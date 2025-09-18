Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cố

Sau ngày giỗ đầu của chồng, tôi mới hạ quyết tâm bán nhà để chuyển đi nơi khác sống. Không phải tôi ghét bỏ gì căn nhà ấy mà vì càng ở đó, tôi lại càng bị nỗi nhớ người chồng quá cố đè nặng. Căn nhà từng là tổ ấm của vợ chồng tôi cùng hai con nhỏ nhưng khi vắng bóng chồng, từng ngóc ngách đều trở thành vết xước trong lòng tôi.

Tôi đã mua một căn chung cư mini, đủ để 3 mẹ con sinh sống và tuần vừa rồi là ngày mẹ con tôi dọn về nhà mới. Hành lý không có nhiều vì đa phần nội thất, tôi đều để lại cho người chủ mới. Tôi chỉ thu dọn quần áo, những vật dụng cần thiết và một vài kỷ vật của chồng.

Trong lúc dọn tủ sách trong phòng làm việc của anh, tôi phát hiện một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật, có khóa, đặt sát mép trong cùng của kệ. Thoáng chút ngạc nhiên vì trước đó, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó. Tôi muốn biết thứ bên trong là gì nhưng lại không thể tìm thấy chìa khóa.

Sau khi đắn đo hồi lâu, tôi cũng quyết định dùng búa để phá chiếc khóa nhỏ. Nếu là trước đây, khi chồng còn sống, chắc chắn tôi đã không làm vậy nhưng giờ anh đã đi xa, tôi không còn cách nào khác là tự mình tìm hiểu.

Từ từ mở chiếc hộp, tôi thấy bên trong không có tiền, vàng hay bất cứ giấy tờ gì quan trọng mà là một xấp thư tay, có đề người gửi là tên chồng tôi và người nhận là một người tên Lan.

Bàn tay run run mở từng bức thư, tôi bàng hoàng nhận ra, người phụ nữ tên Lan là người yêu cũ của chồng tôi nhưng cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cùng đứa con chưa kịp chào đời của hai người.

Từng dòng chữ chồng viết thấm đẫm sự thương xót, đau đớn thậm chí dằn vặt khi không thể quên được những kỷ niệm với cô ấy trong quá khứ. Trong một bức thư, chồng nói, bản thân rất thương vợ và các con nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy vợ con cười đùa vui vẻ, anh lại nhớ đến chuyện cũ và phải trốn vào trong nhà vệ sinh để lau đi những giọt nước mắt.

Càng đọc, tim tôi càng như thắt lại, nước mắt cũng trào ra từ khi nào. Hóa ra, trước khi đến với tôi, chồng đã có một mối tình sâu đậm và chuẩn bị kết hôn. Nhưng biến cố ập đến khiến anh mất đi tất cả.

Bao nhiêu năm qua, anh đã chôn giấu bí mật đó trong lòng, vẫn là người chồng, người cha tốt của gia đình. Mỗi lần nhớ về quá khứ, anh lại trốn một góc, viết thư cho cô ấy – những bức thư không bao giờ được gửi đi.

Đọc xong xấp thư, tôi cứ ngồi im lặng hồi lâu mà không biết cảm xúc thực sự của mình là gì. Tôi mơ hồ nghĩ về bao năm qua, về những ngày chồng cùng tôi thức trắng chăm con ốm ở bệnh viện, rồi những lần tôi ốm, mệt, anh cũng nhận làm mọi việc để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Anh không tiếc vợ con điều gì, chỉ cần đáp ứng được, anh sẵn sàng làm ngay, chỉ cần tôi và các con vui.

Chính sự dịu dàng, tử tế đó của chồng với vợ con khiến tôi đã từng muốn "đi" theo anh khi nhận tin dữ anh gặp tai nạn không qua khỏi. Và suốt hơn 1 năm qua, nỗi nhớ về người chồng quá cố vẫn luôn thường trực trong tôi.

Thế nhưng, điều tôi vừa phát hiện lại khiến lòng tôi ngổn ngang, thậm chí đau đớn, cảm giác mình chỉ là cái bóng của người cũ. Liệu tôi có quá ích kỷ khi ghen với quá khứ của chồng, ghen với tình cảm sâu nặng mà anh dành cho người cũ hay không?

Mấy đêm nay, cứ đặt mình xuống, tôi lại bị những suy nghĩ đó ám ảnh. Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi mớ bòng bong này đây?

