm. Tôi hy vọng khán giả sẽ còn đồng hành và ủng hộ tôi trên chặng đường tới.

Áp lực lớn nhất với Linh khi đảm nhận vai trò Hoa hậu Việt Nam là gì?

- Tôi đăng quang vào giai đoạn đất nước có nhiều thay đổi. Ngay sau đó, tôi chứng kiến quê hương Phú Yên sáp nhập vào Đắk Lắk. Tôi và nhiều người dân phải làm quen với tên gọi, địa giới hành chính mới. Trải nghiệm ấy khiến tôi nghĩ nhiều hơn về cội nguồn. Dù địa giới thay đổi, tôi vẫn luôn hướng về quê hương mình.

Tôi cũng có cơ hội tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ góp mặt trong một sự kiện trọng đại như vậy. Tôi biết ơn cuộc thi đã cho mình cơ hội ấy.

Là người trẻ sống trong giai đoạn đất nước có nhiều chuyển biến và hội nhập, tôi thấy mình cần có trách nhiệm, kỷ luật và chủ động hơn trong công việc. Tôi tự nhắc mình giữ bình tĩnh, tự tin, cư xử tử tế và cố gắng làm những việc có ích.

Khoảnh khắc Hà Trúc Linh trao vương miện cho người kế nhiệm - Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang.

Có ý kiến cho rằng nhiệm kỳ của Linh chưa có nhiều dấu ấn như Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà hay Thanh Thủy. Bạn đón nhận nhận xét này thế nào?

- Nhìn lại những nhiệm kỳ của các chị, nhất là chị Thanh Thủy, người tiền nhiệm gần nhất, tôi thấy ngưỡng mộ nhiều hơn là áp lực. Mỗi người có thế mạnh, hành trình và thời điểm tỏa sáng riêng. Tôi tin nếu kiên trì với con đường đã chọn, thời điểm ấy sẽ đến, có thể sớm hoặc muộn.

Việc chưa có cơ hội thi quốc tế có khiến nhiệm kỳ của Linh ít được nhớ đến hơn?

- Tôi hiểu vì sao có nhận xét đó. Cơ hội thi quốc tế có thể giúp một hoa hậu được biết đến nhiều hơn, nhưng theo tôi, đó không phải yếu tố quyết định sức ảnh hưởng của cả nhiệm kỳ. Tôi luôn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Với tôi, trách nhiệm trước hết khi mang danh hiệu này là phụng sự đất nước.

Thi nhan sắc là một cách để giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tôi còn có thể làm việc đó ở những diễn đàn thuộc các lĩnh vực khác. Trong nhiệm kỳ, tôi có dịp tham gia Hành trình Đỏ và chương trình giao lưu văn hóa thanh niên Việt Nam – Trung Quốc. Tôi từng có cơ hội góp mặt với tư cách đại biểu Việt Nam, chia sẻ về văn hóa và bản sắc dân tộc. Đó cũng là cách tôi giới thiệu hình ảnh đất nước.

Hà Trúc Linh chia sẻ tiếc nuối trong nhiệm kỳ Hoa hậu.

Muốn mua nhà trước tuổi 30

Chỉ thiếu một cơ hội đi thi quốc tế thôi, còn thực tế vương miện Hoa hậu Việt Nam là cơ hội đổi đời của Linh. Nhìn lại, Linh thấy cuộc sống của mình thay đổi thế nào từ khi đăng quang?

- Trước đây tôi ở trọ cùng các bạn. Sau đăng quang, tôi chuyển sang chỗ ở riêng do công ty quản lý sắp xếp. Tôi vẫn thường mời các bạn từng ở trọ chung đến chơi.

Ngoài nơi ở, tôi thấy đời sống của mình không thay đổi quá nhiều. Tôi vẫn thân thiết với những người bạn đã ở bên mình từ trước cuộc thi đến nay. Mỗi lần gặp lại, tôi vui vì chúng tôi vẫn giữ được tình bạn ấy.

Khi bắt đầu có thu nhập riêng, Linh nói gì với bố mẹ?

- Thời sinh viên, tôi đi làm thêm nhưng thu nhập không nhiều, vẫn cần bố mẹ hỗ trợ. Khi bắt đầu tự kiếm được tiền sau đăng quang, tôi nói: "Bố mẹ không phải lo nữa, bây giờ con có thể tự lo được rồi".

Thu nhập của tôi chưa phải con số lớn nhưng đủ trang trải sinh hoạt hằng tháng, mua quà cảm ơn bạn bè, đối tác và hỗ trợ gia đình. Nếu có khoản chi lớn, bố mẹ vẫn sẵn sàng giúp khi tôi cần.

