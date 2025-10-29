Mới nhất
Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Thứ tư, 15:17 29/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo Kế hoạch 34/ZKH-TLD năm 2025, đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất... sẽ được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026 bao gồm tiền mặt và hiện vật.

Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 34/ZKH-TLD năm 2025 về tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó nêu rõ nhóm đối tượng sẽ được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo nội dung Kế hoạch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất… tại các doanh nghiệp, đơn vị nơi có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… với mức chi dự kiến 1.300.000 đồng/người (trong đó bao gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà hiện vật) vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026? - Ảnh 1.

Người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất... được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026 theo Kế hoạch 34/ZKH-TLD. Ảnh minh họa: TL

Như vậy, đối tượng được nhận 1,3 triệu đồng Tết Nguyên đán 2026 theo Kế hoạch 34/ZKH-TLD năm 2025 gồm: đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất... tại các doanh nghiệp, đơn vị nơi có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu - vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Mức chi dự kiến 1.300.000 đồng/người (trong đó bao gồm 1.000.000đ tiền mặt và 300.000đ quà hiện vật).

Kinh phí thực hiện chi từ quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn.

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026? - Ảnh 2.Hàng triệu lao động nên cập nhật các bước tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thưởng Tết

GĐXH - Theo quy định pháp luật, tiền thưởng tết thuộc nhóm thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là các bước tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng tết.

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026? - Ảnh 3.Những đối tượng nào được nhận thưởng tết 2025 từ ngân sách Nhà nước?

GĐXH - Dưới đây là danh sách những đối tượng được nhận thưởng tết 2025 theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

L.Vũ (th)
