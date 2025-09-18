Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cố
GĐXH – Mấy đêm nay, cứ đặt mình xuống, tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ của chồng, không thể nào thoát ra được…
Sau ngày giỗ đầu của chồng, tôi mới hạ quyết tâm bán nhà để chuyển đi nơi khác sống. Không phải tôi ghét bỏ gì căn nhà ấy mà vì càng ở đó, tôi lại càng bị nỗi nhớ người chồng quá cố đè nặng. Căn nhà từng là tổ ấm của vợ chồng tôi cùng hai con nhỏ nhưng khi vắng bóng chồng, từng ngóc ngách đều trở thành vết xước trong lòng tôi.
Tôi đã mua một căn chung cư mini, đủ để 3 mẹ con sinh sống và tuần vừa rồi là ngày mẹ con tôi dọn về nhà mới. Hành lý không có nhiều vì đa phần nội thất, tôi đều để lại cho người chủ mới. Tôi chỉ thu dọn quần áo, những vật dụng cần thiết và một vài kỷ vật của chồng.
Trong lúc dọn tủ sách trong phòng làm việc của anh, tôi phát hiện một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật, có khóa, đặt sát mép trong cùng của kệ. Thoáng chút ngạc nhiên vì trước đó, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó. Tôi muốn biết thứ bên trong là gì nhưng lại không thể tìm thấy chìa khóa.
Sau khi đắn đo hồi lâu, tôi cũng quyết định dùng búa để phá chiếc khóa nhỏ. Nếu là trước đây, khi chồng còn sống, chắc chắn tôi đã không làm vậy nhưng giờ anh đã đi xa, tôi không còn cách nào khác là tự mình tìm hiểu.
Từ từ mở chiếc hộp, tôi thấy bên trong không có tiền, vàng hay bất cứ giấy tờ gì quan trọng mà là một xấp thư tay, có đề người gửi là tên chồng tôi và người nhận là một người tên Lan.
Bàn tay run run mở từng bức thư, tôi bàng hoàng nhận ra, người phụ nữ tên Lan là người yêu cũ của chồng tôi nhưng cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cùng đứa con chưa kịp chào đời của hai người.
Từng dòng chữ chồng viết thấm đẫm sự thương xót, đau đớn thậm chí dằn vặt khi không thể quên được những kỷ niệm với cô ấy trong quá khứ. Trong một bức thư, chồng nói, bản thân rất thương vợ và các con nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy vợ con cười đùa vui vẻ, anh lại nhớ đến chuyện cũ và phải trốn vào trong nhà vệ sinh để lau đi những giọt nước mắt.
Càng đọc, tim tôi càng như thắt lại, nước mắt cũng trào ra từ khi nào. Hóa ra, trước khi đến với tôi, chồng đã có một mối tình sâu đậm và chuẩn bị kết hôn. Nhưng biến cố ập đến khiến anh mất đi tất cả.
Bao nhiêu năm qua, anh đã chôn giấu bí mật đó trong lòng, vẫn là người chồng, người cha tốt của gia đình. Mỗi lần nhớ về quá khứ, anh lại trốn một góc, viết thư cho cô ấy – những bức thư không bao giờ được gửi đi.
Đọc xong xấp thư, tôi cứ ngồi im lặng hồi lâu mà không biết cảm xúc thực sự của mình là gì. Tôi mơ hồ nghĩ về bao năm qua, về những ngày chồng cùng tôi thức trắng chăm con ốm ở bệnh viện, rồi những lần tôi ốm, mệt, anh cũng nhận làm mọi việc để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Anh không tiếc vợ con điều gì, chỉ cần đáp ứng được, anh sẵn sàng làm ngay, chỉ cần tôi và các con vui.
Chính sự dịu dàng, tử tế đó của chồng với vợ con khiến tôi đã từng muốn "đi" theo anh khi nhận tin dữ anh gặp tai nạn không qua khỏi. Và suốt hơn 1 năm qua, nỗi nhớ về người chồng quá cố vẫn luôn thường trực trong tôi.
Thế nhưng, điều tôi vừa phát hiện lại khiến lòng tôi ngổn ngang, thậm chí đau đớn, cảm giác mình chỉ là cái bóng của người cũ. Liệu tôi có quá ích kỷ khi ghen với quá khứ của chồng, ghen với tình cảm sâu nặng mà anh dành cho người cũ hay không?
Mấy đêm nay, cứ đặt mình xuống, tôi lại bị những suy nghĩ đó ám ảnh. Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi mớ bòng bong này đây?
Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tinTâm sự - 9 giờ trước
GĐXH - Bất ngờ nhận lại "tiền giả", tôi càng hiểu rõ tình bạn chân thành quý giá đến nhường nào.
Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhóiTâm sự - 10 giờ trước
GĐXH – Hiện tại, cứ nghĩ đến con, nghĩ đến những gì con nói, tôi lại thấy lòng mình nhói đau khôn nguôi.
Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hônTâm sự - 14 giờ trước
GĐXH - Cuộc đời nhiều khi mang đến những khúc rẽ bất ngờ, khiến con người nhận ra đâu mới là tình thân thật sự.
Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòngTâm sự - 20 giờ trước
Trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất, tôi thấy bố phấn chấn lạ thường. Nghe bố chia sẻ với họ hàng, chòm xóm mà 5 chị em tôi nghẹn lòng.
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cáiTâm sự - 1 ngày trước
Sau đám tang chồng, khi nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai, tôi lại đối mặt với tình cảnh đầy cay đắng từ những suy tính của con cái.
Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi không tin vào tai mình. Chẳng hiểu sao thằng bạn tôi là đàn ông con trai, vợ nói lại "vâng ạ!".
Stress vì nếp sống nhà chồngTâm sự - 1 ngày trước
Bất cứ cô gái nào mới kết hôn cũng trải qua sự bỡ ngỡ và lúng túng khi đối diện với nếp sống khác biệt của gia đình chồng.
Mang thai tuần thứ 30, tôi choáng váng khi người phụ nữ dắt bé trai 5 tuổi đến nhận chaTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Cô ấy dẫn theo 1 bé trai tầm 5 tuổi và khẳng định đó là con của chồng tôi. Hai vợ chồng tôi bất ngờ đến bật ngửa khi cô ấy bảo nếu sợ nói dối có thể mang bé đi thử ADN.
Tôi quá may mắn khi có người mẹ kế cho tôi 'cả một gia tài'Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Đến thời điểm tôi viết những dòng này, tôi lại một lần nữa cảm thấy bản thân quá may mắn khi gặp được một người mẹ như vậy.
Tôi có nên đến với người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ khi cha mẹ phản đốiTâm sự - 1 ngày trước
Một chàng trai trẻ rơi vào ngã rẽ tình yêu và chữ hiếu: giữa người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ nhưng khiến anh hạnh phúc và một mối quan hệ “chuẩn mực” được gia đình ủng hộ. Anh đang bế tắc không biết nên chọn con tim hay sự an toàn.
Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cốTâm sự
GĐXH – Mấy đêm nay, cứ đặt mình xuống, tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ của chồng, không thể nào thoát ra được…