Tôi giữ thói quen tiết kiệm trước, chi tiêu sau. Mỗi khi có thu nhập, tôi trích một khoản để gửi tiết kiệm rồi mới dùng phần còn lại cho sinh hoạt. Với tôi, tiết kiệm là biết dùng tiền hợp lý.

Linh có thích mua sắm hàng hiệu không?

- Tôi không quá đam mê hàng hiệu mà thích đồ công nghệ hơn. Tuy nhiên, đầu tư vào lĩnh vực này cũng khá tốn kém vì ngoài máy ảnh còn có ống kính và nhiều phụ kiện đi kèm. Hiện tôi có khoảng hai chiếc máy ảnh và đang cân nhắc mua thêm một chiếc máy quay nhỏ để phục vụ công việc. Tôi vẫn đắn đo vì thấy chất lượng quay của điện thoại hiện nay cũng đã được cải thiện khá nhiều.

Khi có thu nhập riêng, nhiều người đẹp sẽ đặt mục tiêu mua nhà, Linh thì sao?

- Tôi muốn tự mua nhà bằng khả năng của mình và hy vọng làm được trước tuổi 30. Tôi mới 22 tuổi, còn thời gian để làm việc nên không muốn tự gây áp lực quá sớm. Mục tiêu này còn tùy vào công việc và điều kiện tài chính của tôi trong vài năm tới.

Hà Trúc Linh cho biết, cuộc sống hiện tại thay đổi so với thời sinh viên.

"Tôi ngưỡng mộ chuyện tình của bố mẹ"

Nói đến chuyện mua nhà, có người cho rằng hoa hậu thường chọn người đồng hành giàu có, thành đạt. Linh nhìn nhận thế nào về quan niệm "mây tầng nào gặp gió tầng đó"?

- Tôi nghĩ câu nói ấy có phần đúng nếu hiểu rằng cả hai cùng nỗ lực phát triển bản thân và đến một lúc nào đó gặp được người phù hợp. Tôi không nghĩ nên đánh giá một phụ nữ qua người đàn ông bên cạnh cô ấy. Học thức, phẩm chất và những việc cô ấy làm mới nói lên cô ấy là người thế nào.

Phụ nữ có thể tự lựa chọn người khiến mình hạnh phúc. Tôi mong mỗi người có thể làm điều đó mà không bị bó buộc bởi những định kiến về địa vị hay danh hiệu.

Trong tình yêu, Linh nghe theo lý trí hay cảm xúc nhiều hơn?

- Ở tuổi yêu "gà bông", người ta thường thích thì yêu, chưa nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Khi trưởng thành, có công việc và trách nhiệm với gia đình, tôi nghĩ mình sẽ cân nhắc nhiều hơn. Tôi vẫn là người giàu cảm xúc. Khi đã dành tình cảm cho ai, tôi sẽ yêu hết lòng. Tôi mong có một tình yêu khiến mình thấy bình yên và được là chính mình.

Tôi ngưỡng mộ chuyện tình của bố mẹ. Hai người đến với nhau bằng tình yêu thương và sự tử tế, cùng gây dựng công việc, vun vén cho gia đình. Điều bố mẹ cho tôi không chỉ là cuộc sống đủ đầy về vật chất mà còn là tình yêu thương, những trải nghiệm và nền tảng để tôi trưởng thành. Nhìn bố mẹ, tôi mong sau này gặp được người có thể chia sẻ, làm chỗ dựa và ủng hộ nhau trong cuộc sống.

Hà Trúc Linh và bố mẹ.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, tương lai gần, Linh muốn bắt đầu từ việc gì?

- Tôi muốn tiếp tục việc học. Tôi cũng thích đi đây đó, tìm hiểu đời sống và văn hóa ở những nơi mình đến. Anh Khoai Lang Thang là người truyền cảm hứng cho tôi trong việc này. Tôi nghĩ phải thực sự đi và trải nghiệm thì mới học được nhiều điều.

Có thể tôi sẽ thực hiện một loạt video ghi lại những chuyến đi theo cách chân thật, gần gũi. Nếu làm, điểm đến đầu tiên có thể là quê hương tôi.

Linh có nghĩ đến việc ca hát hay đóng phim như nhiều đàn chị không?

- Ca hát thì chắc chắn không rồi (cười). Tôi biết hát nhưng thấy mình không phù hợp với vai trò ca sĩ. Với diễn xuất, gần đây tôi muốn đăng ký một lớp học để hiểu mình hơn, học cách kiểm soát cảm xúc và biểu đạt tốt hơn. Tôi nghĩ những kỹ năng đó cũng có ích cho công việc liên quan đến sắc đẹp và hình ảnh cá nhân.

Trước mắt, tôi muốn đi học. Sau khóa học, nếu có đạo diễn ngỏ lời và dự án phù hợp, tôi sẵn sàng thử sức.

Cảm ơn chia sẻ của Hà Trúc Linh!