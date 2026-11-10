Ông Đô rước 'tình địch' của Long về phòng trọ ở chung
GĐXH - Long chết lặng khi mang đồ ăn sang phòng Trâm và phát hiện Phong đang ở chung, để rồi sau đó còn cay đắng hơn khi "tình địch" được ông Đô đưa về phòng trọ của mình.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 phim "Xóm nhỏ", Long mang phở sang cho Trâm theo lời dặn của ông Đô. Trâm cố tình ngăn Long vào phòng nhưng không được. Khi bước vào, Long đã phát hiện ra Phong ở cùng phòng với cô. Chuyện này sau đó cũng đến tai ông Đô.
Sau đó, ông Đô đã đưa Phong đến ở cùng phòng trọ với mình và Long. Thấy sự xuất hiện của Phong nên Long không giấu được sự cáu kỉnh, khó chịu. Hơn nữa, ông Đô còn cho phép Phong tự chọn chỗ ngủ khiến Long càng cảm thấy tức giận vì cho rằng ông đang thiên vị.
Đáp lại thái độ hậm hực của Long, ông Đô đưa ra lý do đầy thuyết phục: "Không cho nó ở đây thế cứ để nó đi lang thang rồi nó lại về phòng Trâm ở thì làm sao hả?". Câu nói này khiến Long đành câm nín nhượng bộ nhưng trong lòng vẫn đầy hằn học.
Phải chấp nhận sống chung phòng với người lạ, Long lập tức vạch rõ ranh giới để dằn mặt "ma mới". Thái độ của anh chàng vô cùng gay gắt khi lớn tiếng quát nạt, xua đuổi vị khách: "Mày xuống! Nhìn gì?... Đây là chỗ của tao. Còn đây là chỗ chú Đô. Miễn xâm phạm!".
Ở diễn biến khác trong tập phim, Phong về phòng trọ của Trâm để lấy đồ. Nhân cơ hội này, Phong cũng dò hỏi về mối quan hệ của Trâm và Long: "Cô với ông Long là cái gì của nhau đấy? Tôi thấy ông ấy cứ khó chịu hằm hè, xong mưu đồ hãm hại tôi kiểu gì ấy".
Khi Trâm hờ hững đáp trả "chắc là do ăn ở", Phong lập tức đưa ra kết luận chọc: "Ăn ở cái gì? Tôi thấy kiểu như là... ghen".
Tập 14 phim "Xóm nhỏ" phát sóng vào 21h ngày 10/11 trên VTV1.
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