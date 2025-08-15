TPHCM: Nổ lớn tại công ty kính ở phường Tân Sơn Nhì
Ngày 15/8, Công an phường Tân Sơn Nhì đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ bên trong một công ty kính ở đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM nhận được tin báo về sự việc. Đội chữa cháy và CNCH khu vực 13 đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Rất may, vụ nổ không gây thiệt hại về người.
Ghi nhận tại hiện trường, sức công phá từ vụ nổ làm khung sắt, mái tôn của xưởng biến dạng, đổ sập; nhiều mảnh kính vỡ văng khắp nơi. Một số nhà dân kế bên bị hư hại nặng, tường và cửa bị xé toạc, đồ đạc hư hỏng.
Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công tác thống kê thiệt hại về tài sản vẫn đang được khẩn trương thực hiện và chưa thể ước tính được thành tiền.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
