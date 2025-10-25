Đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng khai gì tại cơ quan công an?
Bàn Văn Vỹ khai nhận, do cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức và nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi nên đã bức xúc, mất kiểm soát, dẫn đến hành vi bột phát.
Tối 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bàn Văn Vỹ (SN 1996, trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.
Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (phường Trường Vinh) xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Bàn Văn Vỹ đã dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang làm việc, khiến nhiều người bị thương.
Tiếp nhận sự việc, công an vào cuộc khống chế và bắt giữ Bàn Văn Vỹ. Tại cơ quan điều tra, Bàn Văn Vỹ khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, sau khi kết hôn, Vỹ và chị L.T.K. (SN 1999, trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) sinh sống tại Bắc Ninh. Thời gian gần đây, do mang thai đôi sắp sinh nên chị K. về quê (xã Quế Phong) để sinh sống.
Ngày 13/10, Vỹ từ Bắc Ninh về Nghệ An để chăm sóc vợ. Ngày 17/10, Vỹ đưa vợ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mổ đẻ sinh đôi. Trong quá trình theo dõi tại bệnh viện, một trong hai cháu bé sức khỏe yếu phải điều trị tích cực.
Cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, Vỹ nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát.
Sáng 23/10, do quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu, cộng với tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con nên Vỹ đã có hành vi bột phát, thiếu kiểm soát.
Vỹ đã sử dụng dao gây thương tích cho 5 người, gồm 2 người nhà bệnh nhân là chị Ngô Thị Thu T. (trú tại tỉnh Nghệ An) và chị Phan Thị T. (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) và 3 nhân viên y tế đều trú tại tỉnh Nghệ An là chị Nguyễn Thị Thuỳ T., chị Nguyễn Thị N. và chị Nguyễn Thị Thu H.
5 người bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, trong đó chị Nguyễn Thị Thùy T. bị thương nặng nhất.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của Bàn Văn Vỹ được xác định là có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng loạn, cấp cứu khẩn cấp.
Xác minh tại địa phương, đối tượng chưa có tiền án, tiền sự; chủ yếu sinh sống tại Bắc Ninh, thỉnh thoảng mới về quê vợ tại xã Quế Phong.
Tại thời điểm bắt giữ, kết quả xét nghiệm cho thấy Bàn Văn Vỹ âm tính với chất ma túy và qua xác minh ban đầu, đối tượng không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bất ngờ lời khai của chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”Pháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Anh Điệp (chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”) khai nhận, bản thân đăng tải các clip lên mạng có nội dung xúc phạm người dân miền Nam nhằm câu like, câu view và để nổi tiếng.
Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi mua bán pháo hoa qua mạng xã hộiPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, Khoa giả danh đại lý bán pháo hoa qua mạng xã hội, lừa đảo nhiều người trên khắp cả nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Công an TPHCM bắt khẩn cấp TikToker Lê Anh ĐiệpPháp luật - 12 giờ trước
Công an TPHCM đã bắt TikToker Lê Anh Điệp, chủ tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” do đăng tải clip có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, 'quậy phá' trên quốc lộPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, liên tục lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 39, đã bị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hưng Yên) xử phạt gần 60 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe.
Ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổiPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Đối tượng liên hệ qua Zalo để đặt hàng trăm triệu tiền hàng của một người kinh doanh 70 tuổi rồi chỉnh sửa hình ảnh giao dịch chuyển tiền giả để đe dọa, lừa đảo tiền từ nạn nhân.
Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời tước dao, khống chế nam thanh niên có ý định tự tử trên cầu Chương DươngPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát 113 - Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng tước vũ khí, khống chế an toàn nam thanh niên cầm dao đe dọa người đi đường, có ý định tự tử trên cầu Chương Dương.
Phá đường dây sản xuất hàng chục nghìn chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếngPháp luật - 21 giờ trước
Các đối tượng trong đường dây do Thơ và Hiền cầm đầu đã tự học hỏi, tạo ra công thức pha chế nước hoa rồi giả các thương hiệu lớn bán ra thị trường.
Xử phạt nhóm thanh niên 'đầu trần', đu bám theo xe chở phạm nhân ở Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên phố Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông, bức xúc trong dư luận.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vỏ bọc tinh viPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Để tránh truy nã của cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Quyết trốn sang Lào, thay tên đổi họ rồi ở đây nhiều năm trời.
Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trước tình hình tai nạn đường sắt diễn biến phức tạp, Công an TP Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm siết chặt an toàn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Lực lượng chức năng không chỉ xử lý người dân vi phạm mà còn kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với nhân viên gác chắn tàu.
Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 đối diện án phạt nào khi đưa hối lộ 8 tỷ đồng?Pháp luật
GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, ca sĩ Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 có thể phải chịu mức án nặng với tội danh đưa hối lộ.