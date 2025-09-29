Lén cho bố mẹ đẻ 200 triệu sửa nhà, tôi bàng hoàng trước phản ứng của cả gia đình nhà chồng

Tôi lấy chồng hơn 3 năm, có một cô con gái. Ai cũng bảo tôi may mắn vì được gả vào gia đình khá giả, chồng lại là con trai duy nhất trong nhà, sau này mọi tài sản sẽ thuộc về vợ chồng tôi.

Thế nhưng, thực lòng, làm dâu nhà giàu không phải lúc nào cũng sung sướng, nhất là khi tôi sinh con gái đầu lòng, chưa đúng với kỳ vọng của bố mẹ chồng. Hơn nữa, gia đình nhà đẻ tôi nghèo nên lúc nào cũng bị lép vế so với thông gia. Nhiều lúc bố mẹ tôi đến chơi với cháu, nhìn cách bố mẹ chồng tiếp đón hời hợt, tôi cũng thấy khá chạnh lòng.

Ảnh minh họa.

Bố mẹ tôi thuần nông, cả đời lam lũ, vất vả nuôi 3 chị em tôi khôn lớn. Tuy nhà nghèo nhưng ông bà luôn cố gắng cho chúng tôi ăn học đầy đủ cho bằng bạn bằng bè. Vì vậy, suốt mấy chục năm qua, bố mẹ tôi vẫn sống trong căn nhà cũ nát ngày xưa, trời mưa bị dột nhiều chỗ. Thấy vậy, tôi thương bố mẹ tôi lắm.

Hồi mới đi làm, tôi cũng hay gửi tiền về cho bố mẹ để ông bà lo chi tiêu trong gia đình. Thế nhưng, từ ngày lấy chồng, chuyển về quê sống cùng bố mẹ chồng và phụ việc kinh doanh xưởng gỗ cùng chồng, tôi cũng ít gửi tiền cho bố mẹ hơn.

Nguyên nhân là do chồng tôi làm kinh doanh nên yêu cầu tôi tài chính trong nhà phải công khai, minh bạch. Mỗi tháng, anh đều đưa tiền cho tôi nhưng với yêu cầu chi tiêu phải ghi rõ ràng từng khoản, nhất là những khoản tiền lớn. Thế nên, nhiều lúc, để gửi tiền về cho bố mẹ đẻ, tôi cũng phải cân đo đong đếm, co kéo chi tiêu để dư ra một chút quỹ của riêng mình.

Vài tháng trước, bố mẹ tôi tính vay mượn để sửa lại căn nhà cũ. Chuyện này, tôi cũng đã bàn với chồng và anh đưa ra phương án cho bố mẹ vợ 50 triệu, coi như thêm thắt cho ông bà.

Khi tôi đưa ra con số 200 triệu chồng liền tỏ vẻ không đồng ý. Anh nói không phải tiếc gì nhà vợ nhưng cần phải cân đối vì hai vợ chồng đang thực hiện mục tiêu mua được nhà trên thành phố để con cái sau này lên đó học hành còn có chỗ ở.

Thực ra, tôi biết, chồng nói cũng có cái đúng nhưng tôi nghĩ, việc nào cần trước thì vẫn nên ưu tiên. Nhà trên thành phố phải rất nhiều năm nữa hai vợ chồng mới gom đủ tiền để mua, trong khi chuyện sửa nhà của bố mẹ tôi cấp thiết hơn.

Vì nghĩ vậy nên đợt đó, thay vì đưa 50 triệu cho bố mẹ như lời chồng nói, tôi đã âm thầm giấu chồng nâng con số lên 200 triệu và cũng nghĩ sẽ cố gắng kiếm tiền thêm để bù vào.

Tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, nào ngờ, hôm làm bữa cơm tổng kết công thợ, bố mẹ tôi có gọi vợ chồng tôi qua. Trong bữa cơm, một người họ hàng liên tục khen chồng tôi là chàng rể có hiếu, cho bố mẹ vợ hẳn 200 triệu để sửa nhà. Lúc ấy, chồng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trong bữa ăn.

Đến khi về nhà, anh liền tra khảo và tôi cũng đành thú nhận mọi chuyện. Khi đó, anh giận dữ nói thất vọng về tôi và nói có cảm giác bản thân bị vợ coi thường. Dù đã giải thích rằng tôi chỉ muốn báo hiếu cho bố mẹ một chút, số tiền kia, tôi sẽ cố gắng kiếm lại nhưng chồng vẫn chưa nguôi.

Đáng buồn hơn, vì chúng tôi to tiếng nên bố mẹ chồng cũng biết chuyện. Và một cuộc họp gia đình ngay lúc tối muộn được diễn ra.

Mẹ chồng tôi dù không mắng chửi nhưng mỗi câu bà nói như gáo nước lạnh dội vào lòng tôi: "Mẹ không muốn can thiệp vào chuyện tiền nong của hai vợ chồng. Nhưng việc con giấu chồng cho nhà ngoại số tiền lớn là con sai rồi. Tiền chồng con vất vả mới kiếm được, không phải trên trời rơi xuống mà con có thể vung tay một cách phung phí như vậy.

Hơn nữa, bên ngoại còn có các anh chị em khác, đâu phải chỉ mình con. Con muốn thể hiện điều gì khi làm như thế?".

Mẹ chồng vừa dứt lời, bố chồng cũng nói với giọng đầy thất vọng: "Đã xác định đi lấy chồng thì nên toàn tâm toàn ý với nhà chồng. Quan tâm bố mẹ đẻ không phải điều gì sai nhưng chỉ trong giới hạn cho phép. Lần này là bài học xương máu, bố hy vọng không có lần sau. Nếu không, thực sự chúng ta rất khó để tiếp tục là người một nhà".

Tôi cứ ngồi đó, nghe những lời giáo huấn của bố mẹ chồng, cảm giác mình như kẻ tội đồ trong gia đình. Lúc ấy, trong lòng tôi vừa thương bố mẹ đẻ, vừa thấy mình có lỗi, lại vừa tủi thân. Tôi biết bố mẹ chồng có lý của họ, nhưng cách nói chuyện thẳng thừng ấy khiến tôi cảm giác mình như một kẻ ăn bám không hơn không kém.

Tôi biết tôi đã sai khi giấu chồng chuyện tiền nong, nhưng có đến mức bị cả nhà chồng coi thường đến thế hay không? Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này đây?

