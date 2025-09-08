Đôi vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ lớn trong nhà trọ ở Bắc Ninh

Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 8/9, tại nhà trọ T.H ở thôn My Điền, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, bất ngờ phát ra nhiều tiếng nổ lớn tại khu vực tầng 4 của tòa nhà.

Vụ nổ khiến lửa, khói bốc lên ngùn ngụt, nhiều công nhân thuê trọ hô hoán, nhanh chóng báo tin đến lực lượng chức năng.

2 tiếng nổ lớn phát ra từ khu nhà trọ trong đêm khiến 2 người tử vong ở Bắc Ninh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Ninh đã cử 19 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy, cứu nạn đến hiện trường phối hợp với 10 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nếnh xử lý vụ việc.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài thi thể hai nạn nhân là anh H.M.L. (sinh năm 2000) và vợ là chị L.T.B.D. (sinh năm 2004) ở thôn Trại Mới, xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh).

Hiện trường căn phòng nơi xảy ra vụ nổ tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh sáng 8/9.

Phía bên trong phòng trọ, một góc tường lớn đã bị nổ tung, khói bám đen trên nền tường. Nền nhà có nhiều vỏ lon, ống kích cỡ khác nhau.

Được biết, nhà trọ có 4 tầng, 64 phòng trọ, hơn 100 người thuê trọ, chủ yếu là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Nếnh. Nơi xảy ra vụ nổ là phòng trọ ở tầng 4.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